¿Quién es Barbie Ferreira? La actriz de 'Euphoria' que se robó la atención en el Victoria’s Secret Fashion Show

Ayer se llevó a cabo el muy esperado desfile de Victoria’s Secret , donde pudimos ver a Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel y más modelos lucir las mejores prendas de la marca. Barbie Ferreira, quien ganó fama gracias a su papel de Kat en Euphoria, fue uno de los nuevos rostros que la marca presentó durante esta pasarela.
La carrera como modelo de Barbie Ferreira
Antes de comenzar a actuar, Barbie Ferreira inició su carrera siendo modelo cuando apenas era una adolescente. Ha trabajado con marcas como H&M, Forever 21, Adidas y Aerie. También ha aparecido en las portadas de múltiples revistas e incluso fue una de las embajadoras de Yves Saint Laurent para el perfume Black Opium.
Al desfilar para Victoria’s Secret, Barbie Ferreira ha conquistado una de las metas más codiciadas en el mundo de la moda y lo ha hecho usando un bra y panties rojos junto a una chamarra de mezclilla que incluía unas pequeñas alas de ángel.
Barbie Ferreira y su trayectoria como actriz
Debutó como actriz en la serie Divorce en 2018, aunque fue hasta su participación en Euphoria, donde interpretó el papel de Kat, una adolescente que recupera su autoestima y transforma su persona al descubrir su sexualidad, que Barbie Ferreira logró catapultarse a la fama. También ha participado en las películas Unpregnant (2020), Nope (2022) y Bob Trevino Likes It (2024).
El cambio físico de Barbie Ferreira
Barbie Ferreira siempre ha sido un ícono del body positivity y se ha convertido en uno de los modelos a seguir de las mujeres de tallas grandes; sin embargo, sorprendió a sus fanáticos y a todos aquellos que vimos el Victoria’s Secret Fashion Show debido a un claro cambio en su peso.
Mientras algunos han apoyado a Barbie Ferreira por haber bajado de peso, otros la han criticado por “abandonar a la comunidad plus size”. La actriz de Euphoria no ha mostrado una postura al respecto de estos comentarios.
A pesar de que Barbie Ferreira ya no tenga la misma talla que antes, sigue siendo una modelo y actriz que fomenta el body positivity y que busca inspirar a sus fans a ser seguras de sí mismas a pesar de las críticas o comentarios de los demás. Su paso por el Victoria’s Secret Fashion Show la han convertido en una de las modelos que representan a las personas plus size dentro de la marca de lencería.