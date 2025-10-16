Paris Jackson recibe 65 millones de dólares como herencia de Michael Jackson, pero está en desacuerdo

Paris Jackson recibe 65 millones de dólares como herencia de Michael Jackson

Paris presentó en julio una impugnación legal cuestionando los llamados “pagos premium” o bonificaciones de aproximadamente 625 mil dólares hechas en 2018 a tres bufetes de abogados por servicios considerados “no registrados”.

En su demanda, su equipo legal comparó la conducta de los administradores con la del “Mago de Oz”, acusándolos de operar sin transparencia y exigir fe ciega del tribunal.

Por su parte, los ejecutores respondieron el 9 de octubre defendiendo sus decisiones y revelando por primera vez la cifra exacta que Paris ha recibido a lo largo de los años: unos 65 millones de dólares.

Argumentan que sin su intervención, Paris y sus hermanos no hubiesen accedido a este beneficio, dada la situación de endeudamiento en la que estaba el patrimonio al morir Michael Jackson.

Para los administradores, los pagos no son regalos arbitrarios, sino compensaciones por servicios jurídicos “extraordinarios”, justificados por los resultados obtenidos y sujetos a la aprobación de la corte testamentaria.

La disputa se complica legalmente, ya que Paris solicita que se anule una orden de 2010 que permite pagos a abogados sin autorización judicial previa.