Ana Brenda y su esposo, Zacarías Melhelm , celebraron el nacimiento de su hija Aria el 13 de mayo de 2025 y desde entonces no han hecho más que disfrutar de esta nueva etapa de sus vidas.
El primer viaje en familia: Ana Brenda y su esposo recorren Nueva York con su bebé, Aria
Después de varios meses de pausa tras el nacimiento de Aria, en agosto pasado la actriz abrió las puertas de su casa en McAllen, Texas, a Quién para presentarnos a la encantadora bebé y contarnos de esta nueva faceta en su vida. Ademas, la actriz aprovechó nuestras página para mandarle un mensaje a su hija.
“Quiero que sepa que ese día nacimos las dos. Que me estoy redescubriendo como mujer, como mamá y como persona. Que no tengo todas las respuestas, pero lo hago con todo lo que soy”.
Lee la entrevista completa aquí.
Ana Brenda disfruta su primer viaje con su hija Aria
Luego de varios meses alejada de los compromisos de trabajo, en septiembre pasado Ana Brenda anunció su regresó a la televisión, ahora como investigadora en el programa ¿Quién es la Máscara?, el cual ha sido un éxito.
Luego de varias semanas de grabaciones, la actriz y su esposo se tomaron unos días de descanso para hacer su primer viaje con su hija. A través Instagram, la feliz mamá compartió los momentos más especiales del su visita a Nueva York.
“Mi sueño cumplido tenerte entre mis brazos, traerte tu primer otoño a mi ciudad favorita para pasarlo y redescubrirla a través de tus ojos es un nuevo regalo. Gracias vida por mi bolita de amor y mi ‘modern family’ (nos faltaron dos peluditas)”, escribió la actriz junto a las fotos.
La familia disfrutó de unos días llenos de cultura, gastronomía y la imponente arquitectura de la ciudad.
En su itinerario hubo un paseo por el barrio de Dumbo en Brooklyn, que acompañó con una tierna foto en que aparece cargando a su bebé mientras Zacarías la mira tiernamente.
La primera foto de Aria junto a sus hermanos mayores
Durante su recorrido por la ciudad, la familia hizo una parada en Central Park, visitaron la colección de arte del museo MoMA y, como no podía faltar, hicieron la visita obligada a Times Square. Además de disfrutar de una comida en Balthazar Restaurant & Bakery, también llegaron a The Grill, un restaurante con un ambiente inspirado en mediados del siglo XX.
Durante su viaje, Ana Brenda y Zacarías no están solos, también los acompañaron los hijos mayores del empresario: Viviana y Alex, a quienes Melhem procreó durante su matrimonio con la fallecida Mirta López.
Aunque Ana Brenda suele ser muy reservada con la vida privada de su esposo y sus hijos, esta vez compartió con sus seguidores una foto donde se puede ver a Aria por primera vez junto a sus hermanos mayores.