Mamá de Harry Styles le dedica un emotivo mensaje a Liam Payne a un año de su muerte

Mamá de Harry Styles dedica un emotivo mensaje a Liam Payne

Anne Twist mantuvo una estrecha relación con los integrantes de One Direction desde que iniciaron su carrera en The X Factor, y ahora no quiso pasar por alto el primer aniversario luctuoso de Liam Payne , quien murió el 16 de octubre de 2024 al caer de un balcón del tercer piso de un hotel en Argentina.

Mensaje de Anne Twist, la mamá de Harry Styles (Instagram)

"Descansa en paz Liam Payne. Estamos conmocionados y sin palabras. Es una tragedia que hayas fallecido tan joven; siempre vas a ser amado, siempre extrañado y nunca olvidado. Viviras en todas las canciones que cantaste. Tal vez el cielo sea un paraíso para ti, donde estés a salvo y nadie pueda hacerte daño”, escribió

La publicación que rapidamente se viralizó en redes sociales también destaca el profundo cariño que todos le han tenido a Liam: "Que sientas el amor de la tierra en tu nuevo hogar, Enviamos mucho amor a aquellos que te amaron: a tu familia, a tus amigos, tus hermanos de One Direction y tus Directioners, y mucho amor de tu hijo, Bear", finalizó.

Liam Payne y Harry Styles (Getty Images)

El mensaje de la mamá del intérprete de “Watermelon sugar” contrasta con el silencio de los demás integrantes de la banda (Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik), quienes hasta el momento no se han pronunciado en este primer aniversario del fallecimiento de Liam Payne.