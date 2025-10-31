El tráiler de Stranger Things 5 llegó con una carga emocional y narrativa como ninguna otra temporada de la serie y con él, el momento de decir adiós al pueblo de Hawkins y a los nerds que se alzaron contra lo inexplicable, pero no sin antes vivir un último encuentro con el mundo creado por los hermanos Duffer.
Vive la última temporada de Stranger Things en esta experiencia inmersiva que llega a CDMX
El tráiler de la temporada 5 de Stranger Things ya está aquí
El nuevo tráiler que lanzó Netflix hace unas horas horas presenta un Hawkins completamente transformado: los rifts que se quedaron abiertos con el fin de la temporada 4 dejaron al pueblo bajo una cuarentena militar, y los protagonistas están ansiosos por terminar a Vecna de una vez por todas para liberar a todos del terror.
Este adelanto nos deja claro que la serie elevó aún más la vara en términos de efectos visuales, acción y emociones intensas. A pesar de que según Ross Duffer, uno de los creadores de la serie, los tráilers son apenas un pequeño vistazo de todo lo que la última temporada tiene en puerta, los fans ya han hecho toda clase de teorías sobre lo que esta última batalla significa para cada uno de los personajes.
Desde su estreno, Stranger Things ha roto récords en prácticamente todas las métricas posibles para una serie de streaming. Su cuarta temporada, por ejemplo, se convirtió en la más vista en inglés en la historia de Netflix durante sus primeros 28 días, acumulando más de mil millones de horas reproducidas en menos de un mes.
La serie ha ganado más de 12 premios Emmy y ha sido nominada a más de 250 galardones en total, consolidando su estatus como una de las producciones más influyentes de la última década, por lo que no es de extrañar que su temporada final sea uno de los estrenos más esperados en la historia del streaming.
Pero la serie no terminará sin despedirse de sus más leales fans: Netflix anunció una última experiencia inmersiva en CDMX para volver a conectar con la historia que nos ha envuelto desde el 2016.
Stranger Things Experience
llega a México para despedirse de la serie
La Stranger Things Experience ha viajado alrededor del mundo con paradas en 13 ciudades importantes como Nueva York, Abu Dhabi y París para invitar a los fans de la serie a dejarse envolver en los escenarios más icónicos de las temporadas 1 a la 4. Este año, llega a la Ciudad de México justo a tiempo para el estreno de la temporada 5, permitiendo a los fans ser parte de la historia.
Esta experiencia es un recorrido a través de distintos sets de la serie y actividades inmersivas que pasan por la heladería Scoops Ahoy, el Laboratorio Nacional de Hawkins y más spots importantes. La experiencia es una mezcla de efectos especiales prácticos, actores y lentes 4D que permite a los asistentes vivir por un día como personajes de la serie más popular de Netflix. La historia que se cuenta a lo largo del recorrido es diferente a la de la serie, exclusivamente escrita para el evento.
¿Cuándo llega
Stranger Things Experience
a la CDMX?
Se espera que 'Stranger Things Experience' esté disponible a partir del 13 de diciembre del 2025 hasta abril del 2026. La venta de boletos será a través de la página oficial de la experiencia, Stranger Things The Experience (aún no se anuncia la venta oficial pero ya está disponible la lista de espera para quienes quieran tener acceso prioritario a las estradas).
Además de la experiencia, habrá tiendas de regalos con mercancía exclusiva y un restaurante temático para disfrutar de la experiencia ochentera completa de la mano de nuestros personajes favoritos.
La temporada final de Stranger Things no solo promete cerrar la historia de Hawkins, también pretende hacerlo a lo grande y de la mano de quienes lograron convertirla en el fenómeno cultural que es hoy en día: sus fans.