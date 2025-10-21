La llamada nocturna de Paris Hilton y Lindsay Lohan que destruyó el matrimonio de Britney Spears y Kevin Federline

En medio del resurgimiento mediático de Britney Spears y el interés por los capítulos más turbulentos de su vida, una nueva versión sobre el fin de su matrimonio con Kevin Federline vuelve a encender la conversación. En sus recientes memorias, You Thought You Knew, el ex bailarín y papá de los dos hijos mayores de Spears reveló el momento exacto en que supo que la relación ya había terminado: una llamada telefónica en la madrugada, con Britney al otro lado de la línea, en estado de ebriedad junto a Paris Hilton y Lindsay Lohan.
En sus recién publicadas memorias, Kevin Federline reveló el detonante del fin de su matrimonio con Britney Spears. El episodio decisivo ocurrió mientras él se encontraba trabajando en Miami: recibió una llamada inesperada de Britney, quien estaba acompañada por Paris Hilton y Lindsay Lohan. Las tres, según contó, estaban borrachas y le pedían que se uniera a ellas. Al fondo, sin embargo, Federline asegura que podía escuchar a sus hijos, Sean Preston y Jayden, llorando desconsolados.
Aunque no era la primera vez que Spears aparecía en los titulares de distintos medios de comunicación por sus salidas nocturnas, para Federline ese momento fue “la gota que derramó el vaso”. La llamada no solo evidenció, a su juicio, una falta de responsabilidad, sino que le dejó claro que la prioridad de la cantante ya no era su familia.
“Ya había visto las fotos en los medios: la mansión de Paris en Malibú, las fiestas, las madrugadas sin fin”, escribió. Para él, resultaba “imposible seguir esperando” a que la cantante decidiera cambiar su estilo de vida.
El libro no se detiene allí. Federline también lanzó duras acusaciones: afirmó que Spears consumió alcohol durante el embarazo y llegó a usar cocaína mientras amamantaba. Estos comportamientos, asegura, terminaron de convencerlo de que no podían continuar como pareja.
Britney Spears responde a las acusaciones de Kevin Federline
Britney Spears se manifestó públicamente en medio de la polémica que ha generado la publicación del nuevo libro de Kevin Federline, You Thought You Knew. En una publicación de Instagram, la cantante afirmó que un periodo traumático de su pasado le provocó “daño cerebral”, una frase que, según explicó, no busca una etiqueta médica precisa, sino expresar el impacto profundo de su experiencia.
En su mensaje detalló que durante cuatro meses, en un episodio vinculado al final de su tutela legal, fue confinada de una manera ilegal: “Me lastimaron el cuerpo y la lógica, y la conciencia en mi cuerpo fueron asesinadas y destruidas al ciento por ciento”, escribió.
Al mismo tiempo, la cantante respondió directamente a las acusaciones de Federline en su libro. En él, plantea que la cantante estaba en una situación “irreversible” y expresa preocupación por sus hijos. Ante esto, Britney replicó en X: “La constante manipulación por parte de mi ex esposo es extremadamente dolorosa y agotadora… He estado suplicando y gritando por tener una vida con mis hijos”.
Reiteró que las afirmaciones del libro son "mentiras piadosas" que, según ella, únicamente buscan generar ingresos: "Créeme, esas mentiras piadosas en ese libro van directo al banco y yo soy la única que sale realmente lastimada en todo esto".