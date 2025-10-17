Un año sin Liam Payne, su novia Kate Cassidy le dedica un emotivo mensaje en redes

Kate Cassidy, novia de Liam Payne, recuerda al cantante a un año de su muerte

La muerte de Liam Payne dejó un vacío entre sus familiares y amigos cercanos, pero especialmente en su novia Kate Cassidy, con quien sostuvo una relación de dos años.

A un año de su partida, en el primer aniversario luctuoso del cantante, Cassidy honró su memoria con una publicación en la que recordó al artista no solo por su talento, sino por el amor que compartieron en vida.

Liam Payne y Kate Cassidy (Instagram)

En su cuenta de Instagram, la influencer compartió una serie de fotos personales que revelan el vínculo íntimo que mantuvieron y el doloroso proceso de aprender a vivir sin él. “Hoy se cumple un año completo sin ti aquí. Siempre odiaré las despedidas. Te extraño Liam”, escribió la actriz.

En la primera foto, Kate y Liam están acostados sobre la nieve. Ella cubre casi toda su cara con una bufanda y un gorro, dejando ver solo los ojos; él, con abrigo oscuro y gorro, sonríe abiertamente.

Novia de Liam Payne lo recuerda a un año de su muerte. (Instagram)

La segunda imagen es todavía más íntima. Ambos aparecen recostados en la cama: Cassidy sonríe suavemente con los ojos cerrados, mientras Payne la abraza dejando al descubierto uno de sus tatuajes.