Joe Jonas aclara los rumores sobre su supuesto consumo de cocaína en el escenario

Joe Jonas no tiene tiempo para citas

Joe Jonas también habló brevemente sobre su divorcio de la actriz británica Sophie Turner, de quien se separó en 2024 luego de cinco años de matrimonio. Ambos comparten la custodia de sus dos hijas: Willa, de 5 años, y Delphine, de 3. El mes pasado, el cantante viajó a Londres para acompañarlas a sus primeros días de clases.

Joe Jonas (Getty Images)

Pero mientras Turner mantiene una relación con el aristócrata británico Peregrine Pearson, la gira con los Jonas Brother ha provocado que la vida amorosa de Joe se vea afectada.

“Cinco shows seguidos no hacen que sea fácil conocer a alguien para tomar un café”, aseguró el músico.

El intérprete de "Heart By Heart" dijo que actualmente no usa ninguna aplicación y agregó: "Supongo que Instagram y TikTok son aplicaciones y he conocido gente así". También afirmó estar "extremadamente conectado", lo que le permitió ver y opinar sobre los rumores que se dicen sobre él.

Joe Jonas y Sophie Turner (Amy Sussman/Getty Images)

Joe Jonas y Sophie Turner estuvieron casados ​​de 2019 a 2024. La pareja, que se casó en una ceremonia en Las Vegas y el 5 septiembre 2023 el cantante presentó oficialmente los documentos de divorcio en Miami.

Según fuentes cercanas, Joe y Sophie enfrentaron dificultades en su matrimonio debido a sus estilos de vida diferentes. Una de ellas, incluso reveló que la actriz disfruta de salir e ir a fiestas, mientras que el integrante de los Jonas Brothers prefiere quedarse en casa, lo que provocó tensiones en su relación.