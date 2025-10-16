Jasmine Tookes hace historia como la primera modelo embarazada en abrir el desfile de Victoria’s Secret

Estando en el último trimestre de su embarazo, Tookes, de 34 años, desfiló con confianza y elegancia: usó un conjunto tipo malla color piel bajo un vestido de rejilla y unas imponentes alas doradas que recordaban un diseño tipo concha, fusionando maternidad y estilo en un solo acto.

Durante su paso, hizo una pausa significativa para posar acariciando su vientre, gesto que subrayó el mensaje de empoderamiento que acompañó su presencia en la pasarela.

Jasmine Tookes (Getty Images )

Tookes anunció en julio de este año que espera su segundo hijo junto con su esposo Juan David Borrero. Juntos tienen una hija, Mia Victoria, nacida en 2023.

En entrevistas, la modelo ha confesado que el embarazo tomó por sorpresa a la pareja, aunque era algo que ambos deseaban para otro momento.

El momento fue recibido con aplausos del público presente en Brooklyn y elogios desde las pantallas globales donde se transmitió el desfile vía Prime Video y Amazon Live.

Más allá del desfile, esta intervención de Tookes marca un cambio en la narrativa de la moda: demuestra que la maternidad puede ser parte del espectáculo, no un obstáculo para él.

