Finalmente, después de meses de especulaciones, Hugh Jackman y Sutton Foster han oficializado su noviazgo al aparecer juntos durante la alfombra roja de la próxima película del actor, Song Sung Blue. Sin embargo, su aparición no estuvo exenta de controversia, pues circularon rumores de que Sutton Foster fue el verdadero motivo por el que Hugh Jackman y Debora-Lee Furness se divorciaron tras 27 años de matrimonio.
Hugh Jackman y Sutton Foster debutan como pareja en red carpet tras ser señalados como amantes
La primera aparición pública de Hugh Jackman y Sutton Foster
Hugh Jackman y su novia Sutton Foster fueron la sorpresa de la noche al presentarse como pareja en el estreno mundial de la película Song Sung Blue (Canción para dos), la cual es protagonizada por el actor junto a Kate Hudson.
Aunque la existencia de una relación entre ellos se especula desde hace dos años, esta fue la primera aparición de Hugh y Sutton en público. En las imágenes tomadas en la alfombra roja del Teatro Chino TCL se les ve sonrientes y cariñosos.
¿Cómo inició la relación entre Hugh Jackman y Sutton Foster?
Sutton Foster y Hugh Jackman se conocieron en 2008 en el teatro y entonces comenzaron una cercana amistad. Incluso, durante la ceremonia de los Premios Tony en 2014, de la cual Hugh fue presentador, la pareja bailó como parte del espectáculo.
En 2022 pasado, cuando protagonizaron la obra de teatro de Brodway The Music Man, aparecieron juntos en distintos eventos juntos y su amistad se volvió aún más cercana.
En septiembre de 2023, Hugh Jackman y su entonces esposa, Debora-Lee Furness, hicieron pública su separación bajo el argumento de que sus caminos se habían separado y ambos habían decidido priorizar y buscar su crecimiento individual. A pesar de la explicación, circularon rumores que acusaban a Hugh de haberle sido infiel a Debora-Lee con Sutton.
Un año después, en octubre de 2024, Sutton Foster también se divorció de Ted Griffin, un guionista que ha hecho películas como Ocean’s Eleven. Con este suceso, las especulaciones de una posible relación extra-marital entre Hugh y Sutton incrementaron. Algunas fuentes llegaron a declarar que su “noviazgo” comenzó desde 2022 cuando actuaron en The Music Man.
Sutton Foster y Hugh Jackman son vistos besándose
A inicios de este 2025, Hugh Jackman y Sutton Foster fueron vistos agarrados de la mano mientras caminaban a un restaurante y unos días después la situación se repitió, pero esta vez fueron encontrados besándose mientras estaban en un carro.
Entre estas citas y su aparición en la alfombra roja el 26 de octubre, se especuló que se mudaron al mismo departamento, que se fueron de vacaciones e incluso que Debora-Lee Furness habría confirmado sus sospechas de infidelidad cuando Hugh y Sutton comenzaron a ser vistos juntos; sin embargo, nada de esto pudo confirmarse.
La relación y divorcio entre Hugh Jackman y Debora-Lee Furness
Debora-Lee Furness (69) y Hugh Jackman (57) se conocieron en 1995 cuando actuaron en la serie australiana Correlli. La pareja sintió una conexión instantánea a pesar de la diferencia de 12 años entre ellos. A penas cuatro meses después de volverse novios, Hugh le pidió matrimonio a Debora-Lee.
Estuvieron casados durante 27 años y adoptaron dos hijos: Oscar, nacido en el 2000 y Ava, en 2005. Por muchos años fueron considerada como una de las parejas más estables y sanas de Hollywood, hasta que los rumores de una supuesta infidelidad entre Hugh y Sutton pusieron en duda la reputación de “matrimonio perfecto” que tenían Debora-Lee y Hugh.
Después de que oficializaran su separación en septiembre de 2023, Hugh y Debora-Lee comenzaron los trámites de divorcio en una demanda “sin oposición” por parte de ella, lo cual demostró que la pareja había logrado acordar la repartición de bienes de más de 220 millones de dólares y la custodia de sus hijos fuera del ámbito legal.