Beliween 2025: El disfraz de Belinda como Greta Gremlin y todos los detalles de la fiesta

Bajo el concepto “Ritual Beliween”, la cantante transformó el recinto en una experiencia única que fusionó lo místico, lo teatral y lo sobrenatural, con un recorrido lleno de luces neón, figuras de gremlins y criaturas icónicas del cine de terror de los 80.
Publicidad
Beliween 2025: El disfraz de Belinda como Greta Gremlin
Desde hace varios años, Beliween se ha convertido en una tradición esperada por fans y celebridades, destacando por su producción impecable, disfraces espectaculares y una ambientación que cada año supera la anterior.
En esta edición, la decoración estuvo dominada por figuras de gremlins, anticipando el disfraz que Belinda revelaría horas más tarde: Greta, la carismática criatura de la película Gremlins 2: The New Batch,
La intérprete de Luz sin gravedad hizo su entrada triunfal a bordo de un auto clásico, saludando a los asistentes con un mensaje que reafirma su pasión por esta celebración: “Bienvenidos a mi Beliween 2025. Ya saben que esta es mi época favorita del año, quiero que la pasen espectacular, que tomen, que se diviertan y disfruten”.
El evento contó con botanas temáticas como cupcakes con la leyenda “Beliween” y tragos humeantes, acompañados de música en vivo que evocaba clásicos del horror.
Su disfraz, una interpretación glamorosa y aterradora de Greta, incluyó una peluca verde, maquillaje brillante, corsé rojo ajustado, falda larga de estampado de leopardo de las nieves, abrigo de plumas afelpado y detalles en animal print que evocaban la estética del personaje sin perder el sello de elegancia que caracteriza a Belinda.
Publicidad
Los disfraces de Belinda en el Beliween
Entre los asistentes destacaron figuras como Aislinn Derbez, Karol Sevilla, disfrazada de M3GAN, la androide, Erik Rubin, Bárbara de Regil, disfrazada de vampira gótica, y Aislinn Derbez, disfrazada de Aaron Abasolo, personaje icónico de su papá, quienes desfilaron por la alfombra roja.
Las redes sociales se inundaron de imágenes y videos que capturaron la atmósfera del evento, desde los rincones decorados con luces tenues y criaturas fantásticas, hasta los momentos más espontáneos entre los invitados.
Beliween no solo es una fiesta, sino una declaración artística. En años anteriores, Belinda ha sorprendido con disfraces de personajes como Maléfica, El Cisne Negro y La Novia de Chucky, generando controversia y admiración por su capacidad de reinventarse.
Cada edición ha sido una oportunidad para conectar con su comunidad, consolidando su reputación como ícono pop y referente de estilo, comparable a la “Heidi Klum mexicana”.