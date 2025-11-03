La primera fotos de Sean “Diddy” Combs en la cárcel tras ser sentenciado por delitos sexuales

Sean 'Diddy' Combs fue fotografiado en la cárcel por primera vez a más de un año de su arresto luego de enfrentar acusaciones federales por asociación ilícita, conspiración y tráfico sexual.
Sin embargo, en julio de 2025, un jurado lo absolvió de los cargos más graves, pero lo encontró culpable de dos cargos menores: transporte con fines de prostitución, tráfico sexual y conspiración para cometer asociación ilícita, En octubre de este mismo año fue sentenciado a 4 años y dos meses de prisión por estos cargos.
Sean 'Diddy' Combs fue fotografiado en el patio de la cárcel
Sean 'Diddy' Combs se encuentra actualmente preso en el Instituto Correccional Federal de Fort Dix, una cárcel federal de mínima seguridad en Nueva Jersey donde terminará de cumplir su sentencia de 50 meses de prisión.
Fue trasladado allí a finales de octubre de 2025 desde el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, donde estuvo preso desde su arresto el 16 de septiembre de 2024.
Este fin de semana, el productor musical, de 55 años, fue fotografiado platicando con otros reclusos en el patio de la institución correccional. En la foto, obtenida por TMZ, se ve a Combs vistiendo una chamarra azul oscuro con un gorro de lana en la cabeza y con la barba visiblemente canosa.
De acuerdo con el medio, Combs permanece en una celda tipo dormitorio. El desayuno que le sirven antes de las 6 de la mañana, incluye fruta, avena, pan integral con mermelada y una taza de café con leche.
Para el almuerzo, que se sirve alrededor de las 11 de la mañana, su menú que incluya fajitas de pollo, arroz con cilantro, frijoles negros, maíz en grano entero, fruta y una bebida. Después de las 4 de la tarde se le servirá rosbif o lentejas, puré de papa, verduras mixtas, pan integral, una porción de margarina y algo para beber.
El primer trabajo de Sean "Diddy" Combs en la cárcel
Después de queSean 'Diddy' Combs fue trasladado a la prisión federal de Fort Dix, Nueva Jersey, el jueves 30 de octubre, se revelaron nuevos detalles sobre su nueva vida en prisión.
Fuentes cercanas a la institución informaron a TMZ que el primer trabajo del músico en la cárcel será en el área de lavandería, donde se espera que lave y seque la ropa.
Según la lista de la tienda de la prisión obtenida por Us Weekly, Diddy tendrá una gran variedad de dulces para elegir: Los chocolate clásicos como Snickers y las barras PayDay están disponibles por 1.50 y 1.45, dólares respectivamente. Los cacahuetes con chocolate cuestan 1.60, mientras que los caramelos de cerveza de raíz están en 2 dólares, los dulces Peppermint Twist están a 3,65 dólares cada uno, mientras que los Jolly Ranchers cuestan 5,10 el paquete.
La tienda también ofrece opciones saludables. Se pueden comprar cacahuetes sin sal, granola, bolsitas de pepinillos en vinagre, barras UltraFit y dátiles. Entre los artículos más caros de la lista se encuentra una tableta Score 7T de 131 dólares, con la que se puede acceder a música, juegos y correo electrónico, sin embargo, no hay acceso a internet. También se pueden adquirir zapatos para caminar 52 y auriculares de 36 dólares.
El rapero podría quedar en libertad el 8 de mayo de 2028, según la proyección de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP).