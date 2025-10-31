Publicidad

Espectáculos

Inesperada sorpresa: Pablo Bernot viaja a Madrid para celebrar el cumpleaños 29 de Sofía Castro

La actriz celebró su día más especial con la inesperada llegada de su esposo, quien viajó a Madrid para festejar su cumpleaños
vie 31 octubre 2025 11:41 AM
Sofía Castro y Pablo Bernot (Instagram)

Sofía Castro está de fiesta. El pasado 30 de octubre, la actriz festejó su cumpleaños 29 y lo hizo de la manera más especial: junto a su esposo, el empresario Pablo Bernot, quien la sorprendió con una visita inesperada en Madrid.

La protagonista de telenovelas ha pasado las últimas semanas en la capital española, concentrada en un nuevo proyecto profesional. Sin embargo, a pesar de la distancia y de las exigencias laborales de ambos, Bernot viajó hasta Europa para acompañarla y celebrar juntos esta fecha tan significativa.

Pablo Bernot celebró los 29 años de Sofía Castro

Sofía Castro vivió un cumpleaños número 30 lleno de emoción gracias a la inesperada llegada sorpresa de su esposo, el empresario Pablo Bernot. La actriz, que actualmente se encuentra en Madrid por motivos de trabajo, no imaginaba que su pareja viajaría para acompañarla en una fecha tan especial.

Horas antes de la gran sorpresa de Pablo, Sofía Castro compartió una foto en la que aparece abrazada a su esposo y escribió: "30 días de extrañarte infinito. Pero ya falta menos. Te amo @pbernotk".

Pablo Bernot sorprendió a Sofía Castro en su cumpleaños 29. (Instagram)

Poco tiempo después, Sofía compartió el momento exacto en el que su esposo la sorprendió con su visita inesperada. En sus stories publicó una imagen de ambos tomados de las manos, acompañada del mensaje: "No saben lo que acaba de suceder... Me explota el corazón. No existe mejor manera de empezar mi cumpleaños".

Pablo Bernot y Sofía Castro (Instagram)

¿Quién es Pablo Bernot, el esposo de Sofía Castro?

Pablo Bernot nació el 22 de febrero de 1991 en Cuernavaca, Morelos. Es hijo de Francisco Bernot Barragán y Rebeca Krause Urrea, quienes son propietarios del emblemático hotel-restaurante y spa "Las Mañanitas", donde Pablo se desempeña como director de nuevos proyectos desde 2014.

En lo académico, Bernot estudió la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac y continuó sus estudios en una institución educativa en Estados Unidos.

Sofía Castro y Pablo Bernot (Instagram/Sofía Castro)

Su vínculo con Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro, comenzó de forma pública en 2019; sin embargo, ellos señalan que se conocen desde hace más de una década. En octubre de 2023 anunciaron su compromiso y el 7 de septiembre de 2024 celebraron su boda civil en la Ciudad de México.

