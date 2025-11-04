Como padre e hija: Así era el vínculo “cercano” de David Harbour con Millie Bobby Brown antes de las acusaciones

En medio de las recientes acusaciones de acoso y bullying presentadas por Millie Bobby Brown , la relación que David Harbour mostraba hacia su compañera de Stranger Things cobra un significado inquietante.
Lo que antes parecía un vínculo cercano, casi paternal, ahora se examina bajo otra luz tras la denuncia presentada poco antes del inicio del rodaje de la quinta y última temporada, lo que ha generado dudas sobre la dinámica real que ambos actores tenían en el set.
Así es como David Harbour describía su relación con Millie Bobby Brown
Como compañeros de la serie Stranger Things, siempre se había percibido que su vínculo era cercano y protector.
Aunque Harbour había sido considerado un mentor y protector para la actriz tanto dentro como fuera de la pantalla, la dinámica entre ambos aparentemente cambió en el set durante los últimos años.
En una entrevista para el podcast That Scene with Dan Patrick publicada en 2021, Harbour recordó que Brown tenía solo 12 años cuando comenzaron a filmar la primera temporada de la serie de Netflix, que se estrenó en 2016.
“Millie y yo siempre hemos tenido algo especial… la conocí cuando era tan joven. La conocí antes de que llegara toda esta gran fama”, explicó el actor en dicha entrevista.
“Tengo una sensación real, como de preocupación, de inquietud… me preocupo por ella y por la fama, por todo lo que tiene que luchar”, añadió el actor y ex esposo de la cantante Lily Allen.
Millie Bobby Brown acusa a David Harbour de acoso e intimidación durante el rodaje de 'Stranger Things'
“Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso e intimidación antes de que comenzaran a rodar la última temporada”, dijo una fuente al Daily Mail, a pocas semanas de que se estrene la quinta y última temporada de la serie de fantasía y ciencia ficción de Netflix.
“Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación se prolongó durante meses”, señaló el informante al medio británico.
Según los reportes, la actriz que interpreta el personaje de Eleven (Once) estuvo acompañada por un representante personal durante el rodaje del último episodio, mientras que Netflix llevó a cabo una investigación interna sobre las acusaciones.
No obstante, no está claro si la empresa concluyó oficialmente el proceso. Fuentes indicaron que la denuncia no incluye ninguna acusación de conducta sexual inapropiada.