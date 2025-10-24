¿Intento de asesinato? P. Diddy despierta con un cuchillo en la garganta dentro de prisión federal

Sean “Diddy” Combs vivió un momento de angustia tras ingresar en prisión: según declaraciones de un amigo cercano, despertó en su celda del Metropolitan Detention Center de Brooklyn con un cuchillo presionado contra su garganta.
Sean “Diddy” Combs habría estado en riesgo de morir dentro del centro de detención donde se encuentra recluido. Según contó su amigo Charlucci Finney al Daily Mail, el rapero amaneció una noche con un cuchillo apoyado en la garganta en un ataque que, según sus palabras, estuvo “a solo segundos de provocar un daño grave o incluso la muerte”.
Aunque todavía no se ha confirmado si la rápida intervención vino de otros reclusos o de los guardias del penal, fuentes aseguran que el violento episodio fue investigado y es prueba de los riesgos que enfrenta Combs tras ser detenido por el delito de prostitución, entre otros.
La cárcel donde se encuentra Combs está considerado de alta peligrosidad, especialmente para personas condenadas por delitos sexuales. Finney mencionó que el ataque podría haberse tratado más de una intimidación planeada que de un intento de asesinato espontáneo: “Si este tipo hubiera querido lastimarlo, Combs habría sido herido. Solo bastaba un segundo para cortar su garganta”.
Sean “Diddy” Combs es condenado a 50 meses de cárcel por cargos federales
Sean “Diddy” Combs fue sentenciado en julio de este año a 50 meses de prisión federal tras declararse culpable de violar la Ley Mann, que prohíbe el transporte de personas a través de fronteras estatales con fines de prostitución.
La sentencia fue dictada por un tribunal federal de Nueva York después de una intensa investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo acusó de liderar una red de tráfico sexual, coerción y lavado de dinero bajo la fachada de sus negocios musicales y de moda.
Durante la audiencia, el juez destacó la gravedad de los delitos y el abuso sistemático de poder que Combs ejerció durante años. Aunque el rapero y productor pidió disculpas públicas, afirmando que estaba “profundamente arrepentido” y que buscaba “redención y tratamiento”, la fiscalía insistió en que su comportamiento representaba “un patrón de explotación organizado”.
El proceso judicial se aceleró luego de que múltiples mujeres, entre ellas la ex modelo y cantante Cassie Ventura, presentaran demandas civiles y testimonios que coincidían en describir prácticas de abuso físico, psicológico y sexual. Las pruebas incluyeron videos, transferencias bancarias y testimonios de ex colaboradores.
Tras el veredicto, Diddy fue trasladado al Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde permanece recluido bajo vigilancia especial. Desde entonces, ha enfrentado episodios de violencia dentro del penal, incluyendo un reciente intento de ataque con cuchillo en su celda.