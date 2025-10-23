Federica Quijano, de Kabah, confiesa por qué declaró públicamente su bisexualidad

Federica Quijano habla sobre su decisión de revelar su bisexualidad

Tras confesar en el podcast Pipiris Nights su temor a hacer pública su orientación sexual, Federica Quijano se sinceró con los medios de comunicación y aclaró el motivo por el que decidió abrir su corazón y compartir aspectos personales que había mantenido en reserva durante años.

Federica Quijano sufre la muerte de su compañero de vida durante 11 años. (Anylú Hinojosa-Peña)

“Yo creo que llega una edad en la que tienes mucha carga y muchas cosas que cargar, y siento que llega un punto en tu vida en que dices ‘No quiero cargar todo esto ya, ya quiero ser un poco libre’”, aseguró.

La cantante explicó que en este momento se siente con plena libertad de ser completamente honesta en todos los ámbitos que rodean su existencia.

“Hoy que mis hijos ya son mayores de edad, evidentemente, en mis redes y con mi hermano siempre he tratado de ser completamente honesta, con ustedes siempre he sido completamente transparente, nunca he guardado nada”, aseveró.