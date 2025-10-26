Katy Perry y Justin Trudeau confirman su romance en París durante el cumpleaños 41 de la cantante

Katy Perry y Justin Trudeauconfirmaron su relación sentimental con una aparición pública que dejó atrás cualquier especulación. La cantante californiana, que ayer sábado celebró su 41 cumpleaños, eligió París como escenario para una velada íntima y festiva en compañía del ex primer ministro canadiense.
Agarrados de la mano, sonrientes y relajados, la pareja salió del cabaret Crazy Horse, donde compartieron cena y espectáculo, según unas imágenes publicadas por el sitio de noticias TMZ.
Publicidad
Katy Perry y Justin Trudeau confirman su relación
La escena, captada por los fotógrafos a la salida del lugar, muestra a Katy Perry usando un vestido rojo de tirantes, de la mano de Justin Trudeau, con un conjunto negro. En el video se aprecia el momento en el que la cantante se acerca a un fan que le regala dos rosas rojas, mientras le cantan el 'Happy Birthday'.
Lo que más destacó fue la naturalidad con la que se dejaron ver: relajados, cercanos y con una complicidad que refleja a una pareja que ya no tiene intención de ocultar su relación
Esta salida por la capital francesa coincide con el último concierto de Perry, donde el viernes 24 de octubre ofreció una presentación como parte de su gira The Lifetimes Tour.
La noche anterior, la cantante abarrotó el Accor Arena de París. Su próximo destino será Budapest, antes de viajar a España: el día 9 en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 11 en el Movistar Arena de Madrid.
Publicidad
Las pruebas que demuestran que entre Katy Perry y Justin Trudeau había algo más que una amistad
La confirmación del romance entre Katy Perry y Justin Trudeaullega luego de que hace unas semanasfueron vistos besándose y abranzándose en el lujoso yate de la cantante frente a la costa de Santa Bárbara, California.
En una imagen se puede ver el momento en que Perry envolvió sus brazos alrededor del cuello de Trudeau mientras él aparentemente se acercó para besarla. Otra foto mostró al ex Primer Ministro canadiense, de 53 años, tocando el trasero del cantante de 40, mientras se abrazaban en la cubierta superior del yate.
Katy Perry y Justin Trudeauacapararon los titulares cuando fueron vistos paseando al perro de la cantante en el parque Mont-Royal de Montreal el 28 de julio. Más tarde esa noche, la estrella pop y el ex primer ministro canadiense cenaron en Le Violon. Dos días después, el ex primer ministro canadiense asistió a su concierto en el Bell Centre de Montreal.
Pocos días después,durante su primer concierto en Londres, Perry protagonizó un momento inesperado en el escenario del O2 Arena al hacer un comentario en referencia a su romance con Trudeau: “No me extraña que me enamore de los ingleses todo el tiempo... pero ya no”, agregó entonces divertida.