Inesperada sorpresa: Pablo Bernot viaja a Madrid para celebrar el cumpleaños 29 de Sofía Castro

Pablo Bernot celebró los 29 años de Sofía Castro

Sofía Castro vivió un cumpleaños número 30 lleno de emoción gracias a la inesperada llegada sorpresa de su esposo, el empresario Pablo Bernot. La actriz, que actualmente se encuentra en Madrid por motivos de trabajo, no imaginaba que su pareja viajaría para acompañarla en una fecha tan especial.

Horas antes de la gran sorpresa de Pablo, Sofía Castro compartió una foto en la que aparece abrazada a su esposo y escribió: "30 días de extrañarte infinito. Pero ya falta menos. Te amo @pbernotk".

Pablo Bernot sorprendió a Sofía Castro en su cumpleaños 29. (Instagram)

Poco tiempo después, Sofía compartió el momento exacto en el que su esposo la sorprendió con su visita inesperada. En sus stories publicó una imagen de ambos tomados de las manos, acompañada del mensaje: "No saben lo que acaba de suceder... Me explota el corazón. No existe mejor manera de empezar mi cumpleaños".