La inesperada confesión de Hailey Bieber sobre su futuro familiar junto a Justin

Hailey Bieber quiere tener más hijos con Justin

Hailey Bieber compartió que tiene planes de ampliar su familia junto a su esposo, Justin Bieber , tras la llegada de su primer hijo, Jack Blues, el año pasado. La modelo expresó que le emociona la idea de darle un hermano o hermana a su bebé en un futuro.

Hailey Bieber y su hijo Jack (Instagram)

"Sé que quiero más de uno, pero no tengo prisa", compartió la fundadora de Rhode en el episodio del podcast In Your Dreams With Owen Thiele.

Cuando el presentador Owen Thiele bromeó diciendo que ella y el cantante de “Peaches” podrían tener “cinco Biebers corriendo por ahí”, la empresaria reaccionó mostrando entusiasmo ante la idea.

Justin y Hailey Bieber (Instagram)

Hailey, de 28 años, habló con entusiasmo sobre la maternidad y comentó: "Es muy divertido. Me encanta ser mamá. Siempre supe que quería ser madre, desde pequeña”, continuó. “Siempre me imaginé teniendo hijos”, agregó.