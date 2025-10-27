Cazzu niega que Nodal cumpla con la manutención de su hija Inti: 'Me parece un descaro'

Cazzurespondió al comunicado que Christian Nodallanzó hace unos días en el que dejó en claro algunos puntos relacionados con la situación legal y económica de la hija que comparte con la argentina.
A través de un comunicado emitido por el abogado César Muñoz, representante legal del cantante, el artista mexicano asegura que ha cumplido de manera puntual con todas sus obligaciones económicas con Inti, aportando más de lo que exige la ley argentina y que los pagos, que ascienden a varios millones de pesos mexicanos, están debidamente comprobados.
En el escrito, Christian Nodal acusó a Cazzude "dañar" a la niña con las declaraciones que ha hecho públicas en los últimos meses, y que él siempre ha buscando la cooperación y el diálogo siempre poniendo por delante el bienestar, la seguridad y la estabilidad emocional de su hija.
Por su parte, la trapera lamentó que, más allá de las entrevistas y de los fuertes señalamientos recibidos en su contra, no se haya mostrado la misma disposición para buscar una conciliación.
"Primero me parece un descaro, voy a empezar diciendo eso, pero en general me encantaría que toda esta energía, la cantidad de energía que se le ha puesto a las entrevistas, a los comunicados, a los dichos, a ir allá, ir acá, se pusieran en conciliar decisiones importantes que corresponden al futuro de mi hija".
Durante su encuentro con un grupo de reporteros en el Aeropuerto Internacional de La Ciudad de México, Cazzu cuestionó el momento y la forma en que su expareja se pronunció en medio del inicio de su gira de conciertos por México.
"Yo me siento muy atacada y me resulta muy violento y sobre todo en, qué casualidad, el momento que escogieron para hacerlo, pero bueno nada... no me queda más que seguir trabajando".
Cazzu busca llegar a un acuerdo con Christian Nodal
Sobre los pagos que Christian Nodalhabría hecho para cumplir con la manutención de su hija Inti, y que supuestamente ascienden a varios millones de pesos mexicanos, Cazzuexpresó: “Que me digan a dónde fueron por favor”, aseguro.
Además, recalcó que tiene las pruebas necesarias para defender la verdad de sus declaraciones: “No me gustaría caer en el recurso de usar toda las verdades que yo tengo para defenderme de algo que, siento, no es justo tenerme que estar defendiendo”, agregó.
"La verdad es que es muy extraño cómo hay gente que se atreve, sobre todo desde un lugar, hasta te diría amenazante, a aseverar cosas que son muy fáciles de comprobar", agregó.
Finalmente aseguró que está dispuesta a llegar a un acuerdo por el bien de su hija: "Me angustia porque siento que es algo que inocentemente pensé que no iba a suceder, que no lo necesitábamos, porque yo me predispuse de todas las maneras posibles. Yo no tengo nada en la historia de que él se haya enamorado de alguien más, estoy bien con eso; solamente hay una cosa que resolver y es que los dos estemos de acuerdo y entonces hay un montón de procesos y de personas preparadas para conciliar, para conversar, para ver cómo se llega a un acuerdo, pero para eso también hay que estar receptivos".