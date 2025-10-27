La cita de Sophie Turner y Chris Martin que desata rumores de romance

Sophie Turner y Chris Martin han acaparado los titulares luego de que se revelara que habrían tenido una cita secreta en Londres apenas una semana después de que la actriz británica terminara su relación con Peregrine Pearson.
Este supuesto romance llega justo después de que la actriz Game of Thrones terminará su relación con el aristócrata y de que el cantante rompiera en junio su compromiso con Dakota Johnson tras casi ocho años de relación.
Sophie Turner y Chris Martin desatan rumores de romance
De acuerdo al Daily Mail, Sophie Turnerterminó su relación con el aristócrata Peregrine Pearson a finales de septiembre. Fuentes cercanas a la pareja contaron que la ruptura se produjo tras ser vistos "discutiendo y peleando entre besos apasionados en la pista de baile" durante una boda de la alta sociedad.
Una semana después, la actriz y Chris Martin, vocalista de Coldplay, tuvieron una cita, lo que rápidamente despertó las sospechas de un nuevo romance.
El cantante ha estado en Londres este verano con una serie de fechas en Wembley como parte de la gira Music Of The Spheres de Coldplay.
Aunque no han surgido detalles sobre su encuentro, el medio británico señala que ambos comparten varios amigos en común y que la reunión se habría llevado a cabo en un ambiente privado.
Sophie Turner es fan de Coldplay
En medio de los rumores de un posible romance, sale a relucir que Sophie Turnerya era fan de Coldplay mucho antes de conocer a Chris Martin.
En 2020, la actriz protagonizó un momento viral cuando su entonces esposo, Joe Jonas, la sorprendió durante su programa, Cup of Joe, con un mensaje de cumpleaños grabado por el propio cantante británico.
Sentada en un restaurante, Joe le pasó su teléfono a la actriz y le dijo: “Tengo a alguien que quiere desearte un feliz cumpleaños”.
Sophie se llevó las manos a la cara y gritó: "¡Es Chris Martin!". Fue entonces que el músico le dedicó unas palabras: “Soy Chris de Coldplay. Quería decirte, de parte mía y de los miembros aún más apuestos de nuestra banda, que tengas el mejor día y te envío todo mi amor. Espero que lo estés pasando muy bien”. El cantante se despidió con un cariñoso “Gracias por ser increíble, adiós” y lanzó un beso a la cámara.
Emocionada, la actriz no pudo contenerlas lágrimas. "No voy a llorar frente a la cámara", dijo, antes de devolverle el teléfono a Joe.