Liam Hemsworth va a casarse con Gabriella Brooks y habla por primera vez sobre su compromiso

Liam Hemsworth habla de su compromiso con Gabriella Brooks

Liam Hemsworth habló por primera vez sobre su reciente compromiso con Gabriella Brooks. La primera vez que se les vio juntos fue en diciembre de 2019, durante una comida familiar en Australia con los papás del actor.

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks (Instagram)

En enero de 2020 ya se hablaba de que su relación era seria, y en junio de 2021 hicieron su primera aparición pública como pareja en un evento benéfico en Australia y desde entonces han construido su relación lejos de los reflectores, limitando sus publicaciones juntos.

"Estoy increíblemente emocionado", dijo Hemsworth cuando el conductor Savannah Guthrie le preguntó sobre el compromiso.

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks (Instagram)

El actor de Los Juegos del Hambre reveló que le dio el anillo a su novia "hace unos meses", y agregó que la propuesta no tuvo lugar en las Maldivas, como se rumoró, aunque la pareja estuvo de vacaciones allí recientemente.

"Fuimos allí hace poco", dijo Hemsworth. "Terminé de rodar hace unas tres semanas y me fui directo a una isla tropical a soltarme el pelo... o mejor dicho, a depilarme", bromeó. "Estamos súper emocionados", añadió el actor. "Es una época feliz en la vida".