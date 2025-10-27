¿Nicki Nicole está embarazada de Lamine Yamal? La cantante reacciona a las especulaciones

Nicki Nicole aclara los rumores sobre embarazo

Luego de que se especulara que Nicki Nicole estaría embarazada del futbolista Lamine Yamal , la cantante argentina desmintió los rumores a través de sus redes sociales. En una transmisión en vivo con sus seguidores, Nicki respondió sin filtros a la pregunta que le lanzaron al aire: “¿Estás embarazada?, le preguntó un seguidor.

Ante el cuestionamiento, la argentina respondió: "No, no, no, por el momento no”. Pero no solo negó las especulaciones, añadió un mensaje abierto sobre su futuro: “Me gustaría ser madre igual”.

Nicki Nicole (Getty Images)

La artista también aprovechó ese momento para redirigir la conversación hacia sus fans: “¿A ustedes?”, preguntó ante la cámara, invitando a sus seguidores a participar y compartir sus propias experiencias y deseos.

Por ahora, los planes de Nicki parecen centrarse en disfrutar la relación con Lamine Yamal y en sus proyectos profesionales. Durante un reciente partido del FC Barcelona frente al Olympiacos FC, el futbolista dedicó un gol a la cantante, quien no dudó en mostrar su apoyo con una camiseta de él.