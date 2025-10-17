Investigan al hijo del fundador de Mango por el posible homicidio de su padre

Investigan al hijo del fundador de Mango por posible homicidio de su padre

La investigación por la muerte del empresario Isak Andic, fundador del grupo textil Mango y una figura importante en la industria de la moda en el mundo, ocurrida en diciembre del 2024 durante una excursión por la sierra de Montserrat en Cataluña ha dado un giro las últimas semanas: los Mossos de Cataluña (policía de investigación del estado catalán) han reanudado la investigación como un posible homicidio con el único testigo del suceso, su hijo Jonathan Andic, como principal sospechoso.

Esta decisión fue tomada por las autoridades por las incongruencias entre las declaraciones de Jonathan y un análisis exhaustivo que realizaron a su celular con la intención de encontrar más pruebas en las llamadas y mensajes que hizo el día de la muerte de su padre. De acuerdo a la policía catalana, los mensajes que padre e hijo intercambiaron días anteriores a lo sucedido denotan una relación poco cálida entre ambos. A pesar de la constante negación por parte del equipo de Jonathan, la hipótesis se vio respaldada por el testimonio que Estefanía Knuth, golfista y pareja de Isak, presentó ante las autoridades.

(Getty Images.)

El testimonio de Estefanía Knuth que cambió el rumbo de la investigación sobre la muerte de Isak Andic

La disputa por la herencia que Isak Andic dejó a su familia envuelta en crecientes tensiones internas. En ese contexto, la pareja del multimillonario y golfista española Estefanía Kuth acudió a las autoridades para hacer una declaración que fue clave en la decisión de cambiar el rumbo de la investigación sobre la muerte de Andic.

La golfista centró su declaración en la mala relación que Isak y Jonathan llegaron a tener. Afirmó que en el 2015 hubo un momento de extremo desacuerdo entre ambos cuando Isak decidió cambiar de puesto y se convirtió en presidente no ejecutivo de Mango, dejando a Jonathan como uno de los directivos más importantes de la compañía. De acuerdo con Kuth, Isak habría comenzado un pleito con su hijo por el estado de la empresa, la cual entró en un momento de grandes pérdidas. La declaración habría sido una de las pruebas que reabrirían la investigación en la que actualmente se señala al hijo como un posible sospechoso por la muerte del empresario.

(Fuente: Mango)

¿Cuál es el estado actual de la investigación sobre la presunta responsabilidad de Jonathan Andic?

El Juzgado decidió cambiar la condición procesal de Jonathan de testigo a investigado/sospechoso. En España, como en la mayoría de las jurisdicciones, las investigaciones penales se desarrollan bajo el principio de presunción de inocencia para cualquier persona investigada, por lo que este cambio de estatus no equivale a una condena ni a una imputación definitiva, sino a una mera herramienta procesal para la práctica de diligencias de investigación más concretas para obtener más información.

La familia, por su parte, ha emitido comunicados expresando su confianza en la inocencia de Jonathan y su disposición de colaborar con la justicia para probar que no formó parte de la responsabilidad por el fallecimiento de su padre.

(Fuente: Mango)

Este cambio vino a agregar tensiones a la familia durante la disputa por la herencia de Isak Andic, quien habría dejado su fortuna en partes equitativas a sus tres hijos, pero no estarían todos contentos con esta decisión.