Vive la última temporada de Stranger Things en esta experiencia inmersiva que llega a CDMX

El tráiler de la temporada 5 de Stranger Things ya está aquí

El nuevo tráiler que lanzó Netflix hace unas horas horas presenta un Hawkins completamente transformado: los rifts que se quedaron abiertos con el fin de la temporada 4 dejaron al pueblo bajo una cuarentena militar, y los protagonistas están ansiosos por terminar a Vecna de una vez por todas para liberar a todos del terror.

Este adelanto nos deja claro que la serie elevó aún más la vara en términos de efectos visuales, acción y emociones intensas. A pesar de que según Ross Duffer, uno de los creadores de la serie, los tráilers son apenas un pequeño vistazo de todo lo que la última temporada tiene en puerta, los fans ya han hecho toda clase de teorías sobre lo que esta última batalla significa para cada uno de los personajes.

Desde su estreno, Stranger Things ha roto récords en prácticamente todas las métricas posibles para una serie de streaming. Su cuarta temporada, por ejemplo, se convirtió en la más vista en inglés en la historia de Netflix durante sus primeros 28 días, acumulando más de mil millones de horas reproducidas en menos de un mes.

La serie ha ganado más de 12 premios Emmy y ha sido nominada a más de 250 galardones en total, consolidando su estatus como una de las producciones más influyentes de la última década, por lo que no es de extrañar que su temporada final sea uno de los estrenos más esperados en la historia del streaming.

Stranger Things ha sido uno de los mayores éxitos del streaming. (Fuente: Netflix.)

Pero la serie no terminará sin despedirse de sus más leales fans: Netflix anunció una última experiencia inmersiva en CDMX para volver a conectar con la historia que nos ha envuelto desde el 2016.