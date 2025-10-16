No te los puedes perder: los conciertos más esperados de 2026 en CDMX

Big Time Rush, 21 de febrero en el Palacio de los Deportes
¿Cada canción de cada episodio? Big Time Rush está de regreso y llegarán a México para hacernos cantar, gritar y revivir nuestra infancia de la forma más nostálgica y divertida.
Además, no vienen solos: los actores que interpretan a Gustavo y Jo son los invitados especiales, dándole a sus fans lo que han pedido muchísimo tiempo.
Tyler the Creator, 24 y 25 de marzo en el Palacio de los Deportes
Tyler the Creator es uno de los artistas más esperados de nuestro país y, a pesar de que a principio de este año se canceló el festival Axe Ceremonia en donde íbamos a tener la oportunidad de verlo de nuevo después años, Tyler no olvidó a su fans mexicanos.
El concierto es parte de su gira CHROMAKOPIA, pero todo indica que seremos una de las primeras ciudades en escuchar algunos de los temas de su nuevo disco Don’t Tap The Glass.
The Weeknd, 20, 21 y 22 abril en el Estadio GNP Seguros
Se sabe que The Weeknd ama México y esta vez regresa a CDMX con tres fechas en el Estadio GNP Seguros con un show totalmente nuevo, acompañado de Anitta.
Abel siempre nos sorprende con una producción de otro nivel, una escenografía irreal y un setlist que nos hará cantar a todo pulmón.
LANY, 2 de mayo en el Pepsi Center
La banda LANY anunció su gira mundial Soft World Tour 2026 y no podríamos estar más emocionados por que visitan una vez más México.
Será un show lleno de sad love songs, energía melancólica y canciones que nos enchinan la piel. Prepárate para llorar, bailar y sentirlo todo en una misma noche.
Korn, 19 de mayo en el Palacio de los Deportes
Después de seis años sin venir a México, Korn nos sorprende con su regreso. La icónica banda de nu metal llegará al Palacio de los Deportes el próximo año con un show lleno de energía que revivirá todos esos himnos que marcaron nuestra adolescencia.