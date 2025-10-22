Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, se pronuncia tras la esperado regreso de Amaia Montero

La reacción de Leire Martínez ante el regreso de Amaia Montero

El pasado 15 octubre de 2025, La Oreja de Van Gogh sorprendió con el anuncio oficial del regreso de Amaia Montero , su vocalista original, a un año de la salida de la cantante Leire Martínez.

Leire Martínez (Getty Images)

En medio de la emoción y la nostalgia que generó la noticia, la cantante originaria de Rentería habló por primera vez y compartió su postura al respecto. La cantante fue una de las invitadas a la gala solidaria Cadena 100 por ellas, que se celebró en el Movistar Arena de Madrid. Como era de esperarse, a su paso por la alfombra roja fue abordada por la prensa, que no dudó en preguntarle por la reincorporación de Amaia a La Oreja de Van Gogh.

Sin embargo, Leire dejó claro que prefiere mantenerse al margen y no alimentar ninguna controversia: “Hay temas en los que no voy a entrar porque no es mi tema”, le respondió a los reporteros. “No es mi noticia”, agregó.

La Oreja de Van Gogh (Instagram)

Ante la pregunta de que si preferiría que no le cuestionara sobre cómo es su actual relación sus ex compañeros respondió: “Yo se los agradecería, sobre todo por vosotros, porque yo entiendo la presión que ejercen también en vosotros”, expuso.

Finalmente dejó en claro que su historia con La Oreja de Van Gogh es un capítulo cerrado en su vida: “En abril hablé y dejé muy claro que para mí el capítulo se cerraba ahí y así es”, comentó la cantante, quien ahora está “súper centrada” en su nuevo álbum como solista. Y ante la pregunta si se alegraba por el regreso de Amaia dijo: “Yo como bien dije, todo lo que ellos decidan me parecerá bien” y se despidió.