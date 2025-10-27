La cita de Sophie Turner y Chris Martin que desata rumores de romance

Sophie Turner es fan de Coldplay

En medio de los rumores de un posible romance, sale a relucir que Sophie Turner ya era fan de Coldplay mucho antes de conocer a Chris Martin .

Sophie Turner (Getty Images)

En 2020, la actriz protagonizó un momento viral cuando su entonces esposo, Joe Jonas, la sorprendió durante su programa, Cup of Joe, con un mensaje de cumpleaños grabado por el propio cantante británico.

Sentada en un restaurante, Joe le pasó su teléfono a la actriz y le dijo: “Tengo a alguien que quiere desearte un feliz cumpleaños”.

Joe Jonas y Sophie Turner (Amy Sussman/Getty Images)

Sophie se llevó las manos a la cara y gritó: "¡Es Chris Martin!". Fue entonces que el músico le dedicó unas palabras: “Soy Chris de Coldplay. Quería decirte, de parte mía y de los miembros aún más apuestos de nuestra banda, que tengas el mejor día y te envío todo mi amor. Espero que lo estés pasando muy bien”. El cantante se despidió con un cariñoso “Gracias por ser increíble, adiós” y lanzó un beso a la cámara.

Emocionada, la actriz no pudo contenerlas lágrimas. "No voy a llorar frente a la cámara", dijo, antes de devolverle el teléfono a Joe.