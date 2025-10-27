Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Roban la casa de Susana Zabaleta mientras ella está de vacaciones

La propiedad de la cantante sufrió un robó tras una llamada de extorsión realizada a su personal doméstico y mientras ella estaba de vacaciones
lun 27 octubre 2025 05:19 AM
susana-zabaleta.jpg
Susana Zabaleta corre a fan de su concierto por estar platicando. (Agencia México)

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Susana Zabaleta compartió a su millón de seguidores que fue víctima de robo a su casa en la Ciudad de México mientras se encontraba de vacaciones junto a su novio, Ricardo Pérez.

Publicidad

Susana Zabaleta denuncia robo a su casa

En un video publicado en Instagram, la actriz anunció que, después de recibir un mensaje sospechoso, se puso en comunicación con el personal doméstico de su casa y descubrió que un grupo de delincuentes entraron a ella después de extorsionar a su empleada vía telefónica. Según informó, la también cantante, los criminales se llevaron objetos de valor.

Susana ya ha sido víctima de crímenes relacionados a robos en ocasiones anteriores, pero sigue siendo un momento difícil para ella. "No es la primera vez que me pasa, han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle, parece que uno nunca acaba de pagar", dijo en su video.

susana-zabaleta-video-robo.png
La noticia del robo le llegó durante sus vacaciones en el extranjero.

La cantante afirma que México ya no es seguro, pues es imposible de creer que este hecho haya sucedido.

Publicidad

Los pocos detalles que se saben sobre el robo

El atraco ocurrió el día domingo 26 y la actriz se enteró por un mensaje de texto 'muy raro' que recibió hace unas horas, situación por la que llamó a su casa y se enteró de los hechos.

Aunque la actriz explicó que su empleada fue extorsionada, no dio detalles del modus operandi ni de los objetos robados.

Susana Zabaleta además de ser una artista completa que canta, actúa y conduce, es una mujer totalmente realizada en el ámbito personal, lo que la hace sentirse muy feliz.
A pesar de no tener detalles exactos de las pérdidas, este robo representaría un gran golpe para Susana. (Marco Vallejo)

Las vacaciones de Susana Zabaleta cada octubre

La actriz tiene por tradición tomar vacaciones cada mes de octubre. El año pasado presumió su viaje a Japón en compañía de su novio Ricardo Pérez, con quien ha hecho sus maletas en varias ocasiones desde que empezaron su relación. La pareja ha sido vista en destinos nacionales como La Paz y Coahuila, disfrutando el uno del otro en cada oportunidad que tienen.

A pesar del difícil momento para ella, la compañía de Ricardo fue de gran apoyo.

Publicidad

Tags

Susana Zabaleta

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad