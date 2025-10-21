La llamada nocturna de Paris Hilton y Lindsay Lohan que destruyó el matrimonio de Britney Spears y Kevin Federline

La llamada que terminó el turbulento matrimonio de Britney Spears y Kevin Federline

En sus recién publicadas memorias, Kevin Federline reveló el detonante del fin de su matrimonio con Britney Spears. El episodio decisivo ocurrió mientras él se encontraba trabajando en Miami: recibió una llamada inesperada de Britney, quien estaba acompañada por Paris Hilton y Lindsay Lohan. Las tres, según contó, estaban borrachas y le pedían que se uniera a ellas. Al fondo, sin embargo, Federline asegura que podía escuchar a sus hijos, Sean Preston y Jayden, llorando desconsolados.

Lindsay Lohan, Britney Spears y Paris Hilton (Especial)

Aunque no era la primera vez que Spears aparecía en los titulares de distintos medios de comunicación por sus salidas nocturnas, para Federline ese momento fue “la gota que derramó el vaso”. La llamada no solo evidenció, a su juicio, una falta de responsabilidad, sino que le dejó claro que la prioridad de la cantante ya no era su familia.

“Ya había visto las fotos en los medios: la mansión de Paris en Malibú, las fiestas, las madrugadas sin fin”, escribió. Para él, resultaba “imposible seguir esperando” a que la cantante decidiera cambiar su estilo de vida.

Kevin Federline y Britney Spears (Getty Images)

El libro no se detiene allí. Federline también lanzó duras acusaciones: afirmó que Spears consumió alcohol durante el embarazo y llegó a usar cocaína mientras amamantaba. Estos comportamientos, asegura, terminaron de convencerlo de que no podían continuar como pareja.