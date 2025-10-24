El actor Patricio José, conocido por su trabajo en producciones de Televisa, fue víctima de un violento asalto en la Ciudad de México, justo en la misma zona donde semanas atrás fue asesinado el cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, mientras circulaba a bordo de su camioneta.
Patricio José denuncia violencia en la CDMX, tras sufrir asalto en la zona donde mataron al argentino Fede Dorcaz
El incidente denunciado por Patricio José, quien ha participado en telenovelas de Televisa como Vivir de amor y Eternamente amándonos, así como en la película Without Blood, dirigida por Angelina Jolie, ocurrió mientras manejaba su coche.
Según relató el actor, recibió un cristalazo en una de las avenidas más transitadas de la capital, lo que le provocó una profunda sensación de vulnerabilidad.
“Un lunes a las 8:00 de la noche, me quedé sin mochila, ya hice la denuncia, ¿servirá de algo? Pues sumar números a la violencia de México, pues bueno, es México”, expresó.
Asalto a Patricio José revive el caso del argentino Fede Dorcaz
El hecho de que el asalto que sufrió el actor Patricio José mientras manejaba su coche ocurriera en la misma zona donde se dio el asesinato del actor y modelo argentino Fede Dorcaz reavivó la preocupación por la inseguridad que enfrentan tanto ciudadanos como figuras públicas.
En otra publicación, compartió que sufrió un cristalazo mientras manejaba por Periférico y advirtió: “No tengan coche en la Ciudad de México”.
El ataque contra Fede Dorcaz, asesinado mientras circulaba por la misma zona, sigue generando conmoción en el medio artístico. Su muerte, ocurrida apenas semanas antes, dejó en evidencia los riesgos que las personas enfrentan en espacios públicos.
Hasta el momento, no se ha informado si el caso del actor ha tenido algún avance, pero el testimonio de Patricio José ha puesto nuevamente en foco la urgencia de atender la creciente ola de violencia urbana en la capital.
Patricio José y su preocupación por la salud mental
Los señalamientos hechos sobre la violencia que se vive en la CDMX por Patricio José hacen eco de la preocupación que expresó el actor hace unas semanas cuando platicamos con él sobre su obra de teatro Mientras me como el mundo, que aborda los trastornos alimenticios y la salud mental desde la perspectiva masculina.
“Tenemos esta idea de que el hombre es fuerte, que no se rompe, que no llora”, nos dijo en exclusiva en aquella ocasión. “El hombre también llora, también pide ayuda, también se vulnera. Y ese es el mensaje de la obra: si no estás bien, pide ayuda”.
Con información de Agencia México