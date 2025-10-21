Lewis Howes, esposo de Martha Higareda, reconoce la fortaleza de la actriz en la recta final de su embarazo

Lewis Howes dedica emotivas palabras a Martha Higareda a días de convertirse en mamá

Martha Higareda y Lewis Howes están listos para recibir a sus gemelas y la emoción por esta nueva etapa inunda a la pareja. Prueba de ello fue el mensaje que escribió el conferencista junto a un álbum de fotos muy personales tomadas en la recta final de su embarazo.

Martha Higareda y Lewis Howes (Instagram)

"¡Estamos emocionados de conocer a nuestras mellizas muy pronto! ¡Esta última semana Martha lo ha estado haciendo INCREÍBLE!", escribió el futuro papá junto al álbum de fotos.

Lewis Howes abrió su galería con una imagen en la que aparece besando la pancita de su esposa.

Martha Higareda y Lewis Howes (Instagram)

La pareja compartió en sus respectivas cuentas de Instagram, muestran lo mucho que ha crecido la pancita de la actriz y los cambios que ha experimentado su cuerpo conforme se acerca el momento de conocer a sus pequeñas.

"Ella es tan pequeña y con dos bebés dentro (con los genes de un gringo gigante) lo ha estado manejando todo con gracia y alegría", agregó.