El secreto que Victoria Beckham le ocultó hasta a su esposo, David Beckham

Victoria Beckham ocultó su trastorno alimenticio a su esposo David Beckham

En la entrevista con Alex Cooper, Victoria Beckham contó que su problema de alimentación comenzó en los años 90, cuando las presiones mediáticas y los estereotipos de belleza la empujaron a adoptar dietas extremas y rutinas de ejercicio obsesivas: “Cuando tienes un trastorno alimenticio, llegas a ser muy buena mintiendo”.

Victoria explica que, aunque David siempre la conoció como alguien “muy disciplinada” con la alimentación, en realidad no estaba al tanto de la gravedad de su situación. “Estaba demasiado asustada para hablar con alguien. No sentía que pudiera confiar en nadie”, confesó.

La diseñadora admitió que su relación con la comida y su cuerpo fue durante años “miserable, solitaria y absorbente”. “Estaba presente durante muchos años, pero no verdaderamente presente. Eso es muy duro”, confesó.

Victoria Beckham (Getty Images.)

El cambio llegó cuando David la ayudó a cambiar su enfoque de ejercicio. Ella recuerda haber estado atrapada en la mentalidad de “quemar, quemar, quemar” calorías hasta que su esposo la apoyó para comenzar con entrenamiento de fuerza. Esa decisión fue un paso clave hacia su recuperación.

“David fue quien cambió mi rutina de entrenamiento”, compartió, admitiendo que “todo lo que quería hacer era quemar, quemar, quemar” calorías.

Victoria y David Beckham. (Getty Images)

“Él fue quien me animó a empezar a entrenar con pesas. Él siempre me ha apoyado mucho”.

Por otro lado, Victoria contó que decidió abordar el tema sobre sus problemas de alimentación con su hija Harper, de 14 años, antes del estreno de su serie. Esto con el fin de que comprendiera su experiencia y creciera con una visión más saludable del cuerpo y la comida.

“He hablado con Harper sobre ello porque, obviamente, ha visto la serie”, señaló. “Las niñas pequeñas aún se obsesionan con la comida. Sigue siendo una conversación muy grande en la escuela”.