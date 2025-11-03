Justin Bieber revela los problemas que tuvo con la doula de Hailey durante el nacimiento de su hijo

Justin Bieber discutió con la doula de Hailey en medio del parto

Tras celebrar el primer cumpleaños de su hijo Jack Blues, Justin Bieber compartió en Twitch que él y la doula de su esposa tuvieron una discusión mientras Hailey estaba en labor de parto.

Justin y Hailey Bieber (Instagram)

"Recuerdo que había tensión", recordó el intérprete de Beauty and a beat. "Porque teníamos una doula y también una enfermera. Y la enfermera y la doula chocaban bastante", detalló.

"Entonces tuve un encontronazo con la doula... Yo estaba muy emocionado porque uno de los momentos más importantes de tu vida y recuerdo que estaba siendo muy firme con la doula", continuó la cantante.

Justin Bieber y su hijo Jack Blues. (Instagram)

Justin explicó que la tensión entre ellos puso nerviosa a Hailey, quien le pidió disculparse con la doula. "Ella me dijo: 'Tienes que disculparte con la doula'", contó. "Solo quería aclarar las cosas".

En medio de su disculpa, Justin recordó que le dijo a la doula lo importante que era para él el nacimiento de su hijo: "Tampoco quiero que me robes protagonismo como padre", aseguró el cantante. "Yo también puedo con esto. Hay momentos en que necesito consolar a Hailey y sentí que ella me estaba apartando para poder hacer su trabajo", finalizó.