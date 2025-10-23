David Beckham hizo realidad uno de los sueños de su mamá, Sandra Beckham: le presentó a Lionel Messi durante la previa de un partido del Inter Miami CF, equipo del que es copropietario. Lo que parecía un simple saludo se convirtió en un momento lleno de emoción y admiración que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
David Beckham cumple el gran sueño de su mamá: conocer a Messi en persona
Sandra Beckham cumplió el sueño que muchos fans del astro del futbol argentino desean: conocer personalmente a Messi. David Beckham, quien es copropietario del Inter de Miami, equipo en el que juega el argentino, captó el instante entre su mamá y Messi en fotos que compartió en sus redes sociales acompañadas de un mensaje lleno de cariño: “Cuando tu madre conoce a Leo por primera vez”.
El encuentro no se limitó únicamente a la mamá de Beckham, otros miembros de la familia también estuvieron presentes, sumándose a la emoción del momento y compartiendo el ambiente festivo que rodea a Messi desde su llegada a Estados Unidos.
Ella es Sandra Beckham: la matriarca discreta detrás de David Beckham
Sandra Georgina West nació en Inglaterra en 1945 y se convirtió en un pilar fundamental en la vida de su hijo David Beckham, el icónico ex futbolista británico. Casada con Ted Beckham, Sandra siempre se mantuvo en un segundo plano, lejos del brillo mediático que acompañó la carrera de su hijo y la fama de su nuera, Victoria Beckham.
Conocida por su carácter tranquilo, Sandra fue clave en la formación de David, inculcándole valores como la disciplina, la humildad y el compromiso con la familia, cualidades que lo acompañaron tanto dentro como fuera del campo de fútbol. Además de su rol como mamá, Sandra también ha sido abuela dedicada, participando activamente en la vida de sus nietos y ofreciendo un soporte constante a la familia Beckham, incluso en los momentos de mayor exposición mediática.
A pesar de su discreción, su influencia es innegable: muchos atribuyen gran parte del éxito y estabilidad de David a la sólida base familiar que Sandra ayudó a construir, convirtiéndola en una figura respetada y querida dentro del círculo cercano de la familia Beckham.