La hija de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo, Alejandra Capetillo, dio un nuevo giro a su historia de amor al compartir en Instagram videos inéditos de su boda celebrada el pasado 24 de mayo en la emblemática Hacienda Zotoluca de Hidalgo.
Ale Capetillo publica fotos nunca antes vistas de su boda y confirma que fue un eventazo
La boda de Ale Capetillo
Entre los videos que la influencer subió hoy a su cuenta de Instagram, pudimos ver los momentos más especiales e íntimos de la ceremonia, uno de ellos el "Sí, acepto" de Capetillo a Shoueiry entre risas y aplausos por un pequeño error que el novio tuvo al decir sus votos y pedirle a Ale que fuera su 'esposo'.
También vimos al novio con lágrimas de felicidad al ver la entrada de Ale hacia el altar, una señal de lo enamorado que está de ella y la emoción que le dio convertirse en el esposo de la mexicana.
El first look, ese momento que cada vez más parejas deciden incluir en su boda en el que ambos se encuentran antes de la ceremonia para verse en su traje y su vestido, también formó parte de este recuento de videos. En él, podemos ver a Nader Shoueiry chuleando a su ahora esposa cuando la vio en su vestido Lorena Formoso y con su ramo de tulipanes naranjas.
Pero este first look no fue sólo entre Nader y ella, la influencer también deslumbró a su papá antes de entrar al altar y protagonizar un emotivo momento padre-hija.
Además de los momentos emotivos, la influencer compartió en Instagram el ambiente que hubo en la fiesta.
Una fusión mexicana-libanesa
En la cultura libanesa, las bodas son de gran extravagancia y con mucho ambiente para celebrar la unión de dos familias al máximo. Esto se pudo ver en la fiesta de boda de Ale Capetillo y Nader Shoueiry, quienes nos dejaron ver que la fiesta estuvo llena de música en árabe, tambores tradicionales y bailes para disfrutar al máximo lo mejor de las dos culturas.
Y sin duda, la pareja se divirtió completamente. En uno de los videos, podemos ver como Ale canta "Bandido" de Ana Bárbara con su ramo en mano, emocionando a sus invitados.
No podían faltar los fuegos artificiales al ritmo del "Huapango de Moncayo" para formar parte de una celebración tan especial como su boda que terminó por convertirse en una de las más especiales dentro del mundo de las celebridades este año.