Eiza González apoya a Grigor Dimitrov en su esperado regreso a las canchas de tenis

Tras varios meses alejado de las canchas debido a una lesión en el pectoral sufrida en Wimbledon 2025, Grigor Dimitrovregresó este fin de semana. El tenista búlgaro se entrenó para su próxima participación en el Rolex Paris Masters, donde abrirá el torneo enfrentando al francés Giovanni Mpetshi Perricard.
Su regreso ha generado gran expectación entre los aficionados al tenis, especialmente aquellos que han seguido de cerca su proceso de recuperación. Entre todos los mensajes de apoyo, destacó el de su novia, la actriz mexicana Eiza González, quien celebró este importante momento en la carrera del tenista.
Publicidad
Eiza González apoya a Grigor Dimitrov en su regreso a las canchas
A través de sus historias de Instagram, Eiza Gonzálezcompartió un video en el aparece Dimitrov entrenando para su próximo partido en Rolex Paris Masters, En la publicación, la actriz escribió un mensaje de apoyo.
“Orgullosa de ti. Él está de vuelta”. Una frase que expresa la admiración que siente por su pareja. Las palabras de la actriz no pasaron desapercibidas entre los seguidores de la pareja, quienes llenaron la sección de comentarios con mensajes de apoyo y felicitaciones.
Fue el pasado mes de julio cuando Eiza demostró su apoyo incondicional a su novio, el tenista búlgaro, quien sufrió un desgarro parcial en su músculo pectoral durante los cuartos de final de Wimbledon 2025 en Londres, justo cuando iba dos sets arriba en contra del italiano Jannik Sinner, por lo que tuvo que abandonar el torneo.
Tras este lamentable suceso, la actriz mexicana no dudó en compartir un emotivo mensaje de apoyo para su novio, en el que le expresó todo el amor y admiración que siente por él.
"Amor de mi vida no podría estar más orgullosa de ti. Eres MÁS ALLÁ de lo excepcional", comenzó. “Este es solo un momento que pasará y te hará aún más fuerte. Pero verte hoy junto al mundo fue un recordatorio de quién eres. Eres un ganador. Todos lo vimos y lo harás de nuevo. Te amo", agregó.
Publicidad
Eiza González presume su amor por Grigor Dimitrov
Eiza González y Grigor Dimitrov hicieron pública su relación en mayo pasado a través de Instagram. Con un emotivo post durante el cumpleaños 34 del famoso tenista, en su felicitación la actriz lo definió como “mi persona favorita”.
Ese mismo mes, confirmaron su romance en el Festival de Cannes, donde estuvieron entre los invitados a la gala Women in Cinema, un evento organizado por la Red Sea Film Foundation, dentro del marco del festival en la Costa Azul francesa.
Además, la pareja continuó con la celebración con el festejo del cumpleaños 34 del búlgaro y su mejor regalo fue el emotivo mensaje que le dedicó su novia a través de una publicación en sus redes sociales.
“Feliz cumpleaños al hombre de mis sueños. Grigor Dimitrov eres único”, escribió Eiza junto a una serie de imágenes que publicó en su cuenta de Instagram. La actriz mexicana agregó una amorosa dedicatoria: “Eres, sin duda, mi persona favorita en el mundo, y no puedo creer lo afortunada que soy de haberte encontrado”.
Desde que oficializaron su relación, Eiza y Grigor han sido vistos en distintos lugares del mundo, especialmente durante los torneos en los que participa el tenista búlgaro, donde la mexicana no suele faltar.