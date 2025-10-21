La F1 está aquí: todo lo que debes saber sobre el Gran Premio de México

¿Cuándo y dónde se corre el Gran Premio de México?

El circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez es la sede del Grand Prix en nuestro país. Los eventos ocurren a lo largo del fin de semana, dando inicio el viernes y finalizando el domingo con la carrera principal. El horario oficial para el fin de semana es el siguiente:

Viernes 24 de octubre: Práctica Libre 1 a las 12:30 y Práctica Libre 2 a las 16:00.

a las 12:30 y a las 16:00. Sábado 25 de octubre: Práctica Libre 3 a las 11:30 y Clasificación a las 15:00.

a las 11:30 y a las 15:00. Domingo 26 de octubre: Desfile de pilotos a las 12:00, Ceremonia de apertura a las 13:20, Himno nacional a las 13:45 y la Carrera principal a las 14:00

Además, la Fórmula Uno contará con tres carreras soporte que también podrás disfrutar dentro del Autódromo: TCR México, FIA F4 NACAM Championship y GTM de Súper Copa Roshfrans a lo largo del fin de semana.

MEXICO CITY, MEXICO - OCTOBER 27: Charles Leclerc of Monaco driving the (16) Ferrari SF-24 on track during the F1 Grand Prix of Mexico at Autodromo Hermanos Rodriguez on October 27, 2024 in Mexico City, Mexico. (Photo by Mark Thompson/Getty Images) (Mark Thompson/Getty Images)

¿Cuál es la app oficial del México GP y para qué sirve?

La app oficial de esta edición del México GP se llama MexicoGP. Es importante que los asistentes la descarguen para tener a la mano una guía completa del evento, desde sus boletos digitales hasta mapas del autódromo y la puntuación en tiempo real de las carreras.

Está disponible para descargar en la App Store y Google Play.

(Crédito: MexicoGP.)

¿Qué pilotos participarán en el Gran Premio de México y quiénes son los favoritos para ganar?

La parrilla actual para la temporada 2025 está conformada por 10 escuderías con 2 pilotos cada uno: McLaren con Oscar Piastri y Lando Norris, Mercedes con George Russell y Kimi Antonelli, Ferrari con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, Red Bull Racing con Max Verstappen y Yuki Tsunoda, Williams con Alexander Albon y Carlos Sainz, Racing Bulls son Isack Hadjar y Liam Lawson, Aston Martin con Lance Stroll y Fernando Alonso, Kick Sauber con Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, HAAS F1 Team con Esteban Ocon y Oliver Bearman y Alpine con Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Oscar Piastri de McLaren es actualmente el número 1 en el mundo, con Lando Norris del mismo equipo compitiendo al máximo nivel y muy cerca de la clasificación general. Max Verstappen no se queda atrás, pues tuvo una remontada espectacular en las últimas carreras y es gran aspirante al título del 2025.

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 08: Race winner Lando Norris of Great Britain and McLaren, 10th placed Oscar Piastri of Australia and McLaren and the McLaren team celebrate winning the 2024 F1 Constructors Championship in the Pitlane after the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on December 08, 2024 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Clive Mason/Getty Images) (Clive Mason/Getty Images)

La pelea por el título se encuentra en su punto máximo. McLaren llega con una ventaja en el campeonato de constructores y con Oscar Piastri como líder mundial de pilotos. Sin embargo, Verstappen ha recortado terreno con varias victorias consecutivas. Esto convierte al Mexico GP en un punto de inflexión, pues a quien tenga un buen fin de semana, puede dar un golpe duro para asegurar ventaja.