Para el amor no hay edad: Él es Caspar Jopling, el nuevo novio muy joven de Olivia Wilde

¿Quién es Caspar Jopling?

El nuevo novio de Olivia Wilde, Casper Jopling, proviene de una familia muy reconocida de Inglaterra, pues su padre es el Honorable Nicholas Jopling de Yorkshire y su abuelo Thomas Michael Jopling es miembro de la Cámara de los Lores en Reino Unido. Su madre, Jayne Warde-Aldam de Yorkshire también está vinculada con la realeza. Además tiene dos hermanas: Tamara y Charlotte.

Ellas son las hermanas Caspar Jopling y actuales cuñadas de Olivia Wilde. (Instagram - @casparjopling)

Desde muy joven, Caspar tuvo acceso a la mejor educación en Inglaterra: estudió en el Eton College. Se graduó de la Universidad de Harvard en Historia del Arte y Arquitectura y tiene un Master of Business Administration por parte de la Saïd Business School de la Universidad de Oxford. Ha trabajado en las prestigiosas casas de subastas de arte y lujo Christie’s y Sotheby’s, así como en la galería White Cube de Londres, la cual fundó su tío Jay Jopling en 1993.

Caspar Jopling es un comerciante de arte muy reconocido. (Instagram - @casparjopling)

Caspar Jopling también es un aficionado del remo y formó parte del equipo masculino de Harvard. También es aficionado de las carreras de botes, por lo que también formó parte del equipo de ese deporte mientras estuvo en la Universidad de Oxford. Actualmente, uno de sus pasatiempos es correr y comparte las carreras en que participa en su Instagram ( @casparjopling ).

Casper Jopling es un amarte de los deportes y el ejercicio. (Instagram - @casperjopling)

La relación e hijo de Caspar Jopling y Ellie Goulding

Antes de tener una relación con Olivia Wilde, Caspar Jopling estuvo casado con Ellie Goulding de 2019 a 2024, aunque se conocieron desde 2016 gracias a amigos que tenían en común. Se comprometieron en agosto de 2018 y se casaron en Yorkshire, Inglaterra. De la relación entre Caspar y Ellie nació su hijo Arthur Ever Winter Jopling el 29 de abril de 2021.

Así fue la boda de Caspar Jopling y Ellie Goulding. (Instagram - @casparjopling)

A pesar de su separación, tanto Ellie Goulding como Caspar Jopling han declarado seguir siendo amigos para poder cuidar juntos de su hijo Arthur, a quien mantienen alejado de los reflectores para cuidar de su privacidad.