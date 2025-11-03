¿Reconciliación o pelea? El incómodo reencuentro entre Sydney Sweeney y su ex prometido Jonathan Davino

¿Por qué Sydney Sweeney y Jonathan Davino terminaron su relación?

Después de varios años de relación (se conocieron alrededor de 2018 y se comprometieron en 2022) Sydney Sweeney y Jonathan Davino pusieron fin a su compromiso a mediados de este año.

La decisión no surgió de un solo incidente, sino de una combinación de factores que, según fuentes cercanas, llevaron a Sweeney a darse cuenta de que no se sentía preparada para ese paso en ese momento.

Según los informes, una de las razones principales fue el ritmo de trabajo de la actriz, que se encontraba en un momento muy intenso de su carrera cinematográfica. Se hablaba de múltiples proyectos, filmaciones, promociones y apariciones públicas que la mantenían ocupada la mayor parte del tiempo. Esa dedicación absoluta al trabajo habría generado tensión en la relación, al no dejar el espacio necesario para que Davino se sintiera igualmente involucrado o visto como una prioridad.

Asimismo, Sweeney habría sentido que la planificación de la boda y el compromiso ya no la entusiasmaban de la manera que lo deberían. Una fuente señaló que ella “no se sentía bien al respecto” y que simplemente “no estaba lista para asentarse”.

Específicamente, se comentó que no rompieron por falta de amor, sino más bien por una incompatibilidad de tiempos y prioridades: “No se separaron porque no haya amor. Se separaron porque ella lo que quiere ahora es enfocarse en su carrera”.

La confirmación pública llegó cuando Sweeney respondió en una entrevista a la pregunta de si estaba planeando casarse: “No”. Y a si estaba soltera, respondió: “Sí”. Añadió además que está aprendiendo mucho sobre sí misma, pasando tiempo con amigos y que “lo está disfrutando”.