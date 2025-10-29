Angélica Rivera y su familia se unen para celebrar el cumpleaños de la chiquita de la familia, Regina

Angélica Rivera y José Alberto Castro felicitan a Regina por su cumpleaños

Si algo caracteriza a la familia de Angélica Rivera es la estrecha unión que mantienen y, para festejar a la más chiquita del clan, se unieron su hermana mayor, Sofía, así como su papá, José Alberto Castro.

Mensaje de felicitación de Angélica Rivera (Instagram)

Angélica celebró un año más de vida de su hija menor compartiendo en sus historias de Instagram un collage de viejas fotografías donde muestra a Regina desde era niña hasta su juventud.

“Te amo con toda mi alma”, escribió la actriz, quien desde que retomó su actividad en redes sociales ha compartido más momentos íntimos de su vida junto a sus hijas.

Regina y José Alberto Castro (Instagram)

Orgulloso, el productor también aprovechó esta fecha especial para dedicarle a su hija menor un mensaje en el que le reitera su amor: “Feliz cumpleaños, mi Re. Que seas muy feliz hoy y siempre, te amo”, escribió.