No te los puedes perder: los conciertos más esperados de 2026 en CDMX

Conciertos de 2026 que nos hacen saltar de la emoción

Silvana Estrada, 27, 28 y 29 de enero en el Teatro Metropólitan

Silvana Estrada es una de las voces actuales más profundas y singulares de Latinoamérica y sus tres fechas en la CDMX confirman que la está rompiendo.

Estrenó su segundo Tiny Desk de NPR donde nos dio un pequeño adelanto de su próximo disco Vendrán lluvias suaves, que estará disponible el viernes 17 de octubre.

Yandel Sinfónico, 31 de enero en el Auditorio Nacional

El Sinfónico Tour le está dando una vuelta 360 al concepto que conocemos del reggaeton en vivo. De la mano de una orquesta sinfónica, Yandel presenta sus mayores éxitos de una forma creativa e innovadora.

Después de sus conciertos por Estados Unidos, el artista puertorriqueño anunció que vendrá a México entre arpas, violines, flautas, trompetas y pianos.

Jesse Baez, 6 de febrero en el Teatro Metropólitan

Jesse Baez llegará a la CDMX el 6 de febrero de 2026 y nos promete una noche llena de R&B, emociones intensas y la oportunidad de vibrar con la voz y el estilo del cantante guatemalteco.

My Chemical Romance, 13 y 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros

El emo está de regreso, lo que significa que My Chemical Romance también. Después de un show espectacular en el Corona Capital 2022, regresan a la CDMX con dos fechas en el Estadio GNP Seguros y definitivamente ya es uno de los conciertos más esperados de 2026.

Doja Cat, 18 de febrero en el Palacio de los Deportes

Si, lo leíste bien. Doja Cat viene a México. Después de años de espera, la artista viene por primera vez a nuestro país con su gira Ma Vie World Tour 2026.

Hace menos de un mes Doja lanzó su quinto álbum Vie, con el que nos promete un show increíble lleno de energía y su estilo tan icónico.