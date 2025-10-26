Eiza González apoya a Grigor Dimitrov en su esperado regreso a las canchas de tenis

Eiza González apoya a Grigor Dimitrov en su regreso a las canchas

A través de sus historias de Instagram, Eiza González compartió un video en el aparece Dimitrov entrenando para su próximo partido en Rolex Paris Masters, En la publicación, la actriz escribió un mensaje de apoyo.

Eiza González y Grigor Dimitrov (Instagram)

“Orgullosa de ti. Él está de vuelta”. Una frase que expresa la admiración que siente por su pareja. Las palabras de la actriz no pasaron desapercibidas entre los seguidores de la pareja, quienes llenaron la sección de comentarios con mensajes de apoyo y felicitaciones.

Fue el pasado mes de julio cuando Eiza demostró su apoyo incondicional a su novio, el tenista búlgaro, quien sufrió un desgarro parcial en su músculo pectoral durante los cuartos de final de Wimbledon 2025 en Londres, justo cuando iba dos sets arriba en contra del italiano Jannik Sinner, por lo que tuvo que abandonar el torneo.

Tras este lamentable suceso, la actriz mexicana no dudó en compartir un emotivo mensaje de apoyo para su novio, en el que le expresó todo el amor y admiración que siente por él.

"Amor de mi vida no podría estar más orgullosa de ti. Eres MÁS ALLÁ de lo excepcional", comenzó. “Este es solo un momento que pasará y te hará aún más fuerte. Pero verte hoy junto al mundo fue un recordatorio de quién eres. Eres un ganador. Todos lo vimos y lo harás de nuevo. Te amo", agregó.