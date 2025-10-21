Joe Jonas aclara los rumores sobre su supuesto consumo de cocaína en el escenario

Joe Jonas aclaró los rumores de que inhaló cocaína durante uno de los conciertos de la gira JONAS20: Greetings from Your Hometown Tour delos Jonas Brothers.
Hace unas semanas, se viralizó un video en redes sociales en el que se puede ver al cantante parado frente a un espejo limpiándose la nariz con una toalla antes de salir al escenario en el Intuit Dome de Los Ángeles.
Joe Jonas aclara los rumores sobre su supuesto consumo de cocaína
El video en el que aparece Joe Jonas limpiándose la nariz antes de salir al escenario dividió opiniones en redes sociales: algunos usuarios especularon que el cantante había inhalado algún tipo de droga tras bambalinas y otros simplemente estaba limpiándose la nariz.
En medio de la controversia, el integrante de los Jonas Brother le dio una entrevista a la revista Esquiresobre la gira con sus hermanos Nick y Kevin Jonas y aprovechó para aclarar los rumores sobre su presunto consumo de cocaína.
"Nunca he probado la cocaína en mi vida", declaró. "Pero si lo hiciera, creo que sería un poco más astuto que si lo hiciera en el escenario".
Esta declaración se suma a la reacción que tuvo Joe en redes sociales cuando el video se empezó a viralizar: "Jaja, ¿nunca tuviste un moco? ", escribió Jonas en un comentario en TikTok que luego borró.
Joe Jonas no tiene tiempo para citas
Joe Jonas también habló brevemente sobre su divorcio de la actriz británica Sophie Turner, de quien se separó en 2024 luego de cinco años de matrimonio. Ambos comparten la custodia de sus dos hijas: Willa, de 5 años, y Delphine, de 3. El mes pasado, el cantante viajó a Londres para acompañarlas a sus primeros días de clases.
Pero mientras Turner mantiene una relación con el aristócrata británico Peregrine Pearson, la gira con los Jonas Brother ha provocado que la vida amorosa de Joe se vea afectada.
“Cinco shows seguidos no hacen que sea fácil conocer a alguien para tomar un café”, aseguró el músico.
El intérprete de "Heart By Heart" dijo que actualmente no usa ninguna aplicación y agregó: "Supongo que Instagram y TikTok son aplicaciones y he conocido gente así". También afirmó estar "extremadamente conectado", lo que le permitió ver y opinar sobre los rumores que se dicen sobre él.
Joe Jonas y Sophie Turner estuvieron casados de 2019 a 2024. La pareja, que se casó en una ceremonia en Las Vegas y el 5 septiembre 2023 el cantante presentó oficialmente los documentos de divorcio en Miami.
Según fuentes cercanas, Joe y Sophie enfrentaron dificultades en su matrimonio debido a sus estilos de vida diferentes. Una de ellas, incluso reveló que la actriz disfruta de salir e ir a fiestas, mientras que el integrante de los Jonas Brothers prefiere quedarse en casa, lo que provocó tensiones en su relación.