Hugh Jackman y Sutton Foster debutan como pareja en red carpet tras ser señalados como amantes

La primera aparición pública de Hugh Jackman y Sutton Foster

Hugh Jackman y su novia Sutton Foster fueron la sorpresa de la noche al presentarse como pareja en el estreno mundial de la película Song Sung Blue (Canción para dos), la cual es protagonizada por el actor junto a Kate Hudson.

Aunque la existencia de una relación entre ellos se especula desde hace dos años, esta fue la primera aparición de Hugh y Sutton en público. En las imágenes tomadas en la alfombra roja del Teatro Chino TCL se les ve sonrientes y cariñosos.

Hugh Jackman y Sutton Foster oficializan su noviazgo. (Getty Images)

¿Cómo inició la relación entre Hugh Jackman y Sutton Foster?

Sutton Foster y Hugh Jackman se conocieron en 2008 en el teatro y entonces comenzaron una cercana amistad. Incluso, durante la ceremonia de los Premios Tony en 2014, de la cual Hugh fue presentador, la pareja bailó como parte del espectáculo.

En 2022 pasado, cuando protagonizaron la obra de teatro de Brodway The Music Man, aparecieron juntos en distintos eventos juntos y su amistad se volvió aún más cercana.

Así lucieron Hugh Jackman y Sutton Foster en su primera alfombra roja como novios. (Getty Images)

En septiembre de 2023, Hugh Jackman y su entonces esposa, Debora-Lee Furness, hicieron pública su separación bajo el argumento de que sus caminos se habían separado y ambos habían decidido priorizar y buscar su crecimiento individual. A pesar de la explicación, circularon rumores que acusaban a Hugh de haberle sido infiel a Debora-Lee con Sutton.

Un año después, en octubre de 2024, Sutton Foster también se divorció de Ted Griffin, un guionista que ha hecho películas como Ocean’s Eleven. Con este suceso, las especulaciones de una posible relación extra-marital entre Hugh y Sutton incrementaron. Algunas fuentes llegaron a declarar que su “noviazgo” comenzó desde 2022 cuando actuaron en The Music Man.