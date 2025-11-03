La primera fotos de Sean “Diddy” Combs en la cárcel tras ser sentenciado por delitos sexuales

Sean 'Diddy' Combs fue fotografiado en el patio de la cárcel

Sean 'Diddy' Combs se encuentra actualmente preso en el Instituto Correccional Federal de Fort Dix, una cárcel federal de mínima seguridad en Nueva Jersey donde terminará de cumplir su sentencia de 50 meses de prisión.

Sean 'Diddy' Combs (Getty Images)

Fue trasladado allí a finales de octubre de 2025 desde el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, donde estuvo preso desde su arresto el 16 de septiembre de 2024.

Este fin de semana, el productor musical, de 55 años, fue fotografiado platicando con otros reclusos en el patio de la institución correccional. En la foto, obtenida por TMZ, se ve a Combs vistiendo una chamarra azul oscuro con un gorro de lana en la cabeza y con la barba visiblemente canosa.

De acuerdo con el medio, Combs permanece en una celda tipo dormitorio. El desayuno que le sirven antes de las 6 de la mañana, incluye fruta, avena, pan integral con mermelada y una taza de café con leche.

Para el almuerzo, que se sirve alrededor de las 11 de la mañana, su menú que incluya fajitas de pollo, arroz con cilantro, frijoles negros, maíz en grano entero, fruta y una bebida. Después de las 4 de la tarde se le servirá rosbif o lentejas, puré de papa, verduras mixtas, pan integral, una porción de margarina y algo para beber.