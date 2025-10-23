David Beckham cumple el gran sueño de su mamá: conocer a Messi en persona

Ella es Sandra Beckham: la matriarca discreta detrás de David Beckham

Sandra Georgina West nació en Inglaterra en 1945 y se convirtió en un pilar fundamental en la vida de su hijo David Beckham, el icónico ex futbolista británico. Casada con Ted Beckham, Sandra siempre se mantuvo en un segundo plano, lejos del brillo mediático que acompañó la carrera de su hijo y la fama de su nuera, Victoria Beckham.

David Beckham con su mamá. (Instagram)

Conocida por su carácter tranquilo, Sandra fue clave en la formación de David, inculcándole valores como la disciplina, la humildad y el compromiso con la familia, cualidades que lo acompañaron tanto dentro como fuera del campo de fútbol. Además de su rol como mamá, Sandra también ha sido abuela dedicada, participando activamente en la vida de sus nietos y ofreciendo un soporte constante a la familia Beckham, incluso en los momentos de mayor exposición mediática.

Aquí David con su pastel de cumpleaños y su mamá. (@victoriabeckham)

A pesar de su discreción, su influencia es innegable: muchos atribuyen gran parte del éxito y estabilidad de David a la sólida base familiar que Sandra ayudó a construir, convirtiéndola en una figura respetada y querida dentro del círculo cercano de la familia Beckham.