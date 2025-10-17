El 16 de octubre, se cumplió un año desde la trágica muerte de Liam Payne, ex integrante de One Direction. Para su novia, Kate Cassidy, la fecha es un recordatorio doloroso de lo que fue su vida juntos. En recientes publicaciones, Cassidy rindió homenaje a través de unas emotivas fotos a quien fue su pareja durante dos años.
Un año sin Liam Payne, su novia Kate Cassidy le dedica un emotivo mensaje en redes
Kate Cassidy, novia de Liam Payne, recuerda al cantante a un año de su muerte
La muerte de Liam Payne dejó un vacío entre sus familiares y amigos cercanos, pero especialmente en su novia Kate Cassidy, con quien sostuvo una relación de dos años.
A un año de su partida, en el primer aniversario luctuoso del cantante, Cassidy honró su memoria con una publicación en la que recordó al artista no solo por su talento, sino por el amor que compartieron en vida.
En su cuenta de Instagram, la influencer compartió una serie de fotos personales que revelan el vínculo íntimo que mantuvieron y el doloroso proceso de aprender a vivir sin él. “Hoy se cumple un año completo sin ti aquí. Siempre odiaré las despedidas. Te extraño Liam”, escribió la actriz.
En la primera foto, Kate y Liam están acostados sobre la nieve. Ella cubre casi toda su cara con una bufanda y un gorro, dejando ver solo los ojos; él, con abrigo oscuro y gorro, sonríe abiertamente.
La segunda imagen es todavía más íntima. Ambos aparecen recostados en la cama: Cassidy sonríe suavemente con los ojos cerrados, mientras Payne la abraza dejando al descubierto uno de sus tatuajes.
La historia de amor de Liam Payne y Kate Cassidy
La historia de amor entre Liam Payne y Kate Cassidy comenzó a atraer la atención pública a finales de 2022, cuando la pareja fue vista en eventos sociales en Londres y Nueva York. Aunque en un inicio mantuvieron su vínculo con discreción, su cercanía no pasó desapercibidas y pronto comenzaron a compartir algunos momentos juntos a través de redes sociales.
Cassidy, una joven modelo e influencer con ascendencia británica y estadounidense, rápidamente se convirtió en una figura reconocida entre los fans de Liam, quienes observaron cómo el cantante parecía reencontrarse con una etapa de estabilidad emocional luego de una vida amorosa mediática. Antes de conocer a Kate, Liam había atravesado relaciones de alto perfil, incluyendo su noviazgo con Cheryl Cole (madre de su hijo Bear), así como una fugaz relación con la modelo Maya Henry, que terminó en medio de confusión pública.
Con Kate, sin embargo, la dinámica parecía diferente. Ella lo acompañó durante momentos importantes de su carrera y vida personal, y fue vista apoyándolo en eventos clave, como la gala de Halloween de 2022 y celebraciones navideñas en Reino Unido.
Durante los meses siguientes, ambos compartieron momentos cotidianos, viajes y celebraciones. Aunque no eran particularmente activos en redes como pareja, sí dejaban ver que su relación iba más que en serio. Amigos cercanos a Liam comentaban que con la influencer había encontrado una especie de refugio emocional, algo que valoraba profundamente tras años de exposición pública y presión mediática.
En 2023, la pareja atravesó momentos difíciles, ya que Liam fue hospitalizado por problemas de salud relacionados con una infección renal grave, lo que llevó incluso a cancelar parte de su gira por Europa. Kate estuvo a su lado durante esos episodios, apoyándolo lejos del ojo público.
Sin embargo, la trágica muerte de Liam, ocurrida en 2024 tras caer del tercer piso de un hotel en Argentina, dejó a Kate devastada. A un año de su partida, ella ha optado por recordar su historia no desde la pérdida, sino desde el amor vivido.