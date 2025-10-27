Así fue la fiesta íntima de cumpleaños de la mamá de Belinda

Belinda celebró el cumpleaños de su mamá, Belinda Schull

Belinda Schull, mamá de Belinda, quien ha estado presente en cada paso de la carrera de su hija, celebró un año más de vida rodeada de cariño. La cantante organizó una cena especial en honor a la matriarca de su familia, a la que asistieron familiares y amigos cercanos.

La festejada nos hizo testigos de la noche a través de Instagram, en donde publicó varias fotos en las que se le ve disfrutando y celebrando junto a su familia. En una de las imágenes compartidas aparece la matriarca mordiendo el pastel acompañada de Belinda y Nacho.

Asimismo, la mamá de la cantante publicó una reflexión en la que agradeció a sus seres queridos por acompañarla en un día tan importante.

"Gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos, a los que siempre están sin necesidad de ruido. Gracias por hacer que cada momento valga, por celebrar sin filtros y por compartir energía real. Cumplir años no es solo apagar velas, es encender nuevas ganas".

"Es mirar alrededor y saber que estás donde debes estar, con la gente correcta. La noche fue pura vibra: buena música, risas sinceras y recuerdos que se quedan pegados al alma. Nada más, nada menos. Solo lo necesario para sentirte vivo", escribió.

Aunque no se han revelado más detalles del festejo, todo apunta a que fue una cena íntima en la casa de la familia Peregrín Schull con familiares y amigos, y amenizada por un DJ.