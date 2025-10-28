El romance entre Katy Perry y Justin Trudeau fue inesperado, pero él cumple todos sus requisitos

París fue el escenario donde Katy Perry y Justin Trudeau hicieron pública su relación durante la celebración del cumpleaños 42 de la cantante, el 25 de octubre de 2025. La pareja disfrutó de una cena íntima y un espectáculo en el legendario cabaret Crazy Horse.
Tomados de la mano y sonriendo, la cantante y el exprimer ministro de Canadá salieron del lugar rodeados de fotógrafos. Un fan le regaló una rosa a la artista, quien la aceptó mientras caminaba a la camioneta.
Katy Perry y Justin Trudeau buscan pasar tiempo juntos
Después de que la pareja hizo su primera aparición pública el fin de semana una fuente de Katy Perry le dijo a la revista People que la estrella del pop se siente "halagada" por el intento del ex político de pasar tiempo con ella mientras está en medio de su gira mundial The Lifetimes Tour.
"Está centrada en su gira, y Justin se ha esforzado mucho por estar a su altura, literalmente", declaró la fuente. "Se siente halagada. Él ha demostrado su compromiso y que realmente le importa pasar tiempo con ella. Es evidente que valora la conexión, y Katy también. Está en un momento fantástico".
Katy Perry y Justin Trudeau desataron los primeros rumores de romance en julio y, a principios de octubre, fueron vistos besándose en el yate de la cantante cerca de Santa Bárbara.
"Salir con Justin es algo que ella nunca vio venir, pero está disfrutando mucho de este giro inesperado en su vida", agregó la fuente. El ex primer ministro canadiense, de 53 años, viajó a París para celebrar el cumpleaños de Perry y ese detalle "le encantó".
Justin Trudeau cumple con todos los requisitos que busca Katy Perry
Una segunda fuente agregó que ambos se han tomado el tiempo para estar juntos, a pesar de sus apretadas agendas. Además, el informante describió las cuales de Trudeau que enamoraron a Perry.
“Ambos tienen agendas muy ocupadas, pero se dedican tiempo el uno al otro y tienen una conexión muy fuerte”, expresó. “Katy no esperaba enamorarse de alguien tan pronto, pero Justin cumple todos los requisitos. Tiene un gran sentido del humor, es encantador y la trata con respeto”.
La relación comenzó a mediados de 2025 en California y Europa. “Tienen una conexión fácil”, dijo una fuente a la publicación. París, en el cumpleaños de Perry, marcó un paso importante en su relación. Ambos comparten intereses filantrópicos: Perry es embajadora de UNICEF desde 2013, y Trudeau impulsó la equidad de género y diversidad.