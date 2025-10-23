Federica Quijano, de Kabah, confiesa por qué declaró públicamente su bisexualidad

Federica Quijano, integrante de Kabah, se mostró tranquila y segura del cariño de sus hijos luego de que en una entrevista con su hermano Apio Quijano revelara abiertamente que es bisexual.
Durante la plática, la cantante contó cómo esta parte de su vida ha estado marcada por el miedo, especialmente cuando se convirtió en mamá de sus hijos adoptivos, María y Sebastián.
Publicidad
Federica Quijano habla sobre su decisión de revelar su bisexualidad
Tras confesar en el podcast Pipiris Nights su temor a hacer pública su orientación sexual, Federica Quijano se sinceró con los medios de comunicación y aclaró el motivo por el que decidió abrir su corazón y compartir aspectos personales que había mantenido en reserva durante años.
“Yo creo que llega una edad en la que tienes mucha carga y muchas cosas que cargar, y siento que llega un punto en tu vida en que dices ‘No quiero cargar todo esto ya, ya quiero ser un poco libre’”, aseguró.
La cantante explicó que en este momento se siente con plena libertad de ser completamente honesta en todos los ámbitos que rodean su existencia.
“Hoy que mis hijos ya son mayores de edad, evidentemente, en mis redes y con mi hermano siempre he tratado de ser completamente honesta, con ustedes siempre he sido completamente transparente, nunca he guardado nada”, aseveró.
Publicidad
Federica Quijano vive una etapa más feliz
Sin temor al qué dirán, Federica Quijano recalcó que está en una etapa de su vida en la que se siente plena: “La verdad es que me siento muy tranquila, me siento libre, me siento feliz”.
La revelación de Federica fue recibida con respeto por parte de sus seguidores, quienes destacaron su valentía y autenticidad.
La conversación con Apio también sirvió para reforzar el vínculo entre ambos, pues han compartido escenario, familia y ahora también espacios de reflexión emocional. Su complicidad fue evidente y Federica así lo recalcó antes de retirarse del lugar donde fue abordada por la prensa: “Lo amo, lo amo, es mi hermano.”