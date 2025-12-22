Publicidad

Espectáculos

Tensión en la familia Beckham: Brooklyn Beckham bloquea a David y Victoria de Instagram

Brooklyn Beckham bloqueó en Instagram a sus papás, David y Victoria Beckham, así como a sus hermanos, generando nuevos rumores de distanciamiento.
lun 22 diciembre 2025 11:24 AM
david-beckham-brooklyn-beckham.jpg
David, Victoria, Brooklyn Beckam y Nicola Peltz. (Getty Images)
Brooklyn Beckham bloquea a David y Victoria de Instagram

De acuerdo con información de Daily Mail, David y Victoria dejaron de seguir en Instagram a Brooklyn Beckham, y este, en respuesta, también dejó de seguir a sus padres y, según distintas versiones, incluso los bloqueó en la plataforma.

brooklyn-beckham-nicola-peltz.jpg
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. (Getty Images)

No obstante, el hermano menor, Cruz Beckham, salió a desmentir que sus padres hayan iniciado el unfollow, afirmando en sus historias de Instagram que tanto él como sus padres fueron bloqueados.

"NO ES CIERTO. Mi mamá y mi papá nunca dejarían de seguir a su hijo… Pongamos los hechos en orden. Ellos se despertaron bloqueados… al igual que yo”, compartió Cruz.

El origen del distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su familia

La tensión familiar, que ha capturado la atención mundial, no es nueva. Fuentes señalan que las diferencias entre Brooklyn y el resto de su familia se remontan a eventos como la boda del joven con Nicola Peltz en 2022, donde se especuló sobre tensiones entre Victoria y la novia por el vestido que la actriz usaría ese día, aunque varias de estas versiones han sido disputadas por allegados.

El distanciamiento también se ha notado fuera de las redes: Brooklyn y Nicola pasaron la temporada navideña en Miami y en la propiedad familiar de los Peltz en Florida, mientras que el resto de los Beckham permanecerá en el Reino Unido.

Victoria Beckham Spring/Summer 2023 Runway show
Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Romeo Beckham, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. (Getty Images)

A pesar de la evidente tensión, hay indicios de que no todo está roto. En ocasiones anteriores, Victoria ha intentado gestos de acercamiento, como publicar una imagen de un calcetín de Navidad con el nombre de Brooklyn, y David ha compartido fotos del pasado con mensajes emotivos que reflejan su amor por su hijo mayor.

No obstante, la ausencia de Brooklyn en eventos familiares importantes, como el cumpleaños número 50 de David en Londres, ha alimentado especulaciones el estado actual de su relación.

