Cazzu niega que Nodal cumpla con la manutención de su hija Inti: 'Me parece un descaro'

Cazzu responde al comunicado que Christian Nodal

En el escrito, Christian Nodal acusó a Cazzu de "dañar" a la niña con las declaraciones que ha hecho públicas en los últimos meses, y que él siempre ha buscando la cooperación y el diálogo siempre poniendo por delante el bienestar, la seguridad y la estabilidad emocional de su hija.

Cazzu y Christian Nodal (Instagram/Christian Nodal)

Por su parte, la trapera lamentó que, más allá de las entrevistas y de los fuertes señalamientos recibidos en su contra, no se haya mostrado la misma disposición para buscar una conciliación.

"Primero me parece un descaro, voy a empezar diciendo eso, pero en general me encantaría que toda esta energía, la cantidad de energía que se le ha puesto a las entrevistas, a los comunicados, a los dichos, a ir allá, ir acá, se pusieran en conciliar decisiones importantes que corresponden al futuro de mi hija".

Durante su encuentro con un grupo de reporteros en el Aeropuerto Internacional de La Ciudad de México, Cazzu cuestionó el momento y la forma en que su expareja se pronunció en medio del inicio de su gira de conciertos por México.

"Yo me siento muy atacada y me resulta muy violento y sobre todo en, qué casualidad, el momento que escogieron para hacerlo, pero bueno nada... no me queda más que seguir trabajando".