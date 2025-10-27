Nicki Nicole y el joven futbolista Lamine Yamal van consolidando su relación: ya celebraron oficialmente su primer mes juntos. Sin embargo, este nuevo vínculo también ha generado rumores de un supuesto embarazo de la cantante. En medio del interés mediático que ha despertado la pareja, la cantante argentina aprovechó para aclarar las especulaciones y compartir algunos detalles sobre sus planes a futuro.
¿Nicki Nicole está embarazada de Lamine Yamal? La cantante reacciona a las especulaciones
Nicki Nicole aclara los rumores sobre embarazo
Luego de que se especulara que Nicki Nicole estaría embarazada del futbolista Lamine Yamal , la cantante argentina desmintió los rumores a través de sus redes sociales. En una transmisión en vivo con sus seguidores, Nicki respondió sin filtros a la pregunta que le lanzaron al aire: “¿Estás embarazada?, le preguntó un seguidor.
Ante el cuestionamiento, la argentina respondió: "No, no, no, por el momento no”. Pero no solo negó las especulaciones, añadió un mensaje abierto sobre su futuro: “Me gustaría ser madre igual”.
La artista también aprovechó ese momento para redirigir la conversación hacia sus fans: “¿A ustedes?”, preguntó ante la cámara, invitando a sus seguidores a participar y compartir sus propias experiencias y deseos.
Por ahora, los planes de Nicki parecen centrarse en disfrutar la relación con Lamine Yamal y en sus proyectos profesionales. Durante un reciente partido del FC Barcelona frente al Olympiacos FC, el futbolista dedicó un gol a la cantante, quien no dudó en mostrar su apoyo con una camiseta de él.
La historia de amor de Lamine Yamal y Nicki Nicole
La historia del joven prodigio del FC Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante argentina Nicki Nicole comenzó a filtrarse a comienzos del verano de este año. En julio de ese año, se les vio juntos en varios eventos y su cercanía generó especulación pública.
El 25 de agosto fue un día especial en la relación: Yamal publicó en su cuenta de Instagram una imagen junto a Nicki Nicole para celebrar su cumpleaños número 25, gesto que muchos interpretaron como la confirmación oficial de su relación. A raíz de esto, la cantante argentina reconoció públicamente su felicidad: en un evento poco después, ella declaró estar “muy enamorada, muy feliz” junto a él.
Las pistas de su relación no se quedaron en las redes sociales. Nicki Nicole asistió a un partido del Barcelona y fue vista en los alrededores del estadio luciendo la camiseta del equipo, hecho que alimentó aún más los rumores. Asimismo, un video viral mostró a Yamal enseñando la pantalla de su teléfono, donde aparecía una foto de ambos.