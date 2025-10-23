Japón será gobernado por una mujer por primera vez: ella es Sanae Takaichi su nueva primera ministra

¿Quién es Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón?

Nacida en Nara en 1961, Takaichi creció dentro de una familia de clase media tradicional. Estudió Economía en la Universidad Kobe, donde ya destacaba por su disciplina y oratoria. Antes de ingresar a la política, trabajó brevemente en el sector privado y, curiosamente, fue cantante amateur; llegó incluso a grabar un sencillo antes de decidirse por la política. Su estilo siempre ha sido directo, sin titubeos, y tiene una personalidad que se ha impuesto ante colegas más experimentados.

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón. (AFP/Getty Images)

Su debut político ocurrió en 1993, cuando fue elegida por primera vez miembro de la Cámara de Representantes. Desde entonces, ha sido una de las figuras más longevas del LDP, ocupando cargos de alto nivel como ministra de Asuntos Internos y Comunicaciones, ministra de Política Económica y Fiscal, y presidenta del Comité de Política del partido. Los últimos años, se ganó la confianza del influyente ex primer ministro Shinzo Abe, de quien fue una de las colaboradoras más cercanas y quien impulsó su carrera dentro del ala más nacionalista del partido.

En el plano político, Takaichi ha defendido posturas nacionalistas y conservadoras: apoya el fortalecimiento militar de Japón, la autonomía energética y el rol de la familia tradicional.

El proyecto político de Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón

Su proyecto político, al que llama “Inversión para la Gestión de Crisis”, busca consolidar el liderazgo japonés en inteligencia artificial, semiconductores y defensa, tres áreas que considera estratégicas para garantizar la estabilidad económica y geopolítica del país.