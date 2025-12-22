La relación entre David Beckham, la exestrella del fútbol inglés, Victoria Beckham , diseñadora de moda, y su hijo mayor, Brooklyn Beckham, se ha vuelto objeto de atención mediática tras un episodio de distanciamiento que ahora se expresa también en redes sociales.
Tensión en la familia Beckham: Brooklyn Beckham bloquea a David y Victoria de Instagram
Brooklyn Beckham bloquea a David y Victoria de Instagram
De acuerdo con información de Daily Mail, David y Victoria dejaron de seguir en Instagram a Brooklyn Beckham, y este, en respuesta, también dejó de seguir a sus padres y, según distintas versiones, incluso los bloqueó en la plataforma.
No obstante, el hermano menor, Cruz Beckham, salió a desmentir que sus padres hayan iniciado el unfollow, afirmando en sus historias de Instagram que tanto él como sus padres fueron bloqueados.
"NO ES CIERTO. Mi mamá y mi papá nunca dejarían de seguir a su hijo… Pongamos los hechos en orden. Ellos se despertaron bloqueados… al igual que yo”, compartió Cruz.
El origen del distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su familia
La tensión familiar, que ha capturado la atención mundial, no es nueva. Fuentes señalan que las diferencias entre Brooklyn y el resto de su familia se remontan a eventos como la boda del joven con Nicola Peltz en 2022, donde se especuló sobre tensiones entre Victoria y la novia por el vestido que la actriz usaría ese día, aunque varias de estas versiones han sido disputadas por allegados.
El distanciamiento también se ha notado fuera de las redes: Brooklyn y Nicola pasaron la temporada navideña en Miami y en la propiedad familiar de los Peltz en Florida, mientras que el resto de los Beckham permanecerá en el Reino Unido.
A pesar de la evidente tensión, hay indicios de que no todo está roto. En ocasiones anteriores, Victoria ha intentado gestos de acercamiento, como publicar una imagen de un calcetín de Navidad con el nombre de Brooklyn, y David ha compartido fotos del pasado con mensajes emotivos que reflejan su amor por su hijo mayor.
No obstante, la ausencia de Brooklyn en eventos familiares importantes, como el cumpleaños número 50 de David en Londres, ha alimentado especulaciones el estado actual de su relación.