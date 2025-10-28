El romance entre Katy Perry y Justin Trudeau fue inesperado, pero él cumple todos sus requisitos

Katy Perry y Justin Trudeau buscan pasar tiempo juntos

Después de que la pareja hizo su primera aparición pública el fin de semana una fuente de Katy Perry le dijo a la revista People que la estrella del pop se siente "halagada" por el intento del ex político de pasar tiempo con ella mientras está en medio de su gira mundial The Lifetimes Tour.

Katy Perry y Justin Trudeau (Instagram)

"Está centrada en su gira, y Justin se ha esforzado mucho por estar a su altura, literalmente", declaró la fuente. "Se siente halagada. Él ha demostrado su compromiso y que realmente le importa pasar tiempo con ella. Es evidente que valora la conexión, y Katy también. Está en un momento fantástico".

Katy Perry y Justin Trudeau desataron los primeros rumores de romance en julio y, a principios de octubre, fueron vistos besándose en el yate de la cantante cerca de Santa Bárbara.

"Salir con Justin es algo que ella nunca vio venir, pero está disfrutando mucho de este giro inesperado en su vida", agregó la fuente. El ex primer ministro canadiense, de 53 años, viajó a París para celebrar el cumpleaños de Perry y ese detalle "le encantó".