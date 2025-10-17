Después de que Olivia Wilde y Caspar Jopling fueran vistos dando un paseo por Primrose Hill, Inglaterra, donde se abrazaron y besaron, se ha confirmado la relación de la actriz y directora de Don’t Worry Darling con el comerciante de arte de 33 años (ocho años menor que ella). Con esto, se confirma que tanto Olivia como Caspar han superado definitivamente a sus exes, Harry Styles y Ellie Goulding.
Para el amor no hay edad: Él es Caspar Jopling, el nuevo novio muy joven de Olivia Wilde
¿Quién es Caspar Jopling?
El nuevo novio de Olivia Wilde, Casper Jopling, proviene de una familia muy reconocida de Inglaterra, pues su padre es el Honorable Nicholas Jopling de Yorkshire y su abuelo Thomas Michael Jopling es miembro de la Cámara de los Lores en Reino Unido. Su madre, Jayne Warde-Aldam de Yorkshire también está vinculada con la realeza. Además tiene dos hermanas: Tamara y Charlotte.
Desde muy joven, Caspar tuvo acceso a la mejor educación en Inglaterra: estudió en el Eton College. Se graduó de la Universidad de Harvard en Historia del Arte y Arquitectura y tiene un Master of Business Administration por parte de la Saïd Business School de la Universidad de Oxford. Ha trabajado en las prestigiosas casas de subastas de arte y lujo Christie’s y Sotheby’s, así como en la galería White Cube de Londres, la cual fundó su tío Jay Jopling en 1993.
Caspar Jopling también es un aficionado del remo y formó parte del equipo masculino de Harvard. También es aficionado de las carreras de botes, por lo que también formó parte del equipo de ese deporte mientras estuvo en la Universidad de Oxford. Actualmente, uno de sus pasatiempos es correr y comparte las carreras en que participa en su Instagram ( @casparjopling ).
La relación e hijo de Caspar Jopling y Ellie Goulding
Antes de tener una relación con Olivia Wilde, Caspar Jopling estuvo casado con Ellie Goulding de 2019 a 2024, aunque se conocieron desde 2016 gracias a amigos que tenían en común. Se comprometieron en agosto de 2018 y se casaron en Yorkshire, Inglaterra. De la relación entre Caspar y Ellie nació su hijo Arthur Ever Winter Jopling el 29 de abril de 2021.
A pesar de su separación, tanto Ellie Goulding como Caspar Jopling han declarado seguir siendo amigos para poder cuidar juntos de su hijo Arthur, a quien mantienen alejado de los reflectores para cuidar de su privacidad.
Olivia Wilde supera a Harry Styles
El noviazgo ente Olivia Wilde y Harry Styles comenzó después de que se conocieran durante las grabaciones de la película Don’t Worry Darling, de la cual Olivia fue directora y actriz, mientras Harry fue protagonista junto a Florence Pugh.
La relación causó controversia debido a la diferencia de edad entre Olivia Wilde (41) y Harry Styles (31), así como por las acusaciones de que la actriz de Dr. House había dejado a su prometido Jason Sudeikis por el cantante de One Direction, aunque Olivia negó que esto fuera verdad. En 2022 la pareja se separó por la distancia que se generó por sus respectivas carreras.
Caspar Jopling y Olivia Wilde fueron vistos por primera vez en septiembre de 2025 saliendo de una cena en Londres, donde se dieron un beso. Aunque se creyó que se trataba únicamente de un amor pasajero; las fotos de esta última cita por Primrose, Inglaterra, deja en claro que la relación de Caspar (33) y Olivia (41) es más que un simple romance fugaz donde la diferencia de edad nuevamente no es relevante.