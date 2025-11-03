Sydney Sweeney volvió a protagonizar titulares al ser captada en un encuentro inesperado con su ex prometido Jonathan Davino en Los Ángeles tras una cena nocturna, luego de que terminaron su relación hace algunos meses.
¿Reconciliación o pelea? El incómodo reencuentro entre Sydney Sweeney y su ex prometido Jonathan Davino
Sydney Sweeney se reencuentra con su ex prometido Jonathan Davino
Lo que parecía ser una tranquila cena en Los Ángeles terminó convirtiéndose en una escena cargada especulación. Sydney Sweeney fue captada por los paparazzi al salir de un exclusivo restaurante ubicado en Los Ángeles y abordar un coche tipo Uber.
Sin embargo, pocos minutos después, la actriz sorprendió al bajarse del auto para subir a otro, conducido nada menos que por su ex pareja, el empresario Jonathan Davino. Las imágenes difundidas por TMZ muestran a Sweeney intentando pasar desapercibida, agachándose para evitar los flashes, mientras Davino la llevaba hacia su casa.
Lo que ocurrió después solo aumentó el desconcierto: testigos afirmaron haber escuchado a la actriz gritar: “No te creo. Por favor, vete, déjame en paz”, una frase que dejó entrever más tensión que reconciliación. Este inesperado encuentro ha reavivado los rumores sobre el estado actual de su relación y las verdaderas razones detrás de esta cita nocturna.
¿Por qué Sydney Sweeney y Jonathan Davino terminaron su relación?
Después de varios años de relación (se conocieron alrededor de 2018 y se comprometieron en 2022) Sydney Sweeney y Jonathan Davino pusieron fin a su compromiso a mediados de este año.
La decisión no surgió de un solo incidente, sino de una combinación de factores que, según fuentes cercanas, llevaron a Sweeney a darse cuenta de que no se sentía preparada para ese paso en ese momento.
Según los informes, una de las razones principales fue el ritmo de trabajo de la actriz, que se encontraba en un momento muy intenso de su carrera cinematográfica. Se hablaba de múltiples proyectos, filmaciones, promociones y apariciones públicas que la mantenían ocupada la mayor parte del tiempo. Esa dedicación absoluta al trabajo habría generado tensión en la relación, al no dejar el espacio necesario para que Davino se sintiera igualmente involucrado o visto como una prioridad.
Asimismo, Sweeney habría sentido que la planificación de la boda y el compromiso ya no la entusiasmaban de la manera que lo deberían. Una fuente señaló que ella “no se sentía bien al respecto” y que simplemente “no estaba lista para asentarse”.
Específicamente, se comentó que no rompieron por falta de amor, sino más bien por una incompatibilidad de tiempos y prioridades: “No se separaron porque no haya amor. Se separaron porque ella lo que quiere ahora es enfocarse en su carrera”.
La confirmación pública llegó cuando Sweeney respondió en una entrevista a la pregunta de si estaba planeando casarse: “No”. Y a si estaba soltera, respondió: “Sí”. Añadió además que está aprendiendo mucho sobre sí misma, pasando tiempo con amigos y que “lo está disfrutando”.