Angélica Rivera y su familia se unen para celebrar el cumpleaños de la chiquita de la familia, Regina

Angélica Rivera ha resaltado que una de las facetas que más disfruta es la de ser mamá. Durante su matrimonio con el productor de televisión José Alberto ‘El Güero’ Castro tuvo a sus tres hijas, Sofía, Fernanda y Regina, esta última acaba de cumplir 20 años de edad.
La intérprete, quien recientemente retomó su carrera de actuación, le dedicó a su hija menor un emotivo mensaje para felicitarla por una vuelta más al sol, en él le expresa lo orgullosa que está de verla crecer.
Publicidad
Angélica Rivera y José Alberto Castro felicitan a Regina por su cumpleaños
Si algo caracteriza a la familia de Angélica Riveraes la estrecha unión que mantienen y, para festejar a la más chiquita del clan, se unieron su hermana mayor, Sofía, así como su papá, José Alberto Castro.
Angélica celebró un año más de vida de su hija menor compartiendo en sus historias de Instagram un collage de viejas fotografías donde muestra a Regina desde era niña hasta su juventud.
“Te amo con toda mi alma”, escribió la actriz, quien desde que retomó su actividad en redes sociales ha compartido más momentos íntimos de su vida junto a sus hijas.
Orgulloso, el productor también aprovechó esta fecha especial para dedicarle a su hija menor un mensaje en el que le reitera su amor: “Feliz cumpleaños, mi Re. Que seas muy feliz hoy y siempre, te amo”, escribió.
Publicidad
Sofía Castro también celebra a su hermana
La hermana mayor de de Regina, Sofía Castro, se sumó a lista de felicitaciones y le deseó todo el amor en su día. La actriz publicó emotivas fotos donde dejó claro que su hermana es su mejor cómplice.
“Feliz vuelta al sol. Te mereces lo más bonito de este mundo, gracias por ser mi mejor amiga, la mejor consejera, mi cómplice, mi locura favorita”, escribió la actriz en sus redes sociales.
Sofía expresó el gran cariño que tiene por Regina, a quien considera su compañera y su mayor apoyo: “No puedo tener mejor hermana chiquita que tú. Gracias siempre por tanto. Te mereces el mundo. Eres de las mujeres que más admiro, Te amo infinito”, agregó
Regina Castro Rivera nació el 27 de octubre de 2005, es la menor de las hijas de Angélica Rivera y José Alberto Castro. La joven ha ganado una presencia notable en redes sociales, donde a través de Instagram y TikTok comparte momentos de su vida cotidiana y de sus grandes pasiones, como la equitación.