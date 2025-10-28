Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se sinceran sobre cuál es su mayor conflicto como pareja

Eugenio Derbez habla de los conflictos de grabar De viaje con los Derbez

Eugenio Derbez sacó a relucir otro problema que han tenido a través de los años que han compartido como pareja: "Si vemos una serie juntos, pobre de mí si no le entendí a algo". Por su parte, la cantante destacó que su esposo quiere estar todo el tiempo con ella: "Para él estar en pareja es hacer todo juntos a todas horas y yo necesito un espacio. Es complicado".

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez (Getty Images)

A pesar de que hasta ahora han protagonizado cinco temporadas de De viaje con los Derbez, el productor habló de las dificultades de protagonizar un reality familiar:

"Jugamos con fuego y nos quemamos. A mí me ofrecieron hacer un reality, y yo dije jamás voy a meter una cámara en mi casa, no hay manera, me siguieron insistiendo hasta que me dijeron, ¿un viaje? Te vas con tu familia, te pagamos el viaje y te pagamos un sueldo. Cuando empezamos a filmar no sabíamos a los que nos enfrentamos y vino un shock durísimo.

José Eduardo, Aislinn, Vadhir, Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo (Hep Arjona)

“Para empezar tienes que estar 24/7 con tu familia durante un mes. Te hablo de comer, desayunar, ver series, entonces las cosas no eran como las pensamos y nos empezaron a poner reglas que no esperábamos, todos terminamos peleados en la primera temporada", explicó Eugenio.