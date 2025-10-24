¿Intento de asesinato? P. Diddy despierta con un cuchillo en la garganta dentro de prisión federal

P. Diddy despierta con un cuchillo en la garganta en prisión federal

Sean “Diddy” Combs habría estado en riesgo de morir dentro del centro de detención donde se encuentra recluido. Según contó su amigo Charlucci Finney al Daily Mail, el rapero amaneció una noche con un cuchillo apoyado en la garganta en un ataque que, según sus palabras, estuvo “a solo segundos de provocar un daño grave o incluso la muerte”.

Aunque todavía no se ha confirmado si la rápida intervención vino de otros reclusos o de los guardias del penal, fuentes aseguran que el violento episodio fue investigado y es prueba de los riesgos que enfrenta Combs tras ser detenido por el delito de prostitución, entre otros.

Sean ‘Diddy‘ Combs (Getty Images)

La cárcel donde se encuentra Combs está considerado de alta peligrosidad, especialmente para personas condenadas por delitos sexuales. Finney mencionó que el ataque podría haberse tratado más de una intimidación planeada que de un intento de asesinato espontáneo: “Si este tipo hubiera querido lastimarlo, Combs habría sido herido. Solo bastaba un segundo para cortar su garganta”.