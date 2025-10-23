Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Federica Quijano, de Kabah, confiesa por qué declaró públicamente su bisexualidad

La cantante Federica Quijano aseguró que hablar públicamente sobre su bisexualidad forma parte de vivir con honestidad y libertad.
jue 23 octubre 2025 04:43 PM
Federica Quijano
Federica Quijano (Instagram)

Federica Quijano , integrante de Kabah, se mostró tranquila y segura del cariño de sus hijos luego de que en una entrevista con su hermano Apio Quijano revelara abiertamente que es bisexual.

Durante la plática, la cantante contó cómo esta parte de su vida ha estado marcada por el miedo, especialmente cuando se convirtió en mamá de sus hijos adoptivos, María y Sebastián.

Publicidad

Federica Quijano habla sobre su decisión de revelar su bisexualidad

Tras confesar en el podcast Pipiris Nights su temor a hacer pública su orientación sexual, Federica Quijano se sinceró con los medios de comunicación y aclaró el motivo por el que decidió abrir su corazón y compartir aspectos personales que había mantenido en reserva durante años.

federica-quijano (1).jpg
Federica Quijano sufre la muerte de su compañero de vida durante 11 años. (Anylú Hinojosa-Peña)

“Yo creo que llega una edad en la que tienes mucha carga y muchas cosas que cargar, y siento que llega un punto en tu vida en que dices ‘No quiero cargar todo esto ya, ya quiero ser un poco libre’”, aseguró.

La cantante explicó que en este momento se siente con plena libertad de ser completamente honesta en todos los ámbitos que rodean su existencia.

“Hoy que mis hijos ya son mayores de edad, evidentemente, en mis redes y con mi hermano siempre he tratado de ser completamente honesta, con ustedes siempre he sido completamente transparente, nunca he guardado nada”, aseveró.

Publicidad

Federica Quijano vive una etapa más feliz

Sin temor al qué dirán, Federica Quijano recalcó que está en una etapa de su vida en la que se siente plena: “La verdad es que me siento muy tranquila, me siento libre, me siento feliz”.

Federica Quijano
Federica Quijano (Instagram)

La revelación de Federica fue recibida con respeto por parte de sus seguidores, quienes destacaron su valentía y autenticidad.

La conversación con Apio también sirvió para reforzar el vínculo entre ambos, pues han compartido escenario, familia y ahora también espacios de reflexión emocional. Su complicidad fue evidente y Federica así lo recalcó antes de retirarse del lugar donde fue abordada por la prensa: “Lo amo, lo amo, es mi hermano.”

Federica Quijano
Federica Quijano (Instagram)

Publicidad

Tags

Federica Quijano

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad