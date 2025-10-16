Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

No te los puedes perder: los conciertos más esperados de 2026 en CDMX

Prepárate, porque 2026 viene lleno de conciertos que harán temblar a tu cartera. Estos son los shows que no te puedes perder en la CDMX.
jue 16 octubre 2025 09:07 PM
tyler_lead.jpg
Tyler, the Creator en el Coachella Stage durante el festival Coachella Valley Music and Arts Festival 2024.

México tiene mucho de que presumir, pero su público, su energía y su pasión confirman por qué es que todos los artistas siempre quieren volver y 2026 es la prueba de eso.

La CDMX se prepara para recibir un año lleno de conciertos imperdibles, llenos de música, la mejor vibra y miles de emociones.

Aunque todavía no sabemos todos los artistas que agregarán la Ciudad de México a su calendario, hasta ahora la lista de confirmados nos tiene emocionadisimos.

Publicidad

Conciertos de 2026 que nos hacen saltar de la emoción

Silvana Estrada, 27, 28 y 29 de enero en el Teatro Metropólitan

Silvana Estrada es una de las voces actuales más profundas y singulares de Latinoamérica y sus tres fechas en la CDMX confirman que la está rompiendo.

Estrenó su segundo Tiny Desk de NPR donde nos dio un pequeño adelanto de su próximo disco Vendrán lluvias suaves, que estará disponible el viernes 17 de octubre.

Yandel Sinfónico, 31 de enero en el Auditorio Nacional

El Sinfónico Tour le está dando una vuelta 360 al concepto que conocemos del reggaeton en vivo. De la mano de una orquesta sinfónica, Yandel presenta sus mayores éxitos de una forma creativa e innovadora.

Después de sus conciertos por Estados Unidos, el artista puertorriqueño anunció que vendrá a México entre arpas, violines, flautas, trompetas y pianos.

Jesse Baez, 6 de febrero en el Teatro Metropólitan

Jesse Baez llegará a la CDMX el 6 de febrero de 2026 y nos promete una noche llena de R&B, emociones intensas y la oportunidad de vibrar con la voz y el estilo del cantante guatemalteco.

My Chemical Romance, 13 y 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros

El emo está de regreso, lo que significa que My Chemical Romance también. Después de un show espectacular en el Corona Capital 2022, regresan a la CDMX con dos fechas en el Estadio GNP Seguros y definitivamente ya es uno de los conciertos más esperados de 2026.

Doja Cat, 18 de febrero en el Palacio de los Deportes

Si, lo leíste bien. Doja Cat viene a México. Después de años de espera, la artista viene por primera vez a nuestro país con su gira Ma Vie World Tour 2026.

Hace menos de un mes Doja lanzó su quinto álbum Vie, con el que nos promete un show increíble lleno de energía y su estilo tan icónico.

Publicidad

Big Time Rush, 21 de febrero en el Palacio de los Deportes

¿Cada canción de cada episodio? Big Time Rush está de regreso y llegarán a México para hacernos cantar, gritar y revivir nuestra infancia de la forma más nostálgica y divertida.

Además, no vienen solos: los actores que interpretan a Gustavo y Jo son los invitados especiales, dándole a sus fans lo que han pedido muchísimo tiempo.

Tyler the Creator, 24 y 25 de marzo en el Palacio de los Deportes

Tyler the Creator es uno de los artistas más esperados de nuestro país y, a pesar de que a principio de este año se canceló el festival Axe Ceremonia en donde íbamos a tener la oportunidad de verlo de nuevo después años, Tyler no olvidó a su fans mexicanos.

El concierto es parte de su gira CHROMAKOPIA, pero todo indica que seremos una de las primeras ciudades en escuchar algunos de los temas de su nuevo disco Don’t Tap The Glass.

The Weeknd, 20, 21 y 22 abril en el Estadio GNP Seguros

Se sabe que The Weeknd ama México y esta vez regresa a CDMX con tres fechas en el Estadio GNP Seguros con un show totalmente nuevo, acompañado de Anitta.

Abel siempre nos sorprende con una producción de otro nivel, una escenografía irreal y un setlist que nos hará cantar a todo pulmón.

LANY, 2 de mayo en el Pepsi Center

La banda LANY anunció su gira mundial Soft World Tour 2026 y no podríamos estar más emocionados por que visitan una vez más México.

Será un show lleno de sad love songs, energía melancólica y canciones que nos enchinan la piel. Prepárate para llorar, bailar y sentirlo todo en una misma noche.

Korn, 19 de mayo en el Palacio de los Deportes

Después de seis años sin venir a México, Korn nos sorprende con su regreso. La icónica banda de nu metal llegará al Palacio de los Deportes el próximo año con un show lleno de energía que revivirá todos esos himnos que marcaron nuestra adolescencia.

Publicidad

Tags

Conciertos

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad