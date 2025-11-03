Carlos Rivera podría volver a ser papá pronto: Cynthia Rodríguez quiere otro bebé

Cynthia Rodríguez quiere volver a ser mamá

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han sabido equilibrar su vida personal con sus respectivos proyectos profesionales. Mientras el cantante continúa cosechando éxitos en la música y el emprendimiento, Cynthia se prepara para lanzar una nueva marca de productos de cuidado de la piel. “Muchas sorpresas. Viene muy pronto un lanzamiento que ya te platicaré a detalle”, adelantó emocionada.

El hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez nació en agosto de 2023. (Instagram)

En el plano personal, la empresaria también compartió que el deseo de convertirse en mamá nuevamente sigue muy presente. “Eso me encantaría, es un sueño que lo tenemos ahí muy presente y ojalá que se nos cumpla próximamente”, confesó con ilusión, dejando ver que la maternidad sigue siendo una meta compartida en su historia de amor.

Por su parte, Carlos Rivera continúa consolidando su faceta como empresario con proyectos que impactan directamente en su natal Huamantla, Tlaxcala. El cantante ha impulsado iniciativas que generan empleo y fortalecen la economía local, desde el turismo hasta la artesanía.

Cynthia Rodríguez y su hijo León (Instagram)

El intérprete compartió conmovido algunas cartas que ha recibido de personas agradecidas por el impacto de sus proyectos. Una joven le escribió para agradecerle porque su padre, carpintero, ahora tiene más trabajo. Otra carta provenía de una casa de huéspedes que ha visto crecer su ocupación gracias al turismo que él atrae. “Hoy podemos dar más trabajo, pagar mejor y que mis empleados tengan una mejor vida”, le dijeron.

Con una relación sólida, proyectos en marcha y sueños por cumplir, Carlos y Cynthia se han convertido en una de las parejas más queridas del espectáculo mexicano.