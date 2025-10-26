La inesperada confesión de Hailey Bieber sobre su futuro familiar junto a Justin

Hailey Bieber reveló que planea tener más hijos con su esposo Justin Bieberdespués de darle la bienvenida a su hijo, Jack Blues, el año pasado.
La modelo y el cantante anunciaron que ella dio a luz a su hijo en agosto de 2024: “BIENVENIDO A CASA JACK BLUES BIEBER ”, escribió el cantante, de 31 años, a través de Instagram en ese momento.
Hailey Bieber quiere tener más hijos con Justin
Hailey Biebercompartió que tiene planes de ampliar su familia junto a su esposo, Justin Bieber, tras la llegada de su primer hijo, Jack Blues, el año pasado. La modelo expresó que le emociona la idea de darle un hermano o hermana a su bebé en un futuro.
"Sé que quiero más de uno, pero no tengo prisa", compartió la fundadora de Rhode en el episodio del podcast In Your Dreams With Owen Thiele.
Cuando el presentador Owen Thiele bromeó diciendo que ella y el cantante de “Peaches” podrían tener “cinco Biebers corriendo por ahí”, la empresaria reaccionó mostrando entusiasmo ante la idea.
Hailey, de 28 años, habló con entusiasmo sobre la maternidad y comentó: "Es muy divertido. Me encanta ser mamá. Siempre supe que quería ser madre, desde pequeña”, continuó. “Siempre me imaginé teniendo hijos”, agregó.
Hailey y Justin Bieber evitan mostrar la cara de su hijo Jack
Hailey y Justin Biebermantuvieron en secreto la mayor parte del embarazo de la modelo y compartieron oficialmente la noticia en mayo al publicar fotos de su ceremonia de renovación de votos en Hawái.
La pareja, que se casó en 2018, ha evitado mostrar la cara de su hijo a pesar de compartir fotografías del pequeño en las redes sociales.
Jack Blues también hizo una aparición en una sesión de fotos familiar para promocionar el álbum “Swag” que su papá lanzó en julio. En la imagen aparece Hailey y Justin vistiendo playeras blancas a juego , mientras que el niño de un año porta solo un pañal.
El cantante canadiense honró a su familia en sus álbumes Swag y Swag II, con las canciones “I Do”, “Bad Honey” y “I Think You're Special”.