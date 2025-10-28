Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se sinceran sobre cuál es su mayor conflicto como pareja

En medio de la promoción de la nueva temporada de De viaje con los Derbez, en la que la familia viajó a Japón, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbezestuvieron como invitados al podcast La burra arisca, donde se abrieron como nunca antes sobre su relación y la forma en que han construido su historia de amor.
Frente a las conductoras Laura Manzo, Adina Chelminsky y Valeria Stoopen, la pareja reveló cuál es el conflicto más grande que han enfrentado en sus 13 años de matrimonio y sus casi 20 años de estar juntos.
Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se sinceran sobre los desafíos de su vida en pareja
Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se sinceraron sobre la manera en que han construido su relación, incluso se animaron a revelar qué género tendría una película basada en su historia de amor.
Con el sentido del humor que lo caracteriza, el actor dijo: "Empezaría como una comedia romántica, porque así empezó y luego se convirtió, en una tragicomedia y ahorita ya sería un documental de cómo sobrevivir a la vida en pareja, que no es fácil".
Por su parte, Alessandra reveló cuál es el mayor problema de su relación: "¿Qué nos cuesta más trabajo? Creo que comunicarnos", el actor intervino y aseguró: "Ale es controladora, por ejemplo, no soporta que yo manejé", declaró el actor sobre los momentos cotidianos que provocan fricciones en su hogar.
Eugenio se sinceró y reveló otro conflicto que ha llevado al límite a la pareja: "Para mí es un problema muy grande ver series, yo me casé con mi mujer para ver series", aseguró. Mientras que Alessandra explicó que el motivo de las peleas es que su esposo quiere que vean todas las series juntos: "El señor quiere que veamos todas las series del mundo juntos. Se ofende horrible", agregó.
Eugenio Derbez habla de los conflictos de grabar De viaje con los Derbez
Eugenio Derbezsacó a relucir otro problema que han tenido a través de los años que han compartido como pareja: "Si vemos una serie juntos, pobre de mí si no le entendí a algo". Por su parte, la cantante destacó que su esposo quiere estar todo el tiempo con ella: "Para él estar en pareja es hacer todo juntos a todas horas y yo necesito un espacio. Es complicado".
A pesar de que hasta ahora han protagonizado cinco temporadas de De viaje con los Derbez, el productor habló de las dificultades de protagonizar un reality familiar:
"Jugamos con fuego y nos quemamos. A mí me ofrecieron hacer un reality, y yo dije jamás voy a meter una cámara en mi casa, no hay manera, me siguieron insistiendo hasta que me dijeron, ¿un viaje? Te vas con tu familia, te pagamos el viaje y te pagamos un sueldo. Cuando empezamos a filmar no sabíamos a los que nos enfrentamos y vino un shock durísimo.
“Para empezar tienes que estar 24/7 con tu familia durante un mes. Te hablo de comer, desayunar, ver series, entonces las cosas no eran como las pensamos y nos empezaron a poner reglas que no esperábamos, todos terminamos peleados en la primera temporada", explicó Eugenio.