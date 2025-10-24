De vuelta en Hollywood: Johnny Depp protagonizará la nueva versión de 'Un cuento de Navidad'

Johnny Depp regresa al cine como Scrooge en remake navideño

Johnny Depp vuelve a los reflectores de Hollywood con Ebenezer: A Christmas Carol, proyecto que marca su regreso como protagonista en un estudio importante desde 2019, tras la pausa profesional que siguió a su mediático juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard. En esta nueva adaptación del clásico navideño Un Cuento de Navidad de Charles Dickens, Depp interpretará a "Ebenezer Scrooge", el avaro que deberá enfrentarse a los espectros de su pasado, presente y futuro en busca de una segunda oportunidad.

Johnny Depp (Getty Images)

De acuerdo con TMZ, Paramount Pictures se encuentra en las etapas finales de negociación para producir la cinta, que estará dirigida por Ti West, el cineasta reconocido por sus películas de horror como X, Pearl y MaXXXine.

El guion es obra de Nathaniel Halpern, creador de series que combinan lo sobrenatural con lo psicológico, lo que anticipa una versión más oscura y gótica del relato tradicional.

Lejos del tono amable y familiar de las adaptaciones navideñas clásicas, esta versión trasladará la historia a un Londres victoriano, combinando la tradición de Dickens con un enfoque renovado y sombrío. El estreno está programado para el 13 de noviembre de 2026, justo a tiempo para la temporada navideña, consolidando el esperado regreso de Depp al cine comercial estadounidense.