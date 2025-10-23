Publicidad

El primer viaje en familia: Ana Brenda y su esposo recorren Nueva York con su bebé, Aria

La actriz Ana Brenda y su esposo Zacarías Melhem disfrutan de sus primeras vacaciones familiares en Nueva York.
jue 23 octubre 2025 12:25 PM
Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem
Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem (Instagram)
Después de varios meses de pausa tras el nacimiento de Aria, en agosto pasado la actriz abrió las puertas de su casa en McAllen, Texas, a Quién para presentarnos a la encantadora bebé y contarnos de esta nueva faceta en su vida. Ademas, la actriz aprovechó nuestras página para mandarle un mensaje a su hija.

“Quiero que sepa que ese día nacimos las dos. Que me estoy redescubriendo como mujer, como mamá y como persona. Que no tengo todas las respuestas, pero lo hago con todo lo que soy”.

Lee la entrevista completa aquí.

Ana Brenda
Ana Brenda con su hija Aria (Instagram)

Ana Brenda disfruta su primer viaje con su hija Aria

Luego de varios meses alejada de los compromisos de trabajo, en septiembre pasado Ana Brenda anunció su regresó a la televisión, ahora como investigadora en el programa ¿Quién es la Máscara?, el cual ha sido un éxito.

Luego de varias semanas de grabaciones, la actriz y su esposo se tomaron unos días de descanso para hacer su primer viaje con su hija. A través Instagram, la feliz mamá compartió los momentos más especiales del su visita a Nueva York.

Ana Brenda
Ana Brenda con su hija Aria

“Mi sueño cumplido tenerte entre mis brazos, traerte tu primer otoño a mi ciudad favorita para pasarlo y redescubrirla a través de tus ojos es un nuevo regalo. Gracias vida por mi bolita de amor y mi ‘modern family’ (nos faltaron dos peluditas)”, escribió la actriz junto a las fotos.

Zacarías Melhem
Zacarías Melhem con su hija Aria (Insatgram)

La familia disfrutó de unos días llenos de cultura, gastronomía y la imponente arquitectura de la ciudad.

En su itinerario hubo un paseo por el barrio de Dumbo en Brooklyn, que acompañó con una tierna foto en que aparece cargando a su bebé mientras Zacarías la mira tiernamente.

La primera foto de Aria junto a sus hermanos mayores

Durante su recorrido por la ciudad, la familia hizo una parada en Central Park, visitaron la colección de arte del museo MoMA y, como no podía faltar, hicieron la visita obligada a Times Square. Además de disfrutar de una comida en Balthazar Restaurant & Bakery, también llegaron a The Grill, un restaurante con un ambiente inspirado en mediados del siglo XX.

Ana Brenda
Ana Brenda con su hija Aria (Instagram)

Durante su viaje, Ana Brenda y Zacarías no están solos, también los acompañaron los hijos mayores del empresario: Viviana y Alex, a quienes Melhem procreó durante su matrimonio con la fallecida Mirta López.

Ana Brenda y Zacarías Melhelm
Ana Brenda y Zacarías Melhelm junto a su familia (Instagram)

Aunque Ana Brenda suele ser muy reservada con la vida privada de su esposo y sus hijos, esta vez compartió con sus seguidores una foto donde se puede ver a Aria por primera vez junto a sus hermanos mayores.

Ana Brenda Contreras

