Inesperada sorpresa: Pablo Bernot viaja a Madrid para celebrar el cumpleaños 29 de Sofía Castro

Sofía Castro está de fiesta. El pasado 30 de octubre, la actriz festejó su cumpleaños 29 y lo hizo de la manera más especial: junto a su esposo, el empresario Pablo Bernot, quien la sorprendió con una visita inesperada en Madrid.
La protagonista de telenovelas ha pasado las últimas semanas en la capital española, concentrada en un nuevo proyecto profesional. Sin embargo, a pesar de la distancia y de las exigencias laborales de ambos, Bernot viajó hasta Europa para acompañarla y celebrar juntos esta fecha tan significativa.