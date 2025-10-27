Roban la casa de Susana Zabaleta mientras ella está de vacaciones

Susana Zabaleta denuncia robo a su casa

En un video publicado en Instagram, la actriz anunció que, después de recibir un mensaje sospechoso, se puso en comunicación con el personal doméstico de su casa y descubrió que un grupo de delincuentes entraron a ella después de extorsionar a su empleada vía telefónica. Según informó, la también cantante, los criminales se llevaron objetos de valor.

Susana ya ha sido víctima de crímenes relacionados a robos en ocasiones anteriores, pero sigue siendo un momento difícil para ella. "No es la primera vez que me pasa, han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle, parece que uno nunca acaba de pagar", dijo en su video.

La noticia del robo le llegó durante sus vacaciones en el extranjero.

La cantante afirma que México ya no es seguro, pues es imposible de creer que este hecho haya sucedido.