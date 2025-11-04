Como padre e hija: Así era el vínculo “cercano” de David Harbour con Millie Bobby Brown antes de las acusaciones

Así es como David Harbour describía su relación con Millie Bobby Brown

Tras las recientes acusaciones de Millie Bobby Brown contra David Harbour por acoso y bullying, recordamos cuando el actor habló públicamente sobre su relación cercana con la actriz.

Como compañeros de la serie Stranger Things, siempre se había percibido que su vínculo era cercano y protector.

Aunque Harbour había sido considerado un mentor y protector para la actriz tanto dentro como fuera de la pantalla, la dinámica entre ambos aparentemente cambió en el set durante los últimos años.

Así era la relación de Millie Bobby Brown y David Harbour (Charley Gallay/Getty Images for Netflix)

En una entrevista para el podcast That Scene with Dan Patrick publicada en 2021, Harbour recordó que Brown tenía solo 12 años cuando comenzaron a filmar la primera temporada de la serie de Netflix, que se estrenó en 2016.

“Millie y yo siempre hemos tenido algo especial… la conocí cuando era tan joven. La conocí antes de que llegara toda esta gran fama”, explicó el actor en dicha entrevista.

“Tengo una sensación real, como de preocupación, de inquietud… me preocupo por ella y por la fama, por todo lo que tiene que luchar”, añadió el actor y ex esposo de la cantante Lily Allen.