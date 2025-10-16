¿Quién es Barbie Ferreira? La actriz de 'Euphoria' que se robó la atención en el Victoria’s Secret Fashion Show

La carrera como modelo de Barbie Ferreira

Antes de comenzar a actuar, Barbie Ferreira inició su carrera siendo modelo cuando apenas era una adolescente. Ha trabajado con marcas como H&M, Forever 21, Adidas y Aerie. También ha aparecido en las portadas de múltiples revistas e incluso fue una de las embajadoras de Yves Saint Laurent para el perfume Black Opium.

Al desfilar para Victoria’s Secret, Barbie Ferreira ha conquistado una de las metas más codiciadas en el mundo de la moda y lo ha hecho usando un bra y panties rojos junto a una chamarra de mezclilla que incluía unas pequeñas alas de ángel.

Este fue el look que lució Barbie Ferreira en el Victoria's Secret Fashion Show. (Getty Images )

Barbie Ferreira y su trayectoria como actriz

Debutó como actriz en la serie Divorce en 2018, aunque fue hasta su participación en Euphoria, donde interpretó el papel de Kat, una adolescente que recupera su autoestima y transforma su persona al descubrir su sexualidad, que Barbie Ferreira logró catapultarse a la fama. También ha participado en las películas Unpregnant (2020), Nope (2022) y Bob Trevino Likes It (2024).