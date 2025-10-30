Durante su programa The Drew Barrymore Show, la actriz Drew Barrymore compartió detalles sobre su estancia en rehabilitación a los 14 años. El tema salió mientras entrevistaba al comediante y guionista Mae Martin, quien creó la serie Incontrolables, que habla sobre lo que viven adolescentes problemáticos en un internado.
"Fue duro como el infierno", Drew Barrymore habla de su rehabilitación a los 14 años
Drew Barrymore superó la vergüenza de estar en rehabilitación
En el talk show The Drew Barrymore Show, Drew Barrymore comentó que a pesar de que todas las personas tienen caídas a lo largo de la vida, la sociedad te hace avergonzarte por haber actuado mal o por haber estado fuera de control, lo cual te hace vivir con una pena que te lastima.
La actriz de Scream agregó que durante su tiempo en rehabilitación obtuvo mucha ayuda para ganar suficiente valor para decir su verdad y finalmente superar la culpa o pena. Drew considera que después de este proceso fue más valiente y logró encontrar humor y heroísmo en toda su experiencia.
¿Por qué Drew Barrymore habló de su estancia en rehabilitación?
Su invitado al programa The Drew Barrymore Show fue Mae Martin, quien es el creador de la serie de suspenso Incontrolables, que cuenta la historia de Leila y Abbie, dos estudiantes rebeldes que son internadas en la Academia Tall Pines, un lugar destinado a “corregir” adolescentes problemáticos, pero que esconde un gran secreto.
Drew Barrymore expresó su admiración hacia Mae Martin por haber desarrollado una historia tan creativa y sobre todo, que retratara la situación que se vive en los centros de rehabilitación para adolescentes, como en el que estuvo internada Drew.
Después de que Mae Martin compartiera que la serie estaba inspirada en una de sus amigas quien estuvo en un centro para adolescentes rebeldes, así como que él estuvo en un centro de rehabilitación, Drew Barrymore le comentó a Mae que ella también fue internada durante dos años.
La actriz Drew Barrymore también comentó que mientras veía la serie se sintió como algo “muy real” para ella ya que realmente logra retratar lo que se vive en un centro de rehabilitación, por lo que la hizo recordar la experiencia que vivió a sus 14 años.
¿Qué se sabe sobre la rehabilitación de Drew Barrymore?
Con tan solo 14 años, en 1989 la madre de Drew Barrymore la internó en un centro de rehabilitación para curar sus adicciones ya que desde los 9 años había comenzado a tomar alcohol, a los 10 inició a fumar marihuana y a los 12 se volvió consumidora de cocaína.
Las adicciones de Drew Barrymore comenzaron principalmente porque creció expuesta a las grandes fiestas de Hollywood ya que su misma mamá era quien la llevaba a ese tipo de eventos, donde comenzó a consumir sustancias ilícitas.
Estuvo internada un total de 18 meses y logró superar sus adicciones. Al salir de rehabilitación, se emancipó de sus padres y mantuvo su estado de sobriedad por varios años, hasta que, en 2015, durante su divorcio de Will Kopelman, volvió a tomar alcohol; nuevamente salió adelante, principalmente con la ayuda de sus hijas Olive y Frankie.
La vida de Drew Barrymore es un ejemplo de cómo se pueden superar las situaciones más difíciles de la vida a pesar de las críticas que los demás hagan. A pesar de su complicada niñez y adolescencia, actualmente Drew Barrymore tiene su propio talk show, el cual se ha convertido en uno de los favoritos de Estados Unidos.