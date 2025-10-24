Patricio José denuncia violencia en la CDMX, tras sufrir asalto en la zona donde mataron al argentino Fede Dorcaz

Actor de Televisa denuncia violencia en la CDMX, en la zona donde mataron a Fede Dorcaz

El incidente denunciado por Patricio José, quien ha participado en telenovelas de Televisa como Vivir de amor y Eternamente amándonos, así como en la película Without Blood, dirigida por Angelina Jolie, ocurrió mientras manejaba su coche.

Según relató el actor, recibió un cristalazo en una de las avenidas más transitadas de la capital, lo que le provocó una profunda sensación de vulnerabilidad.

Patricio José denuncia asalto en la CDMX en la misma zona donde murió el argentino Fede Dorcaz (Instagram)

“Un lunes a las 8:00 de la noche, me quedé sin mochila, ya hice la denuncia, ¿servirá de algo? Pues sumar números a la violencia de México, pues bueno, es México”, expresó.