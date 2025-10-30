"Fue duro como el infierno", Drew Barrymore habla de su rehabilitación a los 14 años

Drew Barrymore superó la vergüenza de estar en rehabilitación

En el talk show The Drew Barrymore Show, Drew Barrymore comentó que a pesar de que todas las personas tienen caídas a lo largo de la vida, la sociedad te hace avergonzarte por haber actuado mal o por haber estado fuera de control, lo cual te hace vivir con una pena que te lastima.

La actriz de Scream agregó que durante su tiempo en rehabilitación obtuvo mucha ayuda para ganar suficiente valor para decir su verdad y finalmente superar la culpa o pena. Drew considera que después de este proceso fue más valiente y logró encontrar humor y heroísmo en toda su experiencia.

Durante su rehabilitación, Drew Barrymore aprendió a cambiar la vergüenza por valor. (Getty Images)

¿Por qué Drew Barrymore habló de su estancia en rehabilitación?

Su invitado al programa The Drew Barrymore Show fue Mae Martin, quien es el creador de la serie de suspenso Incontrolables, que cuenta la historia de Leila y Abbie, dos estudiantes rebeldes que son internadas en la Academia Tall Pines, un lugar destinado a “corregir” adolescentes problemáticos, pero que esconde un gran secreto.

Drew Barrymore expresó su admiración hacia Mae Martin por haber desarrollado una historia tan creativa y sobre todo, que retratara la situación que se vive en los centros de rehabilitación para adolescentes, como en el que estuvo internada Drew.