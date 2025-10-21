Lewis Howes, esposo de Martha Higareda, reconoce la fortaleza de la actriz en la recta final de su embarazo

La cuenta regresiva para que Martha Higareda y Lewis Howes le den la bienvenida a sus gemelas ha empezado. Luego de nueve meses de espera, la actriz está a unos cuantos días de por fin debutar como mamá.
Al igual que su esposa, el conferencista está emocionado de iniciar esta nueva etapa y por ello le dedicó un emotivo mensaje a la futura mamá.
Lewis Howes dedica emotivas palabras a Martha Higareda a días de convertirse en mamá
Martha Higareda y Lewis Howes están listos para recibir a sus gemelas y la emoción por esta nueva etapa inunda a la pareja. Prueba de ello fue el mensaje que escribió el conferencista junto a un álbum de fotos muy personales tomadas en la recta final de su embarazo.
"¡Estamos emocionados de conocer a nuestras mellizas muy pronto! ¡Esta última semana Martha lo ha estado haciendo INCREÍBLE!", escribió el futuro papá junto al álbum de fotos.
Lewis Howes abrió su galería con una imagen en la que aparece besando la pancita de su esposa.
La pareja compartió en sus respectivas cuentas de Instagram, muestran lo mucho que ha crecido la pancita de la actriz y los cambios que ha experimentado su cuerpo conforme se acerca el momento de conocer a sus pequeñas.
"Ella es tan pequeña y con dos bebés dentro (con los genes de un gringo gigante) lo ha estado manejando todo con gracia y alegría", agregó.
Lewis Howes no ocultó su admiración por Martha Higareda y su emoción por la llegada de sus gemelas: "Nuestras niñas tienen suerte de tenerla como su madre. Ella tiene un corazón hermoso, valores fuertes, ¡y todo trata de aventura y juego!", comentó. "Agradecemos todo el apoyo y el amor de ustedes en este emocionante viaje y estamos muy agradecidos con Dios por la bendición y el saludable viaje. Gracias a Dios".
Martha Higareda sorprende con su pancita a días de convertirse en mamá de gemelas
Fue el pasado mes de junio cuando Martha Higareda y su esposo, Lewis Howes, anunciaron que se convertirían en papás, desde ese momento la actriz ha compartido con sus seguidores varios de los momentos más especiales de esta etapa.
Hace unas semanas, Martha compartió que ha mantenido su rutina de ejercicios, no solo para estar en forma durante el parto, sino también para recuperarse y adaptarse a la maternidad una vez que nazcan las bebés.
“Así la vida últimamente. Las gemelas llegarán pronto y Martha Higareda ya es una súper mamá”, escribió Lewis en su publicación.
Debido a que se trata de un embarazo múltiple y considerando que Martha tiene 42 años, los médicos han recomendado un parto por cesárea para garantizar el bienestar tanto de las bebés como de la mamá.