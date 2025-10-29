Así fue la desconcertante reacción del príncipe Harry al enterarse de la "pelea" entre Taylor Swift y Charli XCX

El príncipe Harry pareció estar completamente desinformado cuando lo cuestionaron sobre un tema que se hizo viral hace unas semanas durante su aparición sorpresa en un podcast.

El duque de Sussex participó en un reciente episodio de Hasan Minhaj Doesn't Know, donde, al inicio del programa, el presentador le preguntó su opinión sobre la supuesta disputa entre las cantantes Taylor Swift y Charli XCX.

El príncipe Harry en Nueva York por el Día Mundial de la Salud Mental 2025 (Michael Loccisano/Getty Images)

"Esto es fuerte, Harry. ¿Qué opinas de la rivalidad entre Taylor Swift y Charli XCX?", preguntó Minhaj al comenzar el episodio. "¿El qué?", respondió Harry. El príncipe miró fuera de cámara como buscando ayuda, con las cejas arqueadas por la confusión, antes de soltar una risa incómoda; una reacción que dejó bastante claro que no tenía ni idea de qué estaba hablando el entrevistador.

Minhaj intentó explicarle con más detalle la situación: "No, esto es serio. Porque, ¿acaso la canción de Charli era realmente una canción de respuesta? O sea, para mí, 'Sympathy is a Knife' trataba de algo completamente diferente, pero luego Taylor regresa y creo que lo intensifica con 'Actually Romantic'".

El presentador añadió con cierto asombro: “Y yo me pregunto: '¿Es esto justo? ¿O acaso Charli sacó sangre y Taylor tuvo que responder?'”. La reacción de Harry evidenció que, aunque familiarizado con la cultura pop en general, esta polémica musical en particular lo tomó completamente por sorpresa.

"Myself, my wife, we've talked about this quite a lot; we've had our fair share of beatings on social media...."



Check out Prince Harry on the Hasan Minhaj Doesn't Know podcast where the topics ranged from Big Tech to...Taylor Swift and Charlie xcx.https://t.co/59mpih3XWQ — Lorna_TVeditor (@Lorna_TVeditor) October 29, 2025

"Bueno", respondió el príncipe Harry antes de soltar una carcajada.

El momento de Harry en el podcast llegó al día siguiente de que su esposa, Meghan Markle, disfrutara al ritmo de la canción "Opalite" del álbum Life of a Showgirl de Swift, justo antes del último lanzamiento de su marca de estilo de vida As ever.