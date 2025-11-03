Carlos Rivera podría volver a ser papá pronto: Cynthia Rodríguez quiere otro bebé

Cynthia Rodríguezno solo es la fan número uno de Carlos Rivera, también es su aliada creativa, emocional y profesional. La conductora y cantante compartió con entusiasmo detalles sobre el nuevo disco de su esposo, un proyecto en el que estuvo involucrada desde sus inicios.
La pareja está casada desde hace tres años y, desde entonces, han construido una relación basada en el apoyo mutuo, la familia y los sueños compartidos.
Cynthia Rodríguez se considera una fan más de Carlos Rivera
Hace unos días,Carlos Riverapresentó su nuevo EP titulado VIDA…, un proyecto personal con el que celebra la tradición mexicana del Día de Muertos como un acto de amor y gratitud a través de seis canciones escritas por él mismo.
Desde luego que el cantautor enalteció su ciudad natal e hizo la presentación en Casa Huamantla, propiedad del artista en Tlaxcala. El histórico recinto fue decorado de acuerdo a la ocasión con los colores, olores y sabores de la festividad. Por supuesto, su esposa, Cynthia Rodríguez, no podía faltar en la presentación.
“Yo vi cómo se fue construyendo con todo el corazón, con todo el amor… Yo soy público, soy fan, soy riverista, entonces lo estoy gozando mucho”, contó con orgullo la conductora en entrevista para Ventaneando.
“Siempre apoyándolo, siempre con la familia unida… Creo que esa es la base de nuestra vida, de la fortaleza que tenemos como pareja, como familia, como artistas”, aseguró Cynthia, quien no dudó en reconocer a Carlos como una fuente de inspiración constante.
Cynthia Rodríguez quiere volver a ser mamá
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguezhan sabido equilibrar su vida personal con sus respectivos proyectos profesionales. Mientras el cantante continúa cosechando éxitos en la música y el emprendimiento, Cynthia se prepara para lanzar una nueva marca de productos de cuidado de la piel. “Muchas sorpresas. Viene muy pronto un lanzamiento que ya te platicaré a detalle”, adelantó emocionada.
En el plano personal, la empresaria también compartió que el deseo de convertirse en mamá nuevamente sigue muy presente. “Eso me encantaría, es un sueño que lo tenemos ahí muy presente y ojalá que se nos cumpla próximamente”, confesó con ilusión, dejando ver que la maternidad sigue siendo una meta compartida en su historia de amor.
Por su parte, Carlos Rivera continúa consolidando su faceta como empresario con proyectos que impactan directamente en su natal Huamantla, Tlaxcala. El cantante ha impulsado iniciativas que generan empleo y fortalecen la economía local, desde el turismo hasta la artesanía.
El intérprete compartió conmovido algunas cartas que ha recibido de personas agradecidas por el impacto de sus proyectos. Una joven le escribió para agradecerle porque su padre, carpintero, ahora tiene más trabajo. Otra carta provenía de una casa de huéspedes que ha visto crecer su ocupación gracias al turismo que él atrae. “Hoy podemos dar más trabajo, pagar mejor y que mis empleados tengan una mejor vida”, le dijeron.
Con una relación sólida, proyectos en marcha y sueños por cumplir, Carlos y Cynthia se han convertido en una de las parejas más queridas del espectáculo mexicano.