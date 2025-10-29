La desconcertante reacción del príncipe Harry al enterarse de la "pelea" entre Taylor Swift y Charli XCX

Recientemente, el príncipe Harry protagonizó un momento incómodo durante su participación en el podcast Hasan Minhaj Doesn’t Know. Lo que parecía ser una conversación amena se tornó inesperadamente sorpresiva cuando el presentador le preguntó sobre el supuesto enfrentamiento entre Taylor Swift y Charli XCX . La respuesta de Harry, lejos de aclarar la situación, dejó al público completamente desconcertado.
El príncipe Harry pareció estar completamente desinformado cuando lo cuestionaron sobre un tema que se hizo viral hace unas semanas durante su aparición sorpresa en un podcast.
El duque de Sussex participó en un reciente episodio de Hasan Minhaj Doesn't Know, donde, al inicio del programa, el presentador le preguntó su opinión sobre la supuesta disputa entre las cantantes Taylor Swift y Charli XCX.
"Esto es fuerte, Harry. ¿Qué opinas de la rivalidad entre Taylor Swift y Charli XCX?", preguntó Minhaj al comenzar el episodio. "¿El qué?", respondió Harry. El príncipe miró fuera de cámara como buscando ayuda, con las cejas arqueadas por la confusión, antes de soltar una risa incómoda; una reacción que dejó bastante claro que no tenía ni idea de qué estaba hablando el entrevistador.
Minhaj intentó explicarle con más detalle la situación: "No, esto es serio. Porque, ¿acaso la canción de Charli era realmente una canción de respuesta? O sea, para mí, 'Sympathy is a Knife' trataba de algo completamente diferente, pero luego Taylor regresa y creo que lo intensifica con 'Actually Romantic'".
El presentador añadió con cierto asombro: “Y yo me pregunto: '¿Es esto justo? ¿O acaso Charli sacó sangre y Taylor tuvo que responder?'”. La reacción de Harry evidenció que, aunque familiarizado con la cultura pop en general, esta polémica musical en particular lo tomó completamente por sorpresa.
"Myself, my wife, we've talked about this quite a lot; we've had our fair share of beatings on social media...."— Lorna_TVeditor (@Lorna_TVeditor) October 29, 2025
Check out Prince Harry on the Hasan Minhaj Doesn't Know podcast where the topics ranged from Big Tech to...Taylor Swift and Charlie xcx.https://t.co/59mpih3XWQ
"Bueno", respondió el príncipe Harry antes de soltar una carcajada.
El momento de Harry en el podcast llegó al día siguiente de que su esposa, Meghan Markle, disfrutara al ritmo de la canción "Opalite" del álbum Life of a Showgirl de Swift, justo antes del último lanzamiento de su marca de estilo de vida As ever.
Meghan is listening to Opalite by Taylor Swift as she sits on her desk ahead of her lifestyle brand, As Ever, launching its first holiday collection, expanding from its spring debut.— Rebecca 🤎 (@rebecca_sussex) October 28, 2025
Today at 9 am PT / 12 pm ET.
🤎✨🎄🍁✨🤎https://t.co/NtRMRaMmqB https://t.co/UxP1bXi5SI pic.twitter.com/BKgEgGkzKQ
La supuesta pelea entre Taylor Swift y Charli XCX a través de sus canciones
Desde finales de 2024, los rumores de un enfrentamiento musical entre Taylor Swift y Charli XCX han circulado con fuerza entre sus seguidores, impulsados por letras cargadas de doble sentido y alusiones que podrían apuntar directamente una a la otra.
Todo parece haber explotado con el lanzamiento del álbum de Swift, The Life of a Showgirl y en particular con la canción "Actually Romantic", cuyas letras dicen cosas como: “Escuché que me llamaste ‘Barbie aburrida’ cuando la cocaína te dio valor. Le di un choque de manos a mi ex y luego dijiste que te alegra que me haya ignorado”.
Y es que los indicios de este posible desencuentro no surgieron de la nada. En 2024, Charli XCX publicó el álbum Brat, que incluía el tema "Sympathy Is a Knife". En esa canción, los fans interpretaron versos como: “No quiero verla en el backstage del show de mi novio. Cruzando los dedos a escondidas, espero que terminen rápido”. como una indirecta hacia Swift, quien había tenido una breve relación con Matty Healy de The 1975, banda con la que Charli tuvo un idilio amoroso.
Aunque ninguna de las dos artistas ha confirmado públicamente una disputa, Swift sí explicó que “Actually Romantic” es “una canción sobre darte cuenta de que alguien ha mantenido una relación unidireccional y adversarial contigo, sin que tú lo supieras… y de repente empiezan a hacer demasiado, te están dejando saber que en realidad has estado viviendo en su cabeza gratis y ni lo sabías”.
Por su parte, Charli XCX ha intentado bajar las especulaciones del supuesto conflicto. En entrevistas y redes sociales, ha indicado que “Sympathy Is a Knife” no está dirigida a una persona concreta, sino que trata sobre sus propias inseguridades, ansiedad y cómo su mente crea narrativas cuando se siente vulnerable.