Todo lo que necesitas saber para disfrutar Hipnosis 2025

Los boletos para Hipnosis 2025 ya están disponibles en la plataforma oficial del festival. Los precios varían según el tipo de acceso: general, VIP o paquetes especiales.

Transporte y acceso al Estadio Fray Nano

El Estadio Fray Nano cuenta con excelente conexión de transporte público, incluyendo metro y rutas de autobuses. Para quienes lleguen en coche, hay zonas de estacionamiento cercanas, aunque se recomienda llegar temprano debido al gran número de asistentes.

Comida y bebida en Hipnosis 2025

El festival ofrecerá opciones de comida y bebida para todos los gustos, desde platillos mexicanos hasta opciones vegetarianas y veganas. Para aprovechar al máximo la experiencia, te recomendamos hidratarte constantemente.