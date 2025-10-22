Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, se pronuncia tras la esperado regreso de Amaia Montero

El año pasado, La Oreja de Van Goghacaparó titulares tras la sorpresiva salida del grupo de Leire Martínez, quien fue su vocalista durante los últimos 17 años, en medio de rumores sobre posibles diferencias con los demás integrantes del grupo.
Después de aquel sorpresivo anuncio, comenzaron a circular versiones sobre el posible regreso de Amaia Montero a la agrupación española. Noticia que fue confirmada oficialmente con la primera imagen de la agrupación en la que aparece la vocalista original junto al resto de integrantes: Álvaro Fuentes, Haritz Garde, Xabi San Martín.
Publicidad
La reacción de Leire Martínez ante el regreso de Amaia Montero
El pasado 15 octubre de 2025,La Oreja de Van Gogh sorprendió con el anuncio oficial del regreso de Amaia Montero, su vocalista original, a un año de la salida de la cantante Leire Martínez.
En medio de la emoción y la nostalgia que generó la noticia, la cantante originaria de Rentería habló por primera vez y compartió su postura al respecto. La cantante fue una de las invitadas a la gala solidaria Cadena 100 por ellas, que se celebró en el Movistar Arena de Madrid. Como era de esperarse, a su paso por la alfombra roja fue abordada por la prensa, que no dudó en preguntarle por la reincorporación de Amaia a La Oreja de Van Gogh.
Sin embargo, Leire dejó claro que prefiere mantenerse al margen y no alimentar ninguna controversia: “Hay temas en los que no voy a entrar porque no es mi tema”, le respondió a los reporteros. “No es mi noticia”, agregó.
Ante la pregunta de que si preferiría que no le cuestionara sobre cómo es su actual relación sus ex compañeros respondió: “Yo se los agradecería, sobre todo por vosotros, porque yo entiendo la presión que ejercen también en vosotros”, expuso.
Finalmente dejó en claro que su historia con La Oreja de Van Gogh es un capítulo cerrado en su vida: “En abril hablé y dejé muy claro que para mí el capítulo se cerraba ahí y así es”, comentó la cantante, quien ahora está “súper centrada” en su nuevo álbum como solista. Y ante la pregunta si se alegraba por el regreso de Amaia dijo: “Yo como bien dije, todo lo que ellos decidan me parecerá bien” y se despidió.
Publicidad
La Oreja de Van Gogh anuncia gira en España con Amaia Montero
La agrupación española La Oreja de Van Goghsorprendió con el anunció del regreso de su vocalista original, Amaia Montero, a 18 años después de que la cantante abandonara el grupo para empezar una carrera de solista.
La noticia vino acompañado de otra sorpresa, pues se anunciaron las fechas de su tour por España, Tantas cosas que contar, con el cual han logrado agotar localidades en algunas ciudades.
“Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz”, declaró Amaia en un comunicado publicado en la página oficial de la agrupación.
“Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo? La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores”, se puede leer.
Desde el inicio de la venta de boletos para los conciertos de La Oreja de Van Gogh, varias localidades se han agotado rápidamente. Madrid, Barcelona y Valencia son algunas de las ciudades que ya registran sold out. Hasta el momento, no se ha confirmado si la agrupación tendrá presentaciones en México.