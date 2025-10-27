Así fue la fiesta íntima de cumpleaños de la mamá de Belinda

Belinda celebró el cumpleaños de su mamá, Belinda Schüll, en una reunión íntima con su familia y amigos cercanos, así lo dejó ver la matriarca de la familia, quien compartió varias fotos del festejo.
Como era de esperarse, en ese día tan especial estuvo acompañada por sus dos hijos, Belinda y Nacho, quienes la consintieron en todo momento.
Belinda Schull, mamá de Belinda, quien ha estado presente en cada paso de la carrera de su hija, celebró un año más de vida rodeada de cariño. La cantante organizó una cena especial en honor a la matriarca de su familia, a la que asistieron familiares y amigos cercanos.
La festejada nos hizo testigos de la noche a través de Instagram, en donde publicó varias fotos en las que se le ve disfrutando y celebrando junto a su familia. En una de las imágenes compartidas aparece la matriarca mordiendo el pastel acompañada de Belinda y Nacho.
Asimismo, la mamá de la cantante publicó una reflexión en la que agradeció a sus seres queridos por acompañarla en un día tan importante.
"Gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos, a los que siempre están sin necesidad de ruido. Gracias por hacer que cada momento valga, por celebrar sin filtros y por compartir energía real. Cumplir años no es solo apagar velas, es encender nuevas ganas".
"Es mirar alrededor y saber que estás donde debes estar, con la gente correcta. La noche fue pura vibra: buena música, risas sinceras y recuerdos que se quedan pegados al alma. Nada más, nada menos. Solo lo necesario para sentirte vivo", escribió.
Aunque no se han revelado más detalles del festejo, todo apunta a que fue una cena íntima en la casa de la familia Peregrín Schull con familiares y amigos, y amenizada por un DJ.
¿Quién es Belinda Schull, la mamá de Belinda?
Belinda Schull, mamá de Belinda, es una figura clave en la vida y carrera de la cantante y actriz Belinda Peregrín. Nacida en España, Schull se trasladó a México junto con su familia cuando la cantante era apenas una niña, acompañándola desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.
Más que una mamá, ha sido su guía, representante y principal apoyo en una carrera que comenzó a muy temprana edad y que con el tiempo convirtió a su hija en una de las artistas más reconocidas de la música pop latinoamericana.
Conocida por su carácter firme y su gran sentido empresarial, Belinda Schull ha estado detrás de muchas de las decisiones profesionales de la intérprete de “Luz sin gravedad". Su participación en la gestión de la carrera de su hija ha sido constante, y aunque en ocasiones ha sido objeto de atención mediática, siempre se ha mostrado reservada respecto a su vida privada.
Además de su rol como mamá y representante, Belinda también ha impulsado proyectos personales relacionados con la moda y los negocios, mostrando su faceta emprendedora.