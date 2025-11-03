Justin Bieber revela los problemas que tuvo con la doula de Hailey durante el nacimiento de su hijo

Justin Bieber reconoció que hubo tensión entre él y la doula de su esposa, Hailey Bieber , durante el nacimiento de su hijo Jack Blues.
El cantante y la modelo anunciaron que esperaban a su primer hijo en mayo de 2024. El bebé nació en agosto de 2024 y fue el propio artista quien compartió la noticia con una foto del pie de su primogénito y la frase "Bienvenido a casa, Jack Blues Bieber".
Publicidad
Justin Bieber discutió con la doula de Hailey en medio del parto
Tras celebrar el primer cumpleaños de su hijo Jack Blues, Justin Bieber compartió en Twitch que él y la doula de su esposa tuvieron una discusión mientras Hailey estaba en labor de parto.
"Recuerdo que había tensión", recordó el intérprete de Beauty and a beat. "Porque teníamos una doula y también una enfermera. Y la enfermera y la doula chocaban bastante", detalló.
"Entonces tuve un encontronazo con la doula... Yo estaba muy emocionado porque uno de los momentos más importantes de tu vida y recuerdo que estaba siendo muy firme con la doula", continuó la cantante.
Justin explicó que la tensión entre ellos puso nerviosa a Hailey, quien le pidió disculparse con la doula. "Ella me dijo: 'Tienes que disculparte con la doula'", contó. "Solo quería aclarar las cosas".
En medio de su disculpa, Justin recordó que le dijo a la doula lo importante que era para él el nacimiento de su hijo: "Tampoco quiero que me robes protagonismo como padre", aseguró el cantante. "Yo también puedo con esto. Hay momentos en que necesito consolar a Hailey y sentí que ella me estaba apartando para poder hacer su trabajo", finalizó.
Publicidad
Hailey Bieber quiere tener más hijos con Justin
A principios de octubre, Hailey Bieberasistió como invitada en el podcast In Your Dreams with Owen Thiele y habló abiertamente sobre sus planes de tener más hijos con Justin, después de darle la bienvenida a su hijo, Jack Blues, el año pasado.
"Sé que quiero más de uno, pero no tengo prisa", dijo muy segura la fundadora de Rhode. Cuando el presentador Owen Thiele bromeó diciendo que ella y el cantante podrían tener “cinco Biebers corriendo por ahí”, la empresaria reaccionó entusiasmada con la idea.
Además, la empresaria de 28 años, habló con entusiasmo sobre su faceta como mamá: "Es muy divertido. Me encanta ser mamá. Siempre supe que quería ser madre, desde pequeña”, continuó. “Siempre me imaginé teniendo hijos”, agregó.
Además, compartió que recibe ayuda tras el parto: "Sí, tengo ayuda", dijo. "Tengo ayuda tiempo completo y no me da ninguna vergüenza decirlo, y nunca me avergonzaría de hablar de ello porque no podría tener mi carrera ni hacer las cosas que hago sin ayuda y estoy muy agradecida por ello".
"Si no está conmigo, está con su papá", añadió. "Siempre está con su familia y siempre está con alguno de nosotros o con sus padrinos".