Paris Jackson recibe 65 millones de dólares como herencia de Michael Jackson, pero está en desacuerdo

Este monto se hace público en medio de un enfrentamiento judicial entre Paris y los administradores del patrimonio, John Branca y John McClain, a quienes acusa de efectuar pagos legales injustificados y operar con poca transparencia.
Paris Jackson recibe 65 millones de dólares como herencia de Michael Jackson
Paris presentó en julio una impugnación legal cuestionando los llamados “pagos premium” o bonificaciones de aproximadamente 625 mil dólares hechas en 2018 a tres bufetes de abogados por servicios considerados “no registrados”.
En su demanda, su equipo legal comparó la conducta de los administradores con la del “Mago de Oz”, acusándolos de operar sin transparencia y exigir fe ciega del tribunal.
Por su parte, los ejecutores respondieron el 9 de octubre defendiendo sus decisiones y revelando por primera vez la cifra exacta que Paris ha recibido a lo largo de los años: unos 65 millones de dólares.
Argumentan que sin su intervención, Paris y sus hermanos no hubiesen accedido a este beneficio, dada la situación de endeudamiento en la que estaba el patrimonio al morir Michael Jackson.
Para los administradores, los pagos no son regalos arbitrarios, sino compensaciones por servicios jurídicos “extraordinarios”, justificados por los resultados obtenidos y sujetos a la aprobación de la corte testamentaria.
La disputa se complica legalmente, ya que Paris solicita que se anule una orden de 2010 que permite pagos a abogados sin autorización judicial previa.
¿Quiénes son los herederos de Michael Jackson?
Tras la muerte de Michael Jackson en 2009, su patrimonio fue legado principalmente a sus tres hijos: Prince Jackson, Paris Jackson y Blanket Jackson.
Los tres fueron designados como beneficiarios del fideicomiso familiar del cantante, conocido como el Michael Jackson Family Trust. Además de sus hijos, el testamento también estipula beneficios económicos para su madre, Katherine Jackson, quien durante años fue tutora legal de sus nietos.
Michael excluyó explícitamente a su padre, Joe Jackson, y a sus otros hermanos de cualquier participación directa en su herencia.
El patrimonio de Michael Jackson ha sido administrado por dos ejecutores designados en su testamento: John Branca, abogado de entretenimiento, y John McClain, ejecutivo musical. Bajo su gestión, el patrimonio del artista pasó de estar fuertemente endeudado a generar miles de millones en ingresos post mortem, a través de acuerdos con empresas como Sony y proyectos comerciales como el musical de Broadway MJ: The Musical.
Sin embargo, esa administración no ha estado exenta de polémicas, ya que tanto los herederos como algunos miembros de la familia han cuestionado la falta de transparencia y el uso de fondos del patrimonio para pagos “premium” a abogados y terceros.