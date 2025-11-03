Entre infidelidades y una relación abierta: Así fue el oscuro matrimonio de Lily Allen y David Harbour

El oscuro matrimonio de Lily Allen y David Harbour

Lily Allen y David Harbour se conocieron en 2019, hicieron una aparición en la alfombra roja en los SAG Awards en enero de 2020 y se casaron el 7 de septiembre de ese mismo año en Las Vegas, en una ceremonia oficiada por un imitador de Elvis Presley.

Al inicio la relación parecía que iba por buen camino: Allen declaró que había encontrado compañía y Harbour confesó a People en 2021 que estaba agradecido por contar con ella y (en tono de broma) con sus dos hijas como parte de la “relación de tres mujeres” que implicaba.

Así fue el turbulento matrimonio de Lily Allen y David Harbour (Charley Gallay/Getty Images for Netflix)

Pero la realidad dentro del hogar de Allen y Harbour, compartido en Brooklyn, se vivía una historia completamente diferente a la que ambos proyectaban públicamente: en junio de 2024, Allen en su podcast Miss Me? admitió que solía rechazar las peticiones sexuales de Harbour: "Estoy como, “Me duele la cabeza, quizá no esta noche”, comentó en tono de humor, pero con la carga de la rutina íntima agrietada.

Para finales de 2024 ya circulaban informaciones sobre una crisis matrimonial, según The Telegraph y otras fuentes, la relación “se estaba desmoronando”.

Lily Allen y David Harbour (Shane Anthony Sinclair/Getty Images)

La ruptura (aunque no publicada de inmediato) fue confirmada por la cantante en febrero de este año tras cuatro años de matrimonio. En una conversación con British Vogue en octubre, Allen reveló que la separación le había provocado problemas graves de salud mental y alimenticios: confesó que los sentimientos de desesperación fueron tan fuertes que estuvo cerca de recaer en drogas o alcohol, rompiendo su sobriedad de seis años.

“Nadie sabía lo que de verdad estaba pasando con mi vida”, reveló la actriz a The Times. “Así que me metí en el estudio, lloré durante dos horas y me dije ‘Haz algo de música”.

Así fue el turbulento matrimonio de Lily Allen y David Harbour. (Jeff Spicer/Getty Images for SOLT)

Las infidelidades de David Harbour a Lily Allen

El punto de quiebre del matrimonio, según la propia Lily Allen y diversos medios que analizan su nuevo álbum West End Girl (lanzado en octubre de este año), habría sido una infidelidad prolongada por parte de David Harbour y la ruptura de un acuerdo marital abierto que, con el tiempo, dejó de respetarse.

En una entrevista con Vogue la cantante reveló que escribió el álbum en diciembre de 2024 como forma de procesar lo que estaba viviendo, ligado directamente a lo que estaba “pasando en su vida”.

Según diversos medios estadounidenses, la canción “Madeline” sería una indirecta para una mujer llamada Natalie Tippett, con quien Harbour habría tenido una relación extramarital mientras la pareja mantenía un acuerdo de “matrimonio abierto”.