El Festival Hipnosis 2025 se llevará a cabo los días 1 y 2 de noviembre en el Estadio Fray Nano de Ciudad de México. Este evento promete ser una experiencia única para los amantes de la música alternativa, con la participación de bandas internacionales como Pavement, Dinosaur Jr., Deafheaven, Motorama y Austin TV, entre otros.
Todo lo que necesitas saber para disfrutar Hipnosis 2025
Los boletos para Hipnosis 2025 ya están disponibles en la plataforma oficial del festival. Los precios varían según el tipo de acceso: general, VIP o paquetes especiales.
Transporte y acceso al Estadio Fray Nano
El Estadio Fray Nano cuenta con excelente conexión de transporte público, incluyendo metro y rutas de autobuses. Para quienes lleguen en coche, hay zonas de estacionamiento cercanas, aunque se recomienda llegar temprano debido al gran número de asistentes.
Comida y bebida en Hipnosis 2025
El festival ofrecerá opciones de comida y bebida para todos los gustos, desde platillos mexicanos hasta opciones vegetarianas y veganas. Para aprovechar al máximo la experiencia, te recomendamos hidratarte constantemente.
Festival Hipnosis, un referente de los festivales en América Latina
El Festival Hipnosis se ha consolidado como uno de los referentes más importantes de la música alternativa en América Latina, gracias a su cuidadosa selección de artistas nacionales e internacionales y su enfoque en géneros como el indie, shoegaze, post-punk y metal alternativo.
Cada edición se distingue por ofrecer una experiencia musical integral, combinando escenarios de alta calidad, producción audiovisual de vanguardia y un ambiente que atrae a fanáticos de toda la región. Su capacidad para reunir a bandas icónicas junto a talentos emergentes lo convierte en un punto de encuentro obligado para los amantes de la música alternativa.
Además, Hipnosis se ha destacado por impulsar la cultura musical independiente en Latinoamérica, fomentando el intercambio entre artistas y público, así como la visibilidad de proyectos emergentes. Hipnosis no solo celebra la música, sino que también actúa como un espacio de innovación y experimentación artística, consolidando su prestigio frente a otros eventos del continente.