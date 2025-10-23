Publicidad

Espectáculos

El secreto que Victoria Beckham le ocultó hasta a su esposo, David Beckham

En una reciente entrevista, la diseñadora Victoria Beckham admitió que sufrió un trastorno alimenticio durante años, mismo que mantuvo en secreto incluso a su esposo David Beckham.
jue 23 octubre 2025 01:40 PM
Sir David Beckham y Lady Victoria Beckham
Sir David Beckham y Lady Victoria Beckham (Getty Images)

Victoria Beckham se sinceró sobre uno de los episodios más oscuros de su vida: un trastorno alimenticio que ocultó incluso a su esposo, David Beckham. En el programa Call Her Daddy, la diseñadora reveló que durante años se sintió incapaz de confiar en alguien como para abrirse sobre sus problemas de salud (incluido su esposo).

Victoria Beckham ocultó su trastorno alimenticio a su esposo David Beckham

En la entrevista con Alex Cooper, Victoria Beckham contó que su problema de alimentación comenzó en los años 90, cuando las presiones mediáticas y los estereotipos de belleza la empujaron a adoptar dietas extremas y rutinas de ejercicio obsesivas: “Cuando tienes un trastorno alimenticio, llegas a ser muy buena mintiendo”.

Victoria explica que, aunque David siempre la conoció como alguien “muy disciplinada” con la alimentación, en realidad no estaba al tanto de la gravedad de su situación. “Estaba demasiado asustada para hablar con alguien. No sentía que pudiera confiar en nadie”, confesó.

La diseñadora admitió que su relación con la comida y su cuerpo fue durante años “miserable, solitaria y absorbente”. “Estaba presente durante muchos años, pero no verdaderamente presente. Eso es muy duro”, confesó.

Premiere Of "Lola" - Arrivals
Victoria Beckham (Getty Images.)

El cambio llegó cuando David la ayudó a cambiar su enfoque de ejercicio. Ella recuerda haber estado atrapada en la mentalidad de “quemar, quemar, quemar” calorías hasta que su esposo la apoyó para comenzar con entrenamiento de fuerza. Esa decisión fue un paso clave hacia su recuperación.

“David fue quien cambió mi rutina de entrenamiento”, compartió, admitiendo que “todo lo que quería hacer era quemar, quemar, quemar” calorías.

The King And Queen Attend A UK-Italy Dinner To Celebrate The Slow Food And Slow Fashion Movement
Victoria y David Beckham. (Getty Images)

“Él fue quien me animó a empezar a entrenar con pesas. Él siempre me ha apoyado mucho”.

Por otro lado, Victoria contó que decidió abordar el tema sobre sus problemas de alimentación con su hija Harper, de 14 años, antes del estreno de su serie. Esto con el fin de que comprendiera su experiencia y creciera con una visión más saludable del cuerpo y la comida.

“He hablado con Harper sobre ello porque, obviamente, ha visto la serie”, señaló. “Las niñas pequeñas aún se obsesionan con la comida. Sigue siendo una conversación muy grande en la escuela”.

Harper Beckham
Harper y David Beckham (Instagram)

Victoria Beckham lanza indirecta a su hijo Brooklyn tras distanciamiento familiar

Desde hace meses, Victoria y su esposo, David Beckham están distanciados de su hijo mayor, Brooklyn Beckham, y su esposa, la actriz Nicola Peltz. Las diferencias habrían crecido al punto de provocar que ninguna de las partes se ha dirigido la palabra durante meses.

Bajo este contexto, Victoria Beckham se sinceró sobre cómo ha aprendido a dar espacio a sus hijos en medio de los reflectores que da la fama y los cambios en la dinámica familiar.

Es imposible negar que el espíritu deportivo corre por la sangre de los Beckham, pues en esta ocasión fue el hijo de en medio quien demostró ser todo un atleta.
Es imposible negar que el espíritu deportivo corre por la sangre de los Beckham, pues en esta ocasión fue el hijo de en medio quien demostró ser todo un atleta. (Getty Images)

Tras guardar lo que describe como un “silencio estoico”, Victoria admitió que ha tenido que aceptar que sus hijos deben forjar su propio camino, incluso cuando eso implique tomar decisiones con las que ella no siempre esté de acuerdo.

"Quiero decir, somos una familia muy unida. Sabes, la comunicación es clave y siempre les hacemos saber que, para cualquier tema que quieran abordar, este es un lugar seguro. Eso es muy importante, pero tienen que seguir su propio camino", señaló.

Cuando le preguntaron más sobre cómo ella y David lidian con la dinámica cambiante de su familia, sostuvo: "De nuevo, se trata simplemente de comunicación. Siempre hemos sido así con los niños. Y estoy emocionada por ellos; todos son muy diferentes. A todos les gusta hacer cosas distintas".

Los Beckham
Aquí, celebrando el día del padre (IG Victoria Beckham)

