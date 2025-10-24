De vuelta en Hollywood: Johnny Depp protagonizará la nueva versión de 'Un cuento de Navidad'

Tras un prolongado periodo de ausencia en el cine Hollywoodense, Johnny Depp está listo para su gran regreso: será protagonista de la película Ebenezer: Un cuento de Navidad, una nueva versión del clásico literario Un cuento de Navidad (1843) de Charles Dickens.
Johnny Depp vuelve a los reflectores de Hollywood con Ebenezer: A Christmas Carol, proyecto que marca su regreso como protagonista en un estudio importante desde 2019, tras la pausa profesional que siguió a su mediático juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard. En esta nueva adaptación del clásico navideño Un Cuento de Navidad de Charles Dickens, Depp interpretará a "Ebenezer Scrooge", el avaro que deberá enfrentarse a los espectros de su pasado, presente y futuro en busca de una segunda oportunidad.
De acuerdo con TMZ, Paramount Pictures se encuentra en las etapas finales de negociación para producir la cinta, que estará dirigida por Ti West, el cineasta reconocido por sus películas de horror como X, Pearl y MaXXXine.
El guion es obra de Nathaniel Halpern, creador de series que combinan lo sobrenatural con lo psicológico, lo que anticipa una versión más oscura y gótica del relato tradicional.
Lejos del tono amable y familiar de las adaptaciones navideñas clásicas, esta versión trasladará la historia a un Londres victoriano, combinando la tradición de Dickens con un enfoque renovado y sombrío. El estreno está programado para el 13 de noviembre de 2026, justo a tiempo para la temporada navideña, consolidando el esperado regreso de Depp al cine comercial estadounidense.
¿Cuándo fue la última vez que Johnny Depp actuó en una película?
La última vez que Johnny Depp apareció en una película fue en 2023, cuando interpretó al rey "Luis XV" en Jeanne du Barry, una producción francesa dirigida por Maïwenn. La película se estrenó en el Festival de Cannes, marcando el regreso de Depp a la pantalla grande tras varios años de ausencia en proyectos de alto perfil. Su participación en este filme fue significativa, ya que representó su primer papel protagónico en una producción importante desde su mediático juicio por difamación en 2022.
Desde entonces, Depp ha estado involucrado en varios proyectos cinematográficos. Uno de los más esperados es Day Drinker, un thriller dirigido por Marc Webb, en el que comparte créditos con Penélope Cruz. La película, que se rodó en España, está programada para su estreno en 2026. Además, Depp tiene pendiente el lanzamiento de Modì, una película que dirigió y en la que Al Pacino interpreta al pintor italiano Amedeo Modigliani.