Humbe logra sold out en su primer concierto en el Palacio de los Deportes: todo lo que debes saber de su show 360°

Si algo sabe hacer Humbe es volver loco al internet. Hace tan sólo una semana aparecieron espectaculares en diferentes partes de la Ciudad de México firmados por el artista, y con la fecha 30 de noviembre y Palacio de los Deportes como las únicas pistas de lo que podría tratarse. Sus fans pronto comenzaron a especular sobre una nueva era musical y posible gira, y fue entonces cuando Humbe tomó sus redes sociales para anunciar oficialmente que daría un concierto de una sola noche en el Palacio de los Deportes con un nuevo formato.

"Dueño del Cielo" será un espectáculo 360° que promete borrar la distancia entre el artista y su audiencia para convertir el imponente estadio en un espectáculo de luz y sonido que envuelva por completo a los asistentes para no sólo escuchar música, sino encender tus emociones con cada acorde.

(Instagram: @humbe)

Luego de dos días de preventa y una venta general, el cantante ha logrado su primer sold out en un recinto de la magnitud del Palacio de los Deportes, marcando un hito más en su carrera.

Humbe regresa a los escenario tras rotundo éxito del Esencia Tour

El 'Esencia Tour' consolidó al intérprete de 'fantasmas' como una celebridad capaz de llenar donde sea que decida cantar, convirtiendo sus íntimas canciones en coros apasionados que comparten un mismo corazón. La ruta de su gira anterior incluyó diferentes ciudades alrededor de México y Latinoamérica con sellos de sold out en más de 20 conciertos. Ese recorrido no sólo afianzó su sonido, sino también una narrativa visual que ahora piensa escalar a formato de estadio.

Además de éxito por todo el país, 'Esencia' le dio a Humbe su primer Auditorio Nacional completamente lleno, un logro que todo artista mexicano debe obtener para consolidarse como uno de los grandes de la industria en nuestro país.

(Instagram - @humbe)

'Vetiver y Amaretto', la nueva canción de Humbe previa a su debut en el Palacio de los Deportes

La apuesta musical más reciente de Humbe llega en forma de sencillo: 'Vetiver y Amaretto' es una canción que combina la sensibilidad lírica que ya conocemos con texturas sonoras cálidas que evocan la nostalgia y deseo tan característica de las canciones del regiomontano. En otras palabras, es nuestro male yearner favorito.

El lanzamiento, que inicialmente fue a través de su sitio web bajo registro, ya está disponible en plataformas digitales para disfrutar. El intérprete compartió también la letra oficial de la canción en su cuenta de Instagram, preparando a sus fans para cantarla a todo volumen el próximo 30 de noviembre en el Palacio de los Deportes.

(Instagram - @humbe)

Se espera que 'Vetiver y Amaretto' sean la joya principal del concierto, al ser la primera vez que las cante en vivo.