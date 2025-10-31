Ale Capetillo publica fotos nunca antes vistas de su boda y confirma que fue un eventazo

La boda de Ale Capetillo

Entre los videos que la influencer subió hoy a su cuenta de Instagram, pudimos ver los momentos más especiales e íntimos de la ceremonia, uno de ellos el "Sí, acepto" de Capetillo a Shoueiry entre risas y aplausos por un pequeño error que el novio tuvo al decir sus votos y pedirle a Ale que fuera su 'esposo'.

También vimos al novio con lágrimas de felicidad al ver la entrada de Ale hacia el altar, una señal de lo enamorado que está de ella y la emoción que le dio convertirse en el esposo de la mexicana.

La boda estuvo llena de momentos emotivos. (Instagram - @alecapetilloga)

El first look, ese momento que cada vez más parejas deciden incluir en su boda en el que ambos se encuentran antes de la ceremonia para verse en su traje y su vestido, también formó parte de este recuento de videos. En él, podemos ver a Nader Shoueiry chuleando a su ahora esposa cuando la vio en su vestido Lorena Formoso y con su ramo de tulipanes naranjas.

Pero este first look no fue sólo entre Nader y ella, la influencer también deslumbró a su papá antes de entrar al altar y protagonizar un emotivo momento padre-hija.

(Instagram - @alecapetilloga)

Además de los momentos emotivos, la influencer compartió en Instagram el ambiente que hubo en la fiesta.