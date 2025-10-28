¿Quiénes son los examores de Sophie Turner y Chris Martin? La nueva posible pareja del momento

Las exparejas de Chris Martin

Gwyneth Paltrow (2002 – 2014)

La relación más larga de Chris Martin fue con Gwyneth Paltrow, con quien estuvo casado 11 años, desde su boda en 2003, una ceremonia íntima en California, hasta su separación en 2014, aunque su divorcio se concretó hasta 2016.

Juntos tuvieron dos hijos: Apple (2004) y Moses (2006), ambos han participado en álbumes de la banda de su padre, Coldplay, aunque Apple ha sido la más presente en el mundo de las celebridades ya que ha trabajado como modelo y recientemente debutó como cantante al colaborar con el dúo Jade Street.

Gwyneth Paltrow y Chris Martin estuvieron juntos 12 años. (Getty Images)

La pareja se separó porque, a pesar de amarse, su dinámica había cambiado y, aunque intentaron mejorar, tomaron la decisión de divorciarse. Gwyneth Paltrow llegó describir su ruptura como “conscious uncoupling” o “separación consciente” porque ambos se enfocaron en cuidar a su familia y ser buenos padres para sus hijos.

Ambos mantienen una relación de amistad y son cercanos, incluso existen rumores de que la misma Gwyneth Paltrow es quien le ha presentado nuevas parejas a Chris Martin o que las ha ayudado cuando tienen problemas, como sucedió con Dakota Johnson.

Jennifer Lawrence (2014 – 2015)

Esta relación comenzó poco tiempo después de que tanto Chris Martin como la actriz de Los Juegos del Hambre, Jennifer Lawrence, terminaran sus respectivas relaciones con Gwyneth Paltrow y Nicholas Hoult. Mientras fueron novios se les vio juntos en varias ocasiones.

Aunque la pareja parecía estar muy enamorada, tuvieron muchos altibajos donde terminaban y regresaban, hasta que en el verano de 2015 decidieron separarse debido a sus apretadas agendas y a que mientras Jennifer buscaba algo más serio, Chris prefería esperar más tiempo.