Tensión en la familia Beckham: Brooklyn Beckham bloquea a David y Victoria de Instagram

El origen del distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su familia

La tensión familiar, que ha capturado la atención mundial, no es nueva. Fuentes señalan que las diferencias entre Brooklyn y el resto de su familia se remontan a eventos como la boda del joven con Nicola Peltz en 2022, donde se especuló sobre tensiones entre Victoria y la novia por el vestido que la actriz usaría ese día, aunque varias de estas versiones han sido disputadas por allegados.

El distanciamiento también se ha notado fuera de las redes: Brooklyn y Nicola pasaron la temporada navideña en Miami y en la propiedad familiar de los Peltz en Florida, mientras que el resto de los Beckham permanecerá en el Reino Unido.

Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Romeo Beckham, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. (Getty Images)

A pesar de la evidente tensión, hay indicios de que no todo está roto. En ocasiones anteriores, Victoria ha intentado gestos de acercamiento, como publicar una imagen de un calcetín de Navidad con el nombre de Brooklyn, y David ha compartido fotos del pasado con mensajes emotivos que reflejan su amor por su hijo mayor.

No obstante, la ausencia de Brooklyn en eventos familiares importantes, como el cumpleaños número 50 de David en Londres, ha alimentado especulaciones el estado actual de su relación.