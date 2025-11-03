Entre infidelidades y una relación abierta: Así fue el oscuro matrimonio de Lily Allen y David Harbour

En medio de las acusaciones presentadas por la actriz Millie Bobby Brown contra su coprotagonista en Stranger Things, David Harbour, a quien señala por presunto acoso e intimidación durante las grabaciones de la serie, la historia del matrimonio entre Lily Allen y Harbour vuelve a cobrar relevancia.
Lo que alguna vez fue visto como una de las uniones más mediáticas del entretenimiento hoy se reinterpreta bajo una nueva luz, marcada por las infidelidades.
El oscuro matrimonio de Lily Allen y David Harbour
Lily Allen y David Harbour se conocieron en 2019, hicieron una aparición en la alfombra roja en los SAG Awards en enero de 2020 y se casaron el 7 de septiembre de ese mismo año en Las Vegas, en una ceremonia oficiada por un imitador de Elvis Presley.
Al inicio la relación parecía que iba por buen camino: Allen declaró que había encontrado compañía y Harbour confesó a People en 2021 que estaba agradecido por contar con ella y (en tono de broma) con sus dos hijas como parte de la “relación de tres mujeres” que implicaba.
Pero la realidad dentro del hogar de Allen y Harbour, compartido en Brooklyn, se vivía una historia completamente diferente a la que ambos proyectaban públicamente: en junio de 2024, Allen en su podcast Miss Me? admitió que solía rechazar las peticiones sexuales de Harbour: "Estoy como, “Me duele la cabeza, quizá no esta noche”, comentó en tono de humor, pero con la carga de la rutina íntima agrietada.
Para finales de 2024 ya circulaban informaciones sobre una crisis matrimonial, según The Telegraph y otras fuentes, la relación “se estaba desmoronando”.
La ruptura (aunque no publicada de inmediato) fue confirmada por la cantante en febrero de este año tras cuatro años de matrimonio. En una conversación con British Vogue en octubre, Allen reveló que la separación le había provocado problemas graves de salud mental y alimenticios: confesó que los sentimientos de desesperación fueron tan fuertes que estuvo cerca de recaer en drogas o alcohol, rompiendo su sobriedad de seis años.
“Nadie sabía lo que de verdad estaba pasando con mi vida”, reveló la actriz a The Times. “Así que me metí en el estudio, lloré durante dos horas y me dije ‘Haz algo de música”.
Las infidelidades de David Harbour a Lily Allen
El punto de quiebre del matrimonio, según la propia Lily Allen y diversos medios que analizan su nuevo álbum West End Girl (lanzado en octubre de este año), habría sido una infidelidad prolongada por parte de David Harbour y la ruptura de un acuerdo marital abierto que, con el tiempo, dejó de respetarse.
En una entrevista con Vogue la cantante reveló que escribió el álbum en diciembre de 2024 como forma de procesar lo que estaba viviendo, ligado directamente a lo que estaba “pasando en su vida”.
Según diversos medios estadounidenses, la canción “Madeline” sería una indirecta para una mujer llamada Natalie Tippett, con quien Harbour habría tenido una relación extramarital mientras la pareja mantenía un acuerdo de “matrimonio abierto”.
Millie Bobby Brown acusa a David Harbour de acoso y bullying en el set de 'Stranger Things'
Las alarmas resonaron dentro del set de Stranger Things cuando Millie Bobby Brown, protagonista de la serie, presentó una queja formal contra su compañero David Harbour.
Según múltiples medios, Brown interpuso una denuncia "antes del inicio del rodaje de la quinta y última temporada" por presunto acoso e intimidación en el entorno laboral. Las fuentes citan que la denuncia contenía "páginas y páginas de acusaciones", aunque enfatizan que no se trataba de conductas sexuales inapropiadas.
De acuerdo con Daily Mail, Brown solicitó que durante la filmación estuviera acompañada por un representante personal (algo poco común en este tipo de rodajes) como medida de protección frente a su relación laboral con Harbour.
Las acusaciones habrían generado una investigación interna por parte de Netflix que se extendió varios meses, aunque no se ha publicado el resultado ni se ha confirmado si habrá sanciones o cambios concretos.
Por otro lado, en anteriores entrevistas, Harbour describía su vínculo con Millie como uno basado en protección y cercanía: en 2021 dijo sentirse “profundamente protector” hacia ella, recordando que la conoció cuando tenía tan solo 12 años.
Asimismo, el contexto personal del actor no es ajeno a la polémica: él se separó de la cantante Lily Allen en medio de informes sobre infidelidades y un matrimonio disfuncional, lo que ha intensificado el escrutinio sobre su conducta pública y privada.
Hasta ahora, ni Harbour ni Brown han emitido declaraciones públicas detalladas sobre lo sucedido, y Netflix guardó silencio formal ante las consultas de los medios.