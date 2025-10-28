Se han encendido los rumores de un posible romance entre el vocalista de Coldplay, Chris Martin, y la actriz de Game of Thrones, Sophie Turner, después de que el Daily Mail publicara que tuvieron un “encuentro secreto” en Londres a finales de septiembre.
¿Quiénes son los examores de Sophie Turner y Chris Martin? La nueva posible pareja del momento
Las exparejas de Chris Martin
Gwyneth Paltrow (2002 – 2014)
La relación más larga de Chris Martin fue con Gwyneth Paltrow, con quien estuvo casado 11 años, desde su boda en 2003, una ceremonia íntima en California, hasta su separación en 2014, aunque su divorcio se concretó hasta 2016.
Juntos tuvieron dos hijos: Apple (2004) y Moses (2006), ambos han participado en álbumes de la banda de su padre, Coldplay, aunque Apple ha sido la más presente en el mundo de las celebridades ya que ha trabajado como modelo y recientemente debutó como cantante al colaborar con el dúo Jade Street.
La pareja se separó porque, a pesar de amarse, su dinámica había cambiado y, aunque intentaron mejorar, tomaron la decisión de divorciarse. Gwyneth Paltrow llegó describir su ruptura como “conscious uncoupling” o “separación consciente” porque ambos se enfocaron en cuidar a su familia y ser buenos padres para sus hijos.
Ambos mantienen una relación de amistad y son cercanos, incluso existen rumores de que la misma Gwyneth Paltrow es quien le ha presentado nuevas parejas a Chris Martin o que las ha ayudado cuando tienen problemas, como sucedió con Dakota Johnson.
Jennifer Lawrence (2014 – 2015)
Esta relación comenzó poco tiempo después de que tanto Chris Martin como la actriz de Los Juegos del Hambre, Jennifer Lawrence, terminaran sus respectivas relaciones con Gwyneth Paltrow y Nicholas Hoult. Mientras fueron novios se les vio juntos en varias ocasiones.
Aunque la pareja parecía estar muy enamorada, tuvieron muchos altibajos donde terminaban y regresaban, hasta que en el verano de 2015 decidieron separarse debido a sus apretadas agendas y a que mientras Jennifer buscaba algo más serio, Chris prefería esperar más tiempo.
Annabelle Wallis (2015 – 2017)
En septiembre de 2015, la actriz de Peaky Blinders comenzó a salir con Chris Martin, desde ese momento se les vio juntos en viajes a las Maldivas y a Paris, así como en eventos públicos, aunque siempre fueron muy reservados sobre su relación.
Terminaron en 2017 y aunque ninguno de los dos dio una declaración con las razones de la ruptura, iniciaron sospechas de que el verdadero motivo fue que Chris Martin ya había conocido a su siguiente pareja, Dakota Johnson.
Dakota Johnson (2017 – 2025)
Después de Gwyneth Paltrow, esta ha sido la relación más larga de Chris Martin y nació después de que fueran presentados por un amigo en común. Si bien los rumores de su relación aparecieron desde octubre de 2017, fue a partir de enero de 2018 que se les vio en citas y fiestas juntos.
En septiembre de ese año se hizo público que la pareja se había realizado tatuajes a juego de un símbolo de infinito. En 2019, de acuerdo con US Weekly, se separaron por tres meses debido a diferentes planes sobre el futuro, aunque decidieron retomar su relación, en parte, gracias a que Paltrow habló con ambos.
La amistad entre Dakota Johnson y Gwyneth Paltrow siempre fue muy admirada ya que ambas se volvieron muy cercanas a pesar de sus respectivas relaciones con Chris Martin. Este vínculo permitió que Gwyneth y Brad Falchuk, su nuevo esposo, así como Chris y Dakota viajaran junto a Apple y Moses en vacaciones familiares durante más de una ocasión.
En 2024 una fuente cercana a la pareja reveló que llevaban años comprometidos pero que ninguno tenía prisa por casarse. Los problemas llegaron a la pareja en ese mismo año, cuando aparecieron rumores de una posible ruptura. Finalmente, en 2025 terminaron oficialmente, fue en buenos términos ya que Chris mencionó la película de Dakota, Materialists, durante un concierto.
Los ex amores de Sophie Turner
James McVey (2014 – 2015)
Sophie Turner mantuvo una relación con el guitarrista de la banda The Vamps, James McVey, después de que se conocieran gracias a un amigo en común. Ambos tenían 18 años por lo que su relación fue muy amistosa y juvenil. Aunque nunca se reveló el motivo de su ruptura, terminaron en buenos términos, tanto que incluso McVey felicitó a Sophie cuando se comprometió con Joe Jonas.
Joe Jonas (2016 – 2023)
Tanto Sophie Turner como Joe Jonas, el cantante de los Jonas Brothers y DNCE, describieron el inicio de su relación como amor a primera vista. En 2017 iniciaron a salir públicamente a alfombras rojas y fiestas de celebridades.
Se comprometieron en 2018 y tuvieron dos bodas: la primera en mayo de 2019 en Las Vegas, después de los Billboard Music Awards; la segunda en junio del mismo año en Provenza, Francia, en esa ceremonia estuvieron presentes los amigos y familiares de la pareja. Su amor dio fruto a dos hijas: Willa (2020) y Delphine (2022).
En septiembre de 2023 anunciaron su separación en un comunicado conjunto donde afirmaron dar fin a su relación de forma amistosa; sin embargo, su divorcio se complicó por desacuerdos sobre la custodia de sus hijas, aunque septiembre de 2024 resolvieron el conflicto.
Peregrine “Perry” Pearson (2023 – 2024)
El último novio de Sophie Turner fue Peregrine “Perry” Pearson, un aristócrata británico heredero del vizcondado de Cowdray. Su relación comenzó en octubre de 2023 cuando Sophie recién se había separado de Joe Jonas. Su noviazgo fue discreto, aunque se les llegó a ver besándose en París y Londres. En 2024 terminaron por la diferencia en su estilo de vida.
Después de haber pasado una temporada solteros, el rumor de una relación entre Sophie Tuner y Chris Martin ha atraído la atención de todos hacia ellos. Si bien su noviazgo aún no ha sido confirmado, no cabe duda de que harían una gran pareja británica que se robaría los corazones de sus fanáticos.