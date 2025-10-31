Beliween 2025: El disfraz de Belinda como Greta Gremlin y todos los detalles de la fiesta

Beliween 2025: El disfraz de Belinda como Greta Gremlin

Desde hace varios años, Beliween se ha convertido en una tradición esperada por fans y celebridades, destacando por su producción impecable, disfraces espectaculares y una ambientación que cada año supera la anterior.

En esta edición, la decoración estuvo dominada por figuras de gremlins, anticipando el disfraz que Belinda revelaría horas más tarde: Greta, la carismática criatura de la película Gremlins 2: The New Batch,

Belinda en su Beliween 2025 (Instagram)

La intérprete de Luz sin gravedad hizo su entrada triunfal a bordo de un auto clásico, saludando a los asistentes con un mensaje que reafirma su pasión por esta celebración: “Bienvenidos a mi Beliween 2025. Ya saben que esta es mi época favorita del año, quiero que la pasen espectacular, que tomen, que se diviertan y disfruten”.

El evento contó con botanas temáticas como cupcakes con la leyenda “Beliween” y tragos humeantes, acompañados de música en vivo que evocaba clásicos del horror.

Su disfraz, una interpretación glamorosa y aterradora de Greta, incluyó una peluca verde, maquillaje brillante, corsé rojo ajustado, falda larga de estampado de leopardo de las nieves, abrigo de plumas afelpado y detalles en animal print que evocaban la estética del personaje sin perder el sello de elegancia que caracteriza a Belinda.