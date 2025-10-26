Katy Perry y Justin Trudeau confirman su romance en París durante el cumpleaños 41 de la cantante

Katy Perry y Justin Trudeau confirman su relación

La escena, captada por los fotógrafos a la salida del lugar, muestra a Katy Perry usando un vestido rojo de tirantes, de la mano de Justin Trudeau, con un conjunto negro. En el video se aprecia el momento en el que la cantante se acerca a un fan que le regala dos rosas rojas, mientras le cantan el 'Happy Birthday'.

Lo que más destacó fue la naturalidad con la que se dejaron ver: relajados, cercanos y con una complicidad que refleja a una pareja que ya no tiene intención de ocultar su relación

Esta salida por la capital francesa coincide con el último concierto de Perry, donde el viernes 24 de octubre ofreció una presentación como parte de su gira The Lifetimes Tour.

Katy Perry y Justin Trudeau (Instagram)

La noche anterior, la cantante abarrotó el Accor Arena de París. Su próximo destino será Budapest, antes de viajar a España: el día 9 en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 11 en el Movistar Arena de Madrid.