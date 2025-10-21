Con el campeonato mundial de la Fórmula 1 llegando a su recta final, cada punto cuenta, y México es un escenario clave para la definición del título año con año. Esta edición marca el décimo aniversario del regreso del Gran Premio a nuestro país, lo que promete una gran celebración, por eso te traemos todos los detalles para que puedas disfrutarla al máximo.
La F1 está aquí: todo lo que debes saber sobre el Gran Premio de México
¿Cuándo y dónde se corre el Gran Premio de México?
El circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez es la sede del Grand Prix en nuestro país. Los eventos ocurren a lo largo del fin de semana, dando inicio el viernes y finalizando el domingo con la carrera principal. El horario oficial para el fin de semana es el siguiente:
- Viernes 24 de octubre: Práctica Libre 1 a las 12:30 y Práctica Libre 2 a las 16:00.
- Sábado 25 de octubre: Práctica Libre 3 a las 11:30 y Clasificación a las 15:00.
- Domingo 26 de octubre: Desfile de pilotos a las 12:00, Ceremonia de apertura a las 13:20, Himno nacional a las 13:45 y la Carrera principal a las 14:00
Además, la Fórmula Uno contará con tres carreras soporte que también podrás disfrutar dentro del Autódromo: TCR México, FIA F4 NACAM Championship y GTM de Súper Copa Roshfrans a lo largo del fin de semana.
¿Cuál es la app oficial del México GP y para qué sirve?
La app oficial de esta edición del México GP se llama MexicoGP. Es importante que los asistentes la descarguen para tener a la mano una guía completa del evento, desde sus boletos digitales hasta mapas del autódromo y la puntuación en tiempo real de las carreras.
Está disponible para descargar en la App Store y Google Play.
¿Qué pilotos participarán en el Gran Premio de México y quiénes son los favoritos para ganar?
La parrilla actual para la temporada 2025 está conformada por 10 escuderías con 2 pilotos cada uno: McLaren con Oscar Piastri y Lando Norris, Mercedes con George Russell y Kimi Antonelli, Ferrari con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, Red Bull Racing con Max Verstappen y Yuki Tsunoda, Williams con Alexander Albon y Carlos Sainz, Racing Bulls son Isack Hadjar y Liam Lawson, Aston Martin con Lance Stroll y Fernando Alonso, Kick Sauber con Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, HAAS F1 Team con Esteban Ocon y Oliver Bearman y Alpine con Pierre Gasly y Franco Colapinto.
Oscar Piastri de McLaren es actualmente el número 1 en el mundo, con Lando Norris del mismo equipo compitiendo al máximo nivel y muy cerca de la clasificación general. Max Verstappen no se queda atrás, pues tuvo una remontada espectacular en las últimas carreras y es gran aspirante al título del 2025.
La pelea por el título se encuentra en su punto máximo. McLaren llega con una ventaja en el campeonato de constructores y con Oscar Piastri como líder mundial de pilotos. Sin embargo, Verstappen ha recortado terreno con varias victorias consecutivas. Esto convierte al Mexico GP en un punto de inflexión, pues a quien tenga un buen fin de semana, puede dar un golpe duro para asegurar ventaja.
¿Dónde ver el Mexico GP 2025?
F1 TV es la plataforma predilecta para seguir de cerca todas las carreras a lo largo del mundo durante la temporada de F1. Se puede contratar en plan mensual o anual y hay diferentes tipos de membresía: TV Access ofrece contenido exclusivo de los fines de semana de Grand Prix y acceso a las grabaciones después de las carreras, TV Pro da acceso a la radio de los equipos en vivo y acceso a las carreras en vivo sin publicidad, y TV Premium que presenta una espectacular multivista 4K en vivo en hasta 6 dispositivos, además de todo el contenido que ofrecen los niveles anteriores.
A partir de esta temporada y hasta el 2028, la Fórmula 1 se podrá ver en Sky Sports, así como por televisión abierta transmitida por Televisa.
¿Estará Checo Pérez presente en el Mexico GP 2025?
Aún existe incertidumbre sobre si Checo estará presente en el Gran Premio de México este año, pues sabemos que no se encuentra dentro de la parrilla de este año y no va a competir hasta la siguiente temporada para la cual ya firmó con Cadillac.
Aunque aún no sepamos si tendremos la fortuna de verlo en el Autódromo durante el fin de semana, sabemos que estará en la Ciudad de México días previos al Gran Premio, ya que está confirmada su participación en un evento de la mano de la Escudería Telmex el día jueves a las 10:00 horas, el cual será transmitido en vivo por Claro Sports. Esto significa que aún podemos tener esperanza de que se haga presente en la pista, tal vez no como parte de los pilotos en contienda, pero para celebrar el fin de semana de carrera con sus fans.
¿Qué hace tan especial al Autódromo Hermanos Rodríguez durante la temporada de F1?
Una vuelta en el circuito de nuestro país mide 4.3 kilómetros y la carrera de este domingo está programada para enfrentar 71 vueltas, lo que equivale a una distancia aproximada de 305 kilómetros totales.
La Ciudad de México representa un reto más a los ingenieros para hacer ajustes, pues la pista se encuentra a 2,200 metros a nivel del mar, lo que disminuye la potencia de los motores y la aerodinámica del monoplaza en general debido a la altura.
La Ciudad de México se está preparando para convertirse una vez más en el epicentro mundial del automovilismo por un fin de semana, pues si algo sabemos hacer bien, son fiestas que se convierten en historia.